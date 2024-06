14. emerytura w 2024 roku będzie niższa o 869 zł niż w zeszłym roku! Kiedy wypłata? Rząd nieprzyjemnie zaskakuje emerytów

Czternasta emerytura będzie w 2024 roku wypłacona we wrześniu, podobnie jak rok wcześniej. "Czternastka" wyniesie w 2024 roku 1780,96 zł, a więc tyle, ile wynosi najniższa emerytura. To mniej niż w 2023 roku o ponad 869 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów przyjętego przez rząd Donalda Tuska na posiedzeniu 28 maja 2024 r. Taką kwotę potwierdził też 5 czerwca br. w wywiadzie telewizyjnym minister finansów Andrzej Domański.

Czternasta emerytura w 2024 roku - wypłata we wrześniu

Czternasta emerytura, w 2024 r. będzie wypłacona we wrześniu, podobnie jak w 2023 r. – przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów przyjętego przez rząd 28 maja 2024 r. Rozporządzenie to już się ukazało w Dzienniku Ustaw z 3 czerwca 2024 r. (poz. 820) i weszło w życie dzień później.



Zasady i warunki nabywania prawa do czternastej emerytury oraz jej wypłaty reguluje ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - Dz.U. 2023 poz. 1407. Zgodnie z nią Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych).

Czternasta emerytura w 2024 roku - jaka kwota? Nieprzyjemne zaskoczenie dla emerytów: mniej niż w 2023 roku

Rząd postanowił, że czternasta emerytura w 2024 roku wyniesie 1780,96 zł brutto. Przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. A zatem 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.



Czternasta emerytura jest stosowana jako dodatkowe świadczenie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.



W ustawie z 26 maja 2023 r. zapisano, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W przypadku osób ze świadczeniem podstawowym powyżej 2900 zł brutto działa zasada "złotówka za złotówkę".



W ustawie przewidziano jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Rada Ministrów w 2024 roku nie skorzystała z możliwości uchwalenia w rozporządzeniu wyższej czternastki.



W 2023 r. czternasta emerytura wynosiła 2650 zł brutto dla osób, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto.

A zatem czternastka wypłacona w 2023 roku była o ponad 869 zł brutto wyższa od tej, która ma być przekazana emerytom we wrześniu 2024 roku.

Bez potrąceń i zajęć komorniczych ale z podatkiem. Nie wlicza się do dochodu

Czternastka jest wolna od wszelkich innych - oprócz podatku dochodowego - potrąceń, np. od zajęć komorniczych.



Nie będzie się także wliczała do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty lub o 500 plus dla niesamodzielnych.

Czternaste emerytury zostały po raz pierwszy wypłacone w 2021 roku. Zgodnie z ww. ustawą z 19 lipca 2023 r. mają one przysługiwać już na stałe.

Politycy PiS apelują do rządu o podniesienie 14. emerytury do poziomu z 2023 roku

Już 29 maja br. prezes PiS Jarosław Kaczyński - komentując ww. projekt rozporządzenia Rady Ministrów- powiedział na konferencji prasowej w Nidzicy: "Ja pamiętam stwierdzenie: +nic, co było dane nie zostanie zabrane+, więc to jest kolejne kłamstwo. Jest to też skrajny objaw tego, że po pierwsze mamy od razu kryzys finansowy, bo jak oni dojdą do władzy, (...) to natychmiast nie ma pieniędzy".

W dniu 30 maja 2024 r. były premier Mateusz Morawiecki w piśmie opublikowanym na platformie X zaapelował o przywrócenie 14. emerytury do poziomu z 2023 r. (czyli 2650 zł brutto). Taki sam apel powtórzyli dzień później posłowie PiS (Marlena Maląg, Małgorzata Gosiewska i Waldemar Buda) na konferencji prasowej w Sejmie, prezentując jednocześnie stosowny projekt rozporządzenia.

Czy rząd Donalda Tuska tuż przed ważnymi wyborami do europarlamentu zmieni zdanie w tej kwestii i posłucha apeli opozycji? Nie jest to wykluczone, choć budżet państwa ma istotne ograniczenia.



Ale są oczywiście i inne opinie na ten temat. Znany analityk rynkowy Piotr Kuczyński w komentarzu z 31 maja 2024 r. dla money.pl wskazał, że 14. emerytura w 2023 roku była za wysoka, bo (podobno) prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie składania obietnic przedwyborczych "pomylił brutto z netto". Kuczyński użył określenia, że była to wtedy "ordynarna kiełbasa wyborcza". I jednocześnie zarzucił obecnemu rządowi, że pokazanie już teraz projektu z niższą "czternastką" jest błędem przedwyborczym. Bowiem rząd ma - zgodnie z przepisami - czas do 31 października na określenie rozporządzeniem wysokości czternastej emerytury.

Minister finansów: 14. emerytura będzie wypłacona zgodnie z ustawą

Minister finansów Andrzej Domański był pytany o kwotę czternastej emerytury 5 czerwca 2024 r. rano w programie telewizyjnym "Graffiti" w Polsat News. Odpowiedział, że czternasta emerytura będzie wypłacona "zgodnie z zapisami ustawy". Co oznacza kwotę najniższej emerytury obowiązującej w danym roku - obecnie to 1780,96 zł brutto. Zatem nic nie wskazuje na to, by emeryci dostali w bieżącym roku wyższą kwotę.

Podstawa prawna: ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - Dz.U. 2023 poz. 1407.