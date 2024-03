Infor.pl: Byłym policjantom chyba nie podobają się rządowe zachęty powrotu do służby

Rząd proponuje nowelizację ustawy o Policji. Jej celem jest zachęcenie do powrotu do służby byłym policjantem. Ci odnieśli się do propozycji w internetowych komentarzach. W większości internauci wyrażają negatywne opinie.