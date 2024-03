Wakacje kredytowe przedłużone na 2024 rok - jest decyzja rządu. W sumie 4 miesiące w roku bez spłaty hipotecznego kredytu złotowego. Są nowe kryteria - nie każdy będzie mógł skorzystać

Na posiedzeniu 5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przedłożony przez Ministra Finansów. Ta nowelizacja przewiduje przedłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 rok dla osób, które posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach. Niestety są dwa nowe istotne, kryteria, które istotnie ograniczają krąg osób uprawnionych do wakacji kredytowych.

Pomoc dla kredytobiorców - najważniejsze nowości

Omawiana nowelizacja wprowadza następujące zmiany w:

- ustawie z 7 lipca 2022 r. o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2023 r. poz. 414 i 1723) - [dotyczy wakacji kredytowych] oraz

- ustawie z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452) [dotyczy Funduszy Wsparcia Kredytobiorców].



1) Wakacje kredytowe na podstawie znowelizowanej ustawy zostaną przedłużone na 2024 rok. Będzie można z nich skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz w przypadku kolejnych kwartałów – jeden miesiąc w każdym kwartale.



2) Wprowadzone zostanie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jeżeli wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Wymagany będzie także minimalny stosunek raty kredytu mieszkaniowego do dochodu.



3) Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (na dzień złożenia wniosku).



4) Zwiększy się pomoc dla kredytobiorców.

- Podniesiona zostanie wartość maksymalnego wsparcia – z 2 tys. zł do 3 tys. zł.

- Wydłużony zostanie okres pomocy – z 36 miesięcy do 40 miesięcy.

- Dłuższy będzie okres zwrotu wsparcia lub pożyczki – 200 rat zamiast 144.

- Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia będzie wynosić 120 tys. zł.



5) Łatwiej będzie można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

- O pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Obecnie wskaźnik ten wynosi 50 proc.



- Zwiększy się także kwota dochodu, która umożliwia uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.



- Ze wsparcia FWK będzie można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie będzie przekraczał 2,5-krotności kryteriów, które określone są w ustawie o pomocy społecznej.



- W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego będzie to 1940 zł (dotychczas 1552 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1500 zł (dotychczas 1200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa.

Ważne Nowe przepisy mają wejść w życie 1 maja 2024 roku.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.