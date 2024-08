Apel rodzin polonijnych do władz ws. lekcji religii

Jest apel uczestników VII Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych. Zwracają w nim uwagę, że żyją "w krajach, gdzie mimo wielokulturowości lekcje religii chrześcijańskiej, ze względu na korzenie naszej cywilizacji, znajdują swoje właściwe miejsce w systemie edukacyjnym".

Uczestnicy VII Światowego Kongresu Rodzin Polonijnych, który zakończył się niedzielę w Brukseli, zaapelowali do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie lekcji religii w szkole – poinformowało biuro prasowe KEP. "W duchu odpowiedzialności za rodaków żyjących w Ojczyźnie i na emigracji, apelujemy do Premiera RP, Minister Edukacji Narodowej i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, o uznanie praw chrześcijańskich rodziców w Ojczyźnie i w środowiskach polonijnych do wychowania dzieci w duchu własnego światopoglądu oraz do korzystania ze struktur szkoły publicznej na takiej samej zasadzie jak wszyscy obywatele" – czytamy w apelu.

Zwrócili w nim uwagę, że żyją "w krajach, gdzie mimo wielokulturowości lekcje religii chrześcijańskiej, ze względu na korzenie naszej cywilizacji, znajdują swoje właściwe miejsce w systemie edukacyjnym". "Ufamy, że wszystkim nam zależy, aby następne pokolenie składało się z ludzi sumienia, odpowiedzialnych, potrafiących budować trwałe związki małżeńskie i zdolnych do ofiarnej służby społeczeństwu" – napisali.

Nowe przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Pod koniec lipca minister edukacji Barbara Nowacka podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nowelizacja wchodzi w życie 1 września 2024 r. Zgodnie z nią łatwiej niż dotychczas będzie można tworzyć grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych.

Przepisy poszerzają możliwości organizacji nauki religii i etyki w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych złożonych także z wychowanków lub uczniów, którzy do tej pory nie byli łączeni na tych zajęciach z wychowankami lub uczniami z innych oddziałów lub klas. Zgodnie z nią dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów. Jednocześnie zapisano, że w szkole podstawowej można w jedną grupę można połączyć: uczniów klas I–III albo klas IV–VI lub klas VII i VIII. Określono też maksymalną liczbę osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach: w klasach I–III szkół podstawowych wynosi ona 25, dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół – 28. To samo ma dotyczyć lekcji etyki.

Zmiany w zakresie realizacji programu lekcji religii zostały wprowadzone bez wymaganego przez prawo porozumienia ze stroną kościelną

Na początku sierpnia Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w stanowisku dotyczącym organizacji lekcji religii oceniła zmiany "dotyczące łączenia klas są krzywdzące czy wręcz dyskryminujące". Przewodniczący komisji bp Wojciech Osial stwierdził, że "naruszają one Prawo oświatowe i zasady pedagogiczne", "wprowadzają poważne problemy w zakresie realizacji programu lekcji religii" oraz że "zmiany zostały wprowadzone bez wymaganego przez prawo porozumienia ze stroną kościelną".

22 sierpnia Prezydium Episkopatu i Polska Rada Ekumeniczna złożyli do I prezes Sądu Najwyższego dwie petycje o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie MEN ws. lekcji religii. "To rozporządzenie (...) zdaniem Kościołów zawiera bardzo liczne wady prawne" – poinformował rzecznik prasowy KEP ks. Leszek Gęsiak. Dodał, że prezydium KEP uznało, że sprawa dotyczy takich wartości, jak poprawność legislacji, ochrona pracy, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

W odpowiedzi podczas Campusu Polska 25 sierpnia Barbara Nowacka zwróciła uwagę, że "edukacją zajmuje się polski rząd, a episkopat zajmuje się formacją religijną". Zapewniła także, że pomoże katechetkom i katechetom świeckim przekwalifikować się.

VII Światowy Kongres Rodzin Polonijnych odbył się w Brukseli 23-25 sierpnia pod hasłem "Rodzina polonijna miejscem spotkania i rozwoju". Podczas sześciu sesji podjęto m.in. kwestie roli rodziny w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych dzieci, pomocy nastolatkom w pokonaniu samotności, rozwiązywania konfliktów czy wyzwania związane z reemigracją.