Kto zdobył mandat? Oficjalne wyniki wyborów do PE

Kto zdobył mandat do PE? Znamy już oficjalne wyniki wyborów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 20 mandatów, Konfederacja - 6 mandatów, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 3 mandaty i Lewica - 3 mandaty. Tak przekazała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).

O liczbie mandatów, które przypadły poszczególnym komitetom wyborczym, poinformował na poniedziałkowej 10 czerwca konferencji prasowej szef PKW sędzia Sylwester Marciniak. W porządku numerów list wyborczych Trzecia Droga (lista nr 1) otrzymała 3 mandaty, Konfederacja (lista nr 2) - 6 mandatów, Koalicja Obywatelska (lista nr 5) - 21 mandatów, Lewica (lista nr 6)- 3 mandaty, a Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 7) - 20 mandatów. Szef PKW wymienił też komitety wyborcze, które nie uzyskały prawa do podziału mandatów. Są to komitety wyborcze: Bezpartyjnych Samorządowców, Polexitu, Normalnego Kraju, Polski Liberalnej - Strajku Przedsiębiorców, Ruchu Naprawy Polski oraz Głosu Silnej Polski.

REKLAMA

Mandaty do PE z Lewicy zdobyli Biedroń, Scheuring-Wielgus i Śmiszek; z Trzeciej Drogi: Kobosko, Hetman i Jarubas

Mandaty do PE z Lewicy zdobyli Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek, a z Trzeciej Drogi - Michał Kobosko, Krzysztof Hetman i Adam Jarubas. Lewica otrzymała 6,3 proc. poparcia, natomiast Trzecia Droga - 6,91 proc. Tak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybrali w sumie 53 europosłów spośród ponad 1000 kandydatów. Frekwencja w wyborach do PE wyniosła 40,65 proc.

21 mandatów w PE dla KO, europosłami m.in. Marcin Kierwiński, Borys Budka, Michał Szczerba, Dariusz Joński

Według wyników niedzielnych wyborów do PE Koalicja Obywatelska uzyskała 21 mandatów, 37,06 proc. poparcia - 4 mln 359 tys. 443 głosy. Mandaty do PE z Koalicji Obywatelskiej uzyskali:

z okręgu nr 1 obejmującego województwo pomorskie : Janusz Lewandowski i Magdalena Adamowicz ;

; z okręgu nr 2 obejmującego województwo kujawsko-pomorskie Krzysztof Brejza ;

; z okręgu nr 3, czyli województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, Jacek Protas ;

; troje kandydatów KO uzyskało mandaty do PE w okręgu nr 4, czyli w Warszawie i okolicznych miastach. Są to: Marcin Kierwiński, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Michał Szczerba ;

; w okręgu nr 5 obejmującym resztę Mazowsza mandat uzyskał Andrzej Halicki ;

; w okręgu nr 6, czyli z województwa łódzkiego, mandat uzyskał Dariusz Joński ;

; w województwie wielkopolskim, czyli okręgu nr 7, mandaty uzyskali Ewa Kopacz i Michał Wawrykiewicz ;

; w okręgu nr 8, czyli województwie lubelskim - Marta Wcisło ;

; w okręgu nr 9, czyli województwie podkarpackim - Elżbieta Łukacijewska ;

; w Małopolsce i woj. świętokrzyskim, czyli okręgu nr 10, mandaty uzyskali Bartłomiej Sienkiewicz i Jagna Marczułajtis-Walczak ;

; w okręgu nr 11, czyli na Śląsku - Borys Budka, Mirosława Nykiel i Łukasz Kohut ;

; w okręgu nr 12, czyli na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim do PE wejdą Bogdan Zdrojewski i Andrzej Buła ;

; w okręgu nr 13 obejmującym województwa zachodniopomorskie i lubuskie mandat uzyskał Bartosz Arłukowicz.

Z listy PiS mandaty do PE uzyskali m.in. Obajtek, Kamiński, Bielan, Dworczyk i Szydło

Po zliczeniu danych ze wszystkich obwodów PKW ogłosiła, że mandaty uzyskało 20 kandydatów z listy PiS, przy 36,16 proc. poparcia: Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Joachim Brudziński, Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Małgorzata Gosiewska, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Müller, Daniel Obajtek, Jacek Ozdoba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Maciej Wąsik, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski.

Mandaty do PE z komitetu wyborczego Konfederacji uzyskali Zajączkowska-Hernik, A. Bryłka, T. Buczek, G Braun, M. Sypniewski i S. Tyszka

PKW poinformowała, że mandaty do PE z komitetu wyborczego Konfederacji zdobyli: Ewa Zajączkowska-Hernik, Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Grzegorz Braun, Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka. Konfederacja uzyskała 12,08 proc. poparcia.

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. wygrało PiS z poparciem 45,38 proc. i zdobyło 27 mandatów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska (zrzeszająca PO, PSL, SLD, Nowoczesną, Zielonych i UED) z 38,47 proc. i wprowadziła do PE 22 europosłów. Próg wyborczy przekroczyła też Wiosna Roberta Biedronia z 6,06 proc. głosów, zdobywając 3 mandaty. Frekwencja w eurowyborach w 2019 r. wyniosła 45,68 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mandaty poselskie do PE według poszczególnych list i okręgów wyborczych

REKLAMA

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,06 proc. głosów i 21 mandatów, PiS - 36,16 proc. i 20 mandatów, podium zamyka Konfederacja - 12,08 proc. i 6 mandatów. Próg wyborczy przekroczyły też: Trzecia Droga - 6,91 proc. i 3 mandaty oraz Lewica - 6,3 proc. i 3 mandaty. Frekwencja wyniosła 40,65 proc. Oto szczegółowy rozkład mandatów do PE według numerów list oraz okręgów wyborczych:

REKLAMA

Na listy nr 1 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 6,91 proc. wyborców, 813 tys. 238 osób. Komitet uzyskał 3 mandaty; zdobyli je Michał Kobosko, Krzysztof Hetman i Adam Jarubas.

Na listy nr 2 Komitetu Wyborczego Konfederacji Wolność i Niepodległość zagłosowało 12,08 proc. wyborców, 1 mln 420 tys. 287 osób. Komitet uzyskał 6 mandatów; zdobyli je: Ewa Zajączkowska-Hernik, Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Grzegorz Braun, Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka.

Na listy nr 3 Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjnych Samorządowców "Normalna Polska w normalnej Europie" zagłosowało 0,93 proc. wyborców, 108 tys. 926 osób. Komitet nie przekroczył progu wyborczego.

Na listy nr 4 Komitetu Wyborczego Polexit zagłosowało 0,25 proc. wyborców, 29 tys. 195 osób. Komitet nie przekroczył progu wyborczego.

Na listy nr 5 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 37,06 proc. wyborców, 4 mln 359 tys. 443 osób. Komitet uzyskał 21 mandatów: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Krzysztof Brejza, Jacek Protas, Marcin Kierwiński, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba, Andrzej Halicki, Dariusz Joński, Ewa Kopacz, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło, Elżbieta Łukacijewska, Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Łukasz Kohut, Bogdan Zdrojewski, Andrzej Buła oraz Bartosz Arłukowicz.

Na listy nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy zagłosowało 6,3 proc., 741 tys. 71 osób. Komitet uzyskał 3 mandaty: Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.

Na listy nr 7 Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 36,16 proc., 4 mln 253 tys. 169 osób. Komitet uzyskał 20 mandatów: Piotr Müller, Kosma Złotowski, Maciej Wąsik, Małgorzata Gosiewska, Tobiasz Bocheński, Adam Bielan, Jacek Ozdoba, Waldemar Buda, Marlena Maląg, Mariusz Kamiński, Daniel Obajtek, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Arkadiusz Mularczyk, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Anna Zalewska, Michał Dworczyk, Joachim Brudziński.

Na listy nr 8 Komitetu Wyborczego Normalny Kraj zagłosowało 0,17 proc., 20 tys. 308 osób. Komitet nie przekroczył progu wyborczego.

Na listy nr 9 Komitetu Wyborczego Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców zagłosowało 0,08 proc. wyborców, 9453 osób. Komitet nie przekroczył progu wyborczego.

Na listy nr 10 Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski zagłosowało 0,04 proc. wyborców, 4737 osób. Komitet nie przekroczył progu wyborczego.

Na listy nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Głos Silnej Polski zagłosowało 0,02 proc. wyborców, 2167 osób. Komitet nie przekroczył progu wyborczego.

W okręgu nr 1 (woj. pomorskie) mandaty zdobyli: Janusz Lewandowski i Magdalena Adamowicz z KO, Piotr Müller z PiS.

W okręgu na 2 (woj. kujawsko-pomorskie) mandaty zdobyli: Krzysztof Brejza z KO, Kosma Złotowski z PiS.

W okręgu nr 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie) mandaty zdobyli: Jacek Protas z KO, Maciej Wąsik z PiS.

W okręgu nr 4 (warszawskim) mandaty zdobyli: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marcin Kierwiński, Michał Szczerba z KO; Tobiasz Bocheński, Małgorzata Gosiewska z PiS; Robert Biedroń z Lewicy; Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji; Michał Kobosko z Trzeciej Drogi.

W okręgu nr 5 (Mazowsze) mandaty zdobyli: Andrzej Halicki z KO, a z PiS: Adam Bielan i Jacek Ozdoba.

W okręgu nr 6 (woj. łódzkie) mandaty zdobyli: Dariusz Joński z KO oraz Waldemar Buda z PiS.

W okręgu nr 7 (woj. wielkopolskie) mandaty zdobyli: z KO - Ewa Kopacz i Michał Wawrykiewicz, z Lewicy - Joanna Scheuring-Wielgus, z Trzeciej Drogi - Krzysztof Hetman, z Konfederacji - Anna Bryłka, a z PiS - Marlena Maląg.

W okręgu nr 8 (woj. lubelskie) mandaty zdobyli: Marta Wcisło z KO oraz Mariusz Kamiński z PiS.

W okręgu nr 9 (woj. podkarpackie) mandaty zdobyli: z KO - Elżbieta Łukacijewska, z Konfederacji - Tomasz Buczek, a z PiS - Daniel Obajtek i Bogdan Rzońca.

W okręgu nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie) mandaty zdobyli: z KO - Jagna Marczułajtis-Walczak i Bartłomiej Sienkiewicz, z Trzeciej Drogi - Adam Jarubas, z Konfederacji Grzegorz Braun, z PiS - Arkadiusz Mularczyk, Beata Szydło i Dominik Tarczyński.

W okręgu nr 11 (woj. śląskie) mandaty zdobyli: z KO - Borys Budka, Łukasz Kohut i Mirosława Nykiel, z Konfederacji - Marcin Sypniewski, a z PiS - Patryk Jaki i Jadwiga Wiśniewska.

W okręgu nr 12 (woj. dolnośląskie i opolskie) mandaty zdobyli: z KO - Andrzej Buła i Bogdan Zdrojewski, z Lewicy - Krzysztof Śmiszek, z Konfederacji - Stanisław Tyszka, a z PiS - Michał Dworczyk i Anna Zalewska.

W okręgu nr 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie) mandaty zdobyli: Bartosz Arłukowicz z KO oraz Joachim Brudziński z PiS.