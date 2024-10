Myśliwi z kolejnymi przywilejami. Trudno to zrozumieć. Jako jedyni dostaną prawo do nieodpłatnych badań lekarskich i darmowego ubezpieczenia. Co z pozostałymi podmiotami z katalogu podmiotów ochrony ludności?

Przywileje myśliwych budzą kontrowersje

Tematyka dotycząca polowań i myśliwych wzbudza wiele kontrowersji. Poczynając od tych związanych z uprawnieniami członków PZŁ, przez udział w polowaniach dzieci, aż do wypadków z bronią, do których dochodzi w lasach. Zagadnienia te choć należą do tych najczęściej poruszanych w przestrzeni publicznej, to z całą pewnością nie wyczerpują listy problemów związanych z odbywającymi się w naszych lasach polowaniami, które przede wszystkim budzą poważne zastrzeżenia natury etycznej.

Pozostając na gruncie regulacji prawnych należy jednak zwrócić uwagę na to, że pomimo licznych wątpliwości narastających wokół tematyki związanej z myślistwem, rządzący niespodziewanie postanowili przyznać tej grupie dodatkowe, nie byle jakie, przywileje. Toczą się prace nad rządowym projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który ma stworzyć system ochrony ludności zarówno w warunkach pokoju (np. w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych), jak i w razie wojny. Jedną ze zmian, które ma on wprowadzić jest rozszerzenie katalogu podmiotów ochrony ludności. Znalazły się w nim m.in. straż pożarna, organizacje harcerskie, Caritas, czy służby ratownictwa górskiego. Podmiotem, który wzbudził w tym zakresie kontrowersje jest Polski Związek Łowiecki.

Nieodpłatnie prawo do badań lekarskich i darmowe ubezpieczenie

Minister Klimatu i Środowiska w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych wnioskował o wykreślenie tej organizacji z tworzonej listy podmiotów, uzasadniając to m.in. tym, że średnia wieku jej członków wynosi ponad 50 lat. Działania te okazały się jednak bezskuteczne. Jednak jak się okazuje, samo pozostawienie PZŁ na liście to jeszcze nic. Na ostatnim etapie prac nad projektem, zamieszczono w nim bowiem zapisy o szczególnych uprawnieniach dla myśliwych. W ramach realizacji zadań ratowniczych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, właściwy organ ochrony ludności miałby bowiem zapewnić bezpłatnie ubezpieczenie myśliwych wykonujących działania ratownicze, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania działań ratowniczych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz badania lekarskie myśliwych wykonujących działania ratownicze przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych. Dodatkowo podmioty te uzyskiwałyby nieodpłatnie prawo do badań lekarskich. Dlaczego te zapisy wzbudzają kontrowersje? Bo żadne inny podmiot znajdujący się w katalogu podmiotów ochrony ludności nie otrzymał ani taki, ani nawet zbliżonych uprawnień. Bez wątpienia więc ta grupa „ratownicza” została potraktowana w sposób szczególny i mamy w tym wypadku do czynienia z nierównym traktowaniem podmiotów ochrony ludności.