20 marca. Komunikat policji o blokadach wokół Warszawy i objazdach. Sprawdź jak dojechać do pracy [MAPA onLINE, rolnicy, protesty]

Komunikat policji o blokadach wokół Warszawy i objazdach. Sprawdź jak dojechać do pracy

Poniżej link online do mapy protestów. Jest stale aktualizowana.

REKLAMA

Sprawdź ma mapie online blokad i objazdów bieżącą sytuację wokół Warszawy

Protest rolników 20.03 CeHa Kliknij powyższy link i sprawdź, gdzie jest w Twojej okolicy objazd.

protest rolników 20 marca 2024 r.

Blokady wokół Warszawy 20 marca 2024 r.

Protest rolników spowoduje utrudnienia na drogach powiatów: legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego:

Na terenie powiatu legionowskiego protestujący przewidują trzy punkty blokadowe: rondo w Nieporęcie (skrzyżowanie DWA 631 z DWA 633), rondo w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DWA 632 z DWA 633), a także rondo w Jabłonnie (na granicy z Warszawą), czyli DKK 61.

Policjanci proponują skorzystać z tras alternatywnych: objazd dla zablokowanego ronda w Rembelszczyźnie - zjazd z ronda w Józefowie w ulicę Szkolną, następnie ulicami Kwiatową i Przyrodniczą i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Nieporęcie i Rembelszczyźnie - Stanisławów Pierwszy skręt w ulicę Izabelińską, a następnie ulicami Przyszłość, Słoneczną, Kobiałka i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Objazd dla zablokowanego ronda w Jabłonnie - zjazd z DKK 61 w Jabłonnie w ul. Akademijną następnie ulicami Politechniczną, Przylesie, Marmurową, Dębową i wyjazd na ul. Modlińską.

REKLAMA

Ruch tranzytowy do Warszawy przez teren powiatu legionowskiego nie będzie możliwy przez: ul. Zegrzyńską (DWA 631) w Nieporęcie, ul. Stróżyńską (DW 632) w Legionowie, oraz DK 61 w Jabłonnie (od ronda przy OBI w kierunku Warszawy) i ul. Modlińską w Jabłonnie (od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Warszawy).

Na terenie powiatu mińskiego protest rozpocznie się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.

Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt, ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy należy kierować się analogicznie- drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92.

Na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 579.

Objazdy dla blokad wokół Warszawy 20 marca 2024 r. Jak dotrzeć do pracy?

REKLAMA

W związku z utrudnieniami nowodworscy policjanci zaplanowali dla pojazdów osobowych, jadących od strony Warszawy, objazd na skrzyżowaniu w Czosnowie, ul. Warszawską, następnie w lewo pod wiaduktem drogi nr 7, ul. Pańską do miejscowości Dębina, ul. Działkową do miejscowości Kazuń Nowy, drogą wojewódzką nr 579 do miejscowości Kazuń Pan i Kazuń Bielany, a następnie drogą wojewódzką nr 575 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Objazd w kierunku Warszawy będzie prowadził drogą wojewódzką nr 85 przez Nowy Dwór Mazowiecki (most na rzece Narwi, most na rzece Wiśle), następnie drogą wojewódzką nr 579 i dalej relatywnie do objazdu wskazanego od strony Warszawy.

Stołeczni policjanci przypomnieli, że na terenie miasta st. Warszawy są umieszczone znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, którego złamanie może zakończyć się mandatem.

Mazowiecka policja: utrudnienia na drogach - protestów rolników w kilkunastu powiatach na Mazowszu

W środę rano rolnicy zablokują drogi w kilkunastu powiatach na Mazowszu – poinformowała mazowiecka policja. Policjanci będą na bieżąco kierować ruchem oraz wskazywać możliwe objazdy. Utrudnienia potrwają od wczesnych godzin porannych do wieczora. W niektórych powiatach protesty potrwają kilka dni.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu utrudnienia będą występować w powiatach: ostrołęckim, radomskim, garwolińskim, przasnyskim, ciechanowskim, łosickim, mławskim, sierpeckim, węgrowskim, zwoleńskim, pułtuskim, grójeckim, żyrardowskim, ostrowskim, sochaczewskim, wyszkowskim i płockim.

W związku z protestem na terenie powiatu ostrołęckiego od godz. 6 do późnych godzin wieczornych przewidywane są utrudnienia na drodze krajowej nr 53 (odcinek od miejscowości Łodziska do m. Myszyniec) oraz na krajowej "sześćdziesiątce" (czasowe blokowanie ronda w m. Ponikiew Duża).

W Radomiu o godz. 10 rolnicy zablokują cztery główne ronda: Jana Łaskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, ks. Jerzego Popiełuszki i Matki Bożej Fatimskiej. O godz.11 uczestnicy zgromadzenia przemieszczą się do punktu kontrolnego ITD przy ul. NSZZ Solidarność. Stamtąd o godz. 13 ciągniki przejadą ulicami: NSZZ Solidarność – Maratońska – 1905 Roku – Grzecznarowskiego – Al. Wojska Polskiego – Żółkiewskiego - Czarnieckiego - Kielecka – NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 18.

W Zwoleniu protestujący rolnicy w godz. 10-16 planują całkowitą blokadę drogi krajowej nr 12 od strony Radomia i od Puław oraz całkowitą blokadę drogi krajowej nr 79 od Lipska oraz jeden pas ruchu w kierunku Kozienic. Protest rolników w Garwolinie odbędzie się w godz. 10-17. Utrudnień należy spodziewać się na trasie S17 - węzeł Garwolin-Zachód.

W pow. żyrardowskim w środę w godz. 8-20 należy się spodziewać utrudnień na węźle Wiskitki. Zablokowany będzie zjazd i wjazd na autostradę A2, natomiast ruch na drodze krajowej nr 50, na odcinku Mszczonów-Sochaczew, będzie spowolniony.

W pow. sochaczewskim w środę w godz. 8-20 odbędzie się protest na rondzie w Kuznocinie. Zablokowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą krajową nr 92.

W pow. wyszkowskim utrudnień należy spodziewać się w środę od godz. 7 do 19. Rolnicy zgromadzą się w miejscowości Skuszew, a następnie ciągniki przejadą na trasę S8 na wysokości węzła z drogą nr 62, gdzie nastąpi blokada ruchu w kierunku Białegostoku i Warszawy.

W środę i czwartek protest będzie odbywał się także w Grójcu w rejonie rond przy ul. Piotra Skargi i Armii Krajowej. W ramach protestu możliwy jest przejazd ulicami Armii Krajowej i Niepodległości w oraz postój ciągników rolniczych na drodze S7 na wysokości węzła Worów oraz drogi krajowej nr 50 (zjazd w kierunku S7). Blokada przewidywana jest na drodze w kierunku Warszawy.

Od środy od godz. 9.45 do czwartku do godz. 10 utrudnienia występować będą na terenie pow. ostrowskiego, na drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach w Podborzu. Od środy do czwartku rano wystąpią także utrudnienia na drodze krajowej nr 61, na rondzie w Pułtusku.

W pow. płockim od środy do piątku utrudnień należy spodziewać się na rondzie w Drobinie – od środy do piątku rano (skrzyżowanie dróg krajowych nr 10 i 60); w środę w Wyszogrodzie (skrzyżowanie dróg krajowych nr 50 i 62) i w środę oraz piątek w Górze (skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 567).

Protestujący rolnicy obecni będą także na drogach pow. ciechanowskiego. W Ciechanowie na rondach: Solidarności, Kaprala Józefa Grzesia i Żołnierzy Wyklętych, na rondzie w Grudusku, w Gołyminie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą wojewódzką nr 618, na drodze krajowej nr 60 Ciechanów-Ościsłowo, na drogach wojewódzkich nr 617 w Przedwojewie i nr 616 w Przążewie.

W powiecie łosickim protesty odbędą się w dwóch miejscach. Pierwszy z nich zaplanowany jest od środy do wtorku w Łosicach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 698. Druga blokada ma odbywać się do środy do niedzieli w Kózkach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogami powiatowymi.

Od środy przez tydzień zaplanowany jest protest rolników na terenie gmin Mława i Szydłowo. Rolnicy zbierają się w okolicy stacji stacja paliw przy ul. Polnej 39 w Mławie. Następnie ulicą Warszawską dojadą do węzła drogowego Mława Południe na trasie 544, gdzie nastąpi całkowita blokada węzła.

Na terenie powiatu sierpeckiego protest planowany jest od środy rano piątku rano. Utrudnienia przewidziane są w Sierpcu na drodze krajowej nr 10. Ze wstępnych ustaleń z organizatorami protestu wynika że ruch kołowy na krajowej "dziesiątce" będzie puszczany wahadłowo przez kilka minut w odstępie godzinnym.

Na terenie powiatu węgrowskiego w środę możliwe są utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 697. W pow. przasnyskim protest planowany jest w godzinach 6-18. Utrudnienia przewidziane są w trzech rondach Przasnyszu, a także w Krzynowłodze Małej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 616 (Grudusk-Chorzele) z drogą Przasnysz-Janowo i na rondzie w Chorzelach.