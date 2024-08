To już ostatnie dni. 31 sierpnia mija termin na złożenie wniosku o dofinansowanie

Od 2026 r. do corocznej oceny wysokości minimalnego wynagrodzenia służyć będzie wartość referencyjna w wys. 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia - wynika z projektu ustawy autorstwa resortu pracy, wdrażającego dyrektywę UE. Koszt rozwiązania dla sektora finansów publ. do 2033 r. to ok. 7,5 mld zł.