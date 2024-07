300 zł dla sołtysa po 7 latach pełnienia funkcji. Wystarczy 3 świadków. Sejm zmienił przepisy

W dniu 24 lipca 2024 r. Sejm uchwalił dwie (rozpatrywane wspólnie) nowelizacje ustaw - senacką i poselską - dotyczące świadczenia dla sołtysów. Zmienione przepisy przewidują m.in., że sołtysi będą mogli uzyskać świadczenie po siedmiu, a nie po ośmiu latach pełnienia funkcji sołtysa, niezależnie od liczby kadencji.

Nowele głosowane były łącznie; za ich przyjęciem głosowało 426 posłów, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Wczoraj sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowała obie nowelizacje. Do przedłożonych przepisów zawartych w projektach wprowadzono jedynie poprawki legislacyjne.

REKLAMA

Świadczenie dla sołtysa po 7 latach pełnienia funkcji

Senacka nowelizacja ustawy dotycząca świadczenia dla sołtysów zakłada, że będą oni mogli uzyskać świadczenie po siedmiu, a nie po ośmiu latach pełnienia funkcji sołtysa, niezależnie od liczby kadencji.



Zmniejsza również wymaganą liczbę świadków pełnienia funkcji sołtysa z pięciu do trzech osób; takie oświadczenia są potrzebne w przypadku, gdy nie ma dokumentów w gminie.

Nie rozpatrzone wnioski już wg nowych przepisów

Nowelizacja reguluje, że wnioski już złożone przez sołtysów, które nie zostały rozpatrzone będą rozpatrywane na podstawie już nowych przepisów, bez konieczności ponownego składania wniosku.

Omawiana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Bez wpływu na świadczenie uzupełniające

Dodatkowo zakłada, że świadczenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji sołtysa ma nie powodować obniżenia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA



Inicjatywa senatorów powstała na skutek petycji skierowanej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Wskazano w niej na potrzebę modyfikacji przepisów ustawy, gdyż jej literalne stosowanie spowodowało nieprzyznanie świadczeń znacznej grupie sołtysów, w tym takim, którzy pełnili funkcję sołtysa przez dwie kadencje, lecz nie spełnili wymogu pełnienia tej funkcji przez osiem lat.



Ponadto autorzy petycji postulowali uchylenie przepisów, które pozbawiają prawa do świadczenia pieniężnego sołtysów seniorów pełniących funkcję wyłącznie przed 1990 r., mimo że podobnie jak ich następcy otrzymali mandat mieszkańców w wyborach bezpośrednich i demokratycznych, a dodatkowo pracowali na rzecz społeczności w trudniejszych warunkach niż obecne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei poselska nowelizacja ustawy, którą złożyli posłowie PiS zakłada, że okres pełnienia funkcji sołtysa, uprawniający do świadczenia pieniężnego, powinien trwać nie krócej niż 90 miesięcy, czyli 7,5 roku. Zmiana ma umożliwić przyznanie świadczenia pieniężnego tym sołtysom, którzy pełnili tę funkcję przez okres nie krótszy niż 90 miesięcy i których wnioski o przyznanie tego świadczenia zostały odrzucone.

Jak było do tej pory?

REKLAMA

Dotychczas świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługiwało osobom, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez osiem lat oraz osiągnęły wiek emerytalny: kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.



Ponadto do okresu pełnienia funkcji sołtysa, który warunkuje przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego, wliczało się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

(PAP)

ero/ mrr/

Źródło:

- Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - druk sejmowy nr 407 ,

- Poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - druk sejmowy nr 211.

Oba projekty były rozpatrywane i procedowane przez Sejm wspólnie.