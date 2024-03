Ugorowanie nie będzie obowiązkowe, tak jak ograniczanie pestycydów. Dobrowolny ekoschemat. Będą zmiany w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska ustępuje

Janusz Wojciechowski komisarz UE ds. rolnictwa poinformował 15 marca 2024 r. na konferencji prasowej w Warszawie, że Komisja Europejska jeszcze tego samego dnia przedstawi projekt zmian legislacyjnych w Zielonym Ładzie, dzięki którym m.in. rolnicy, którzy nie wejdą w dobrowolny ekoschemat, nie będą mieli obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów. Także ograniczanie pestycydów nie będzie przymusowe. Zamiast kar mają być zachęty. Spod kontroli ekologicznej mają być też wyłączone najmniejsze gospodarstwa o pow. do 10 ha. Zmiany weszłyby w życie od 2025 r., ale z pewną retroaktywnością - jak wskazał komisarz Wojciechowski.

Zmiany w Zielonym Ładzie proponowane przez Komisję Europejską: brak przymusu ugorowania, ograniczania pestycydów, wyłączenie z kontroli gospodarstw do 10 hektarów

"Zmiany na dobrowolność z obowiązku przyniosą lepsze efekty, przez ekoschematy więcej osiągniemy. To są dobre praktyki rolnicze i rolnicy chętnie je stosują. To nie jest przeciw potrzebom ekologicznym" - powiedział Wojciechowski.



Poinformował, że KE zaproponuje projekt zmian legislacyjnych w aktach ustawodawczych UE, dotyczących obowiązków dla rolników wynikających z Zielonego Ładu. Zastrzegł, że będzie jeszcze wymagana zgoda dla tych propozycji ze strony Rady UE i Parlamentu Europejskiego, ale że w PE "jest oczekiwanie zmian w tym kierunku".



"Te informacje powinny przynajmniej część tych problemów rolników zmniejszyć, dotyczą one elementów tzw. zielonej transformacji" - przekazał komisarz.



Jedną ze zmian jest zamiana wymogu ugorowania 4 proc. gruntów na ekoschemat.

"Rolnik, który w niego nie wejdzie (w ekoschemat - PAP), nie będzie miał wymogu 4 proc." - zaznaczył Wojciechowski.



Inne zmiany proponowane przez KE mają objąć, według Wojciechowskiego, m.in. alternatywę dla płodozmianu w postaci dywersyfikacji upraw oraz możliwość wyłączenia przez państwa członkowskie z kontroli gospodarstw do 10 ha.



Jak wskazał Wojciechowski, obowiązki mają być zmienione na dobrowolny ekoschemat. Rolnicy, którzy wprowadzą w swoich gospodarstwach zmiany korzystne dla środowiska mają być nagradzani dodatkowymi dopłatami. W opinii komisarza mniej restrykcyjna polityka oparta na zachętach odniesie lepszy skutek.

Komisarz Wojciechowski poinformował, że zmiany weszłyby w życie od 2025 r., ale z pewną retroaktywnością.

Premier Tusk: ugorowanie nie będzie obowiązkowe

Ugorowanie nie będzie obowiązkowe - napisał na portalu X premier Donald Tusk w piątek. Dodał, że to jest wynik jego rozmów z szefową Komisji Europejskiej. Zapowiedział, że informacje o kolejnych szczegółach pojawią się jeszcze w piątek.



"Z ostatniej chwili! Konkret dla rolników: ugorowanie nie będzie obowiązkowe i to już od tego roku. Taki jest wynik moich rozmów z szefową Komisji. O innych szczegółach informacja jeszcze dziś" - napisał w piątek premier Donald Tusk, na swoim koncie w serwisie X (dawny Twitter).

9 marca 2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami protestujących grup w ramach Szczytu Rolniczego. W spotkaniu wziął również udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak.

Po spotkaniu wiceminister mówił dziennikarzom, że podczas spotkania omówione zostały postulaty strony protestującej oraz że ustalono, iż przekazywane będą konkrety.

"Konkretem jest to, że 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia tych najbardziej szkodliwych przepisów" - informował wtedy Kołodziejczak.