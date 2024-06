Koniec rozdawania wiz. Polska ogranicza liczbę pozwoleń na wjazd

W tym roku liczba wszelkiego rodzaju pozwoleń na wjazd do Polski spadła z 284 tys. do 98 tys. Rząd Donalda Tuska ograniczył wydawanie wiz cudzoziemcom, co skutkowało spadkiem o 50-90% w zależności od rodzaju wizy. Przede wszystkim zmniejszono liczbę wiz humanitarnych, które wcześniej masowo dostawali Białorusini.

Wizy humanitarne

Specjalne wizy PBH dla informatyków ze Wschodu zawieszone

Wzrost opłat za wizy krajowe Od 1 stycznia do 14 czerwca Polska wystawiła 98 tys. wiz do pracy. Najwięcej z nich otrzymali Białorusini (ponad 32 tys.), Ukraińcy (ponad 47 tys.) i Gruzini (3659). To znaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to wystawiono ponad 284 tys. takich wiz. Wydawanie wiz humanitarnych również uległo ograniczeniu. W latach 2020-23 wydano około 55 tys. takich pozwoleń, ale w 2023 r. liczba ta spadła do 4539. Wizy humanitarne przyznawane są obywatelom Afganistanu, Azerbejdżanu, Iranu, Jemenu, Palestyny, Rosji, Syrii i Tadżykistanu. Zobacz również: Czym różni się wiza Schengen od wizy krajowej? Specjalne wizy PBH dla informatyków ze Wschodu zawieszone Nowe kierownictwo MSZ zawiesiło wydawanie specjalnych wiz PBH (Programu Poland Business Harbour), które wprowadzono dla informatyków ze Wschodu. Wydano ich łącznie 100 tys., w tym dla Rosjan i ich rodzin. Wzrost opłat za wizy krajowe Od 1 czerwca wzrosły opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej. Teraz wynoszą one 135 euro. Ceny wiz w innych państwach Strefy Schengen również podniosły się z 80-90 euro. MSZ tłumaczy, że wzrost opłat ma na celu wyeliminowanie z kolejki wizowej wnioskodawców, których cel przybycia do Polski jest inny niż deklarowany. Różnice w cenie wynikają także z różnych przywilejów związanych z posiadaniem wizy krajowej.