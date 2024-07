System kaucyjny w Polsce od 2025 r. Jest już trzech operatorów

OK Operator Kaucyjny został trzecim operatorem systemu kaucyjnego. Firma tworzy system kaucyjny butelek jednorazowych na napoje o pojemności do trzech litrów z tworzyw oraz puszek metalowych do jednego litra. System kaucyjny w Polsce zacznie funkcjonować na początku 2025 roku.

Mam już trzech operatorów systemu kaucyjnego, który wystartuje w Polsce od 2025 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że minister udzielił OK Operator Kaucyjny zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego. Jak wskazał resort, decyzja ta umożliwi utworzenie systemu dla wprowadzających na rynek opakowań objętych kaucją i jej zwrot użytkownikom końcowym. REKLAMA Ministerstwo wskazało, że OK Operator Kaucyjny tworzy system kaucyjny dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów razem z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych oraz puszek metalowych o pojemności do jednego litra. Jest to już trzeci operator; wcześniej zezwolenia otrzymali inni operatorzy. Aktualnie mamy więc trzech operatorów systemu kaucyjnego, który wystartuje w Polsce od początku 2025 roku, są to: Krajowy System Kaucyjny Zwrotka S.A.,

„PolKa” Operator Systemu Kaucyjnego not for profit S.A.,

OK Operator Kaucyjny S.A. System kaucyjny umożliwi zwrot kaucji, duże sklepy będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję REKLAMA System kaucyjny jest jednym z kroków, który ma pozwolić osiągnąć cele środowiskowe. Umożliwi on obywatelom otrzymanie zwrotu kaucji – pieniędzy za nabyty napój w opakowaniu (w plastiku lub w puszce). Po stworzeniu systemu kaucyjnego pobierana będzie kaucja od każdego napoju w opakowaniu wprowadzonego na rynek objętego systemem kaucyjnym. Zwrot tej kaucji użytkownikowi końcowemu będzie następował również za pomocą systemu, bez konieczności okazywania paragonu nabycia napoju. Celem systemu kaucyjnego jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne. Ministerstwo poinformowało również, że zdecydowało o wydłużeniu okresu działania funkcjonujących systemów zbierania butelek wielorazowych ze szkła do końca 2026 r. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System kaucyjny obejmie trzy rodzaje opakowań: Dalszy ciąg materiału pod wideo butelki plastikowe do 3 litrów,

szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz

metalowe puszki do 1 litra. Wysokość kaucji za jedną sztukę opakowania w ramach systemu kaucyjnego Wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym dotyczy konkretnych rodzajów opakowań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym, wysokość kaucji za jedną sztukę opakowania wynosi dla: butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych - 0,50 zł;

puszek metalowych o pojemności do jednego litra - 0,50 zł;

butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra - 1,00 zł. Ustawodawca wprowadził również wartość maksymalną kaucji. Zgodnie z art. 40m ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, maksymalna wysokość kaucji może wynosić 2 zł. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym - Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 1046

