Brytyjską Royal Mail kupi w 2025 r. czeski miliarder. Jest zgoda rządu, który zachowa złotą akcję

Od 1 stycznia 2025 r. nie trzeba będzie się fatygować po odbiór listu poleconego z urzędu na pocztę, można to będzie zrobić przez internet. Aby to zrobić, należy założyć skrzynkę do e-Doręczeń. To tylko kilka kroków. Ministerstwo Cyfryzacji podpowiada, jak to zrobić.