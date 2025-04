Wielki Piątek 2025: O której Droga Krzyżowa w Watykanie? Papież Franciszek autorem rozważań

Wielki Piątek 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Tego dnia katolicy na całym świecie wspominają mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Szczególną uwagę wiernych przyciągają uroczystości w Watykanie, zwłaszcza wieczorna Droga Krzyżowa przy Koloseum, której rozważania w tym roku przygotował sam papież Franciszek.

Wielki Piątek 2025 to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego. Przypada 18 kwietnia i stanowi czas głębokiej refleksji nad męką oraz śmiercią Jezusa Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii – wierni gromadzą się na nabożeństwie Męki Pańskiej, adorują Krzyż i wsłuchują się w Ewangelię o ukrzyżowaniu. Wieczorem tego dnia odbędzie się Droga Krzyżowa przy Koloseum – z rozważaniami napisanymi przez papieża Franciszka i transmisją o godz. 21:15.

Wielki Piątek 2025 – data, znaczenie i symbolika

To moment, w którym wspólnota Kościoła Rzymskokatolickiego kontempluje ofiarną śmierć Jezusa na krzyżu, widząc w niej źródło zbawienia i największy akt miłości Boga do człowieka.

Nabożeństwo Męki Pańskiej w Watykanie – kto poprowadzi liturgię?

W Bazylice św. Piotra w Watykanie, nabożeństwu Męki Pańskiej przewodniczyć będzie kardynał Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Homilię wygłosi franciszkanin ojciec Roberto Pasolini, znany kaznodzieja i wykładowca teologii.

Ta liturgia gromadzi co roku tysiące wiernych oraz duchownych, którzy przybywają do Rzymu, by wspólnie z papieżem przeżywać misterium Wielkiego Piątku. W tym roku liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 17:00.

Droga Krzyżowa przy Koloseum – godzina, przewodniczący, rozważania papieża

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów Wielkiego Piątku jest Wieczorna Droga Krzyżowa przy rzymskim Koloseum, która łączy historię pierwszych chrześcijan z współczesnym świadectwem wiary.

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 21:15 i jak co roku będzie transmitowana na żywo na całym świecie. Może potrwać do około 22:45.

i jak co roku będzie transmitowana na żywo na całym świecie. Może potrwać do około 22:45. Nabożeństwu przewodniczyć będzie papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, kardynał Baldo Reina.

Wyjątkowym elementem będzie fakt, że rozważania do 14. stacji Via Crucis napisał osobiście papież Franciszek. Ojciec Święty, znany z głębokiej duchowości i prostoty przekazu. Jego słowa mają pomóc wiernym wejść w duchowe przeżycie męki Chrystusa – nie tylko jako wydarzenia historycznego, ale jako realnego wezwania do życia Ewangelią w codzienności.

Ważne Droga Krzyżowa w rzymskim Koloseum jest tradycją ustanowioną już w 1750 roku. Odbywa się ona zawsze pod przewodnictwem papieża. Nabożeństwu w każdym roku towarzyszą autorskie rozważania.

Natomiast liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę w Bazylice Św. Piotra o godzinie 19.30. Będzie jej przewodniczył dziekan kolegium kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re.

Dlaczego warto duchowo przeżyć Wielki Piątek?

Dla katolików Wielki Piątek to czas ciszy, modlitwy i refleksji nad własnym życiem, cierpieniem i nadzieją na zbawienie. To dzień, w którym Kościół zaprasza do zatrzymania się, adoracji krzyża oraz towarzyszenia Chrystusowi w Jego drodze na Golgotę.

Nabożeństwa tego dnia – zarówno te lokalne, jak i watykańskie – łączą wiernych na całym świecie w jednej modlitwie i kontemplacji tajemnicy krzyża.

Jak uczestniczyć duchowo w Drodze Krzyżowej w Koloseum?

Nawet jeśli nie możesz być fizycznie w Rzymie, transmisje na żywo z Drogi Krzyżowej przy Koloseum (godz. 21:15) dostępne będą w telewizji oraz online. Wierni są zachęcani do duchowego uczestnictwa, modlitwy i medytacji w swoich domach lub kościołach parafialnych.

Wielki Piątek przypomina o miłości, która prowadzi do krzyża – i o nadziei, która z niego wypływa. Papież Franciszek, oddając w tym roku własne rozważania Drogi Krzyżowej, chce być blisko każdego człowieka w jego cierpieniu, pytaniach i poszukiwaniu sensu.