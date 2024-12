Wysokość emerytury zależna od liczby dzieci? To najnowszy pomysł, o którym ministra wspomniała w przestrzeni publicznej

Dzietność spada, a przyszłe emerytury są zagrożone. Rządzący szukają więc nowych sposobów na zachęcenie Polaków do posiadania potomstwa. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej wspomniano o pomyśle uzależnienia wysokości emerytury od liczby posiadanych dzieci.

Już od dłuższego czasu rządzący głośno mówią o kryzysie demograficznym w Polsce. Dzietność spada i w 2023 roku wyniosła 1,16, czyli była poniżej wskaźnika zastępowalności pokoleń, który wynosi 2,1. Nie pomagają liczne świadczenia, których celem jest udzielenia wsparcia rodzicom wychowującym dzieci. Nie pomogło też rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane inaczej Mama 4 plus. Rządzący szukają więc nowych sposobów by zachęcić Polaków do posiadania dzieci. Jednym z pomysłów, o którym wspomniała ostatnio w przestrzeni publicznej Ministra Równości jest uzależnienie wysokości emerytury od liczby posiadanych dzieci. Choć nie podano żadnych szczegółów, Ministra wskazała, że najbliższy jest jej system norweski, który uzależnia wysokość emerytury m.in. od stanu cywilnego, liczby posiadanych dzieci i rodzaju wykonywanej pracy.

Obecnie rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie, również emerytalne

Przypomnijmy, że obecnie rodzice mogą liczyć na świadczenie wychowawcze Rodzina 800 plus, które przysługuje na każde dziecko, bez kryterium dochodowego. Niezależnie od kryterium dochodowego przysługuje też świadczenie Dobry Start, które wynosi 300 zł i ułatwia rozpoczęcie powakacyjnej nauki. Jest to jednorazowe wsparcie przysługujące na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia). Rodzice o niskich dochodach mogą liczyć również na zasiłek rodzinny oraz dodatek do niego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Specjalny dodatek przewidziano dla rodziców samotnie wychowujący dzieci. Przysługuje on także na pełnoletnie osoby do ukończenia 24 roku życia, uczące się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Kolejny dodatek mający związek z kryterium dochodowym to dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Od października 2024 r. rodzice najmłodszych dzieci mogą również liczyć na świadczenia wspierające z grupy Aktywny Rodzic. Należą do nich aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Na pomoc mogą liczyć również matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. Od marca 2019 r. mogą one uzyskać szczególne świadczenie, jakim jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane inaczej Mama 4 plus. Jest ono finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa i jest to świadczenie o charakterze nieskładkowym, którego głównym celem jest zapewnienie dochodu tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na konieczność wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych, czego skutkiem jest brak prawa do emerytury lub jej wysokość poniżej tzw. najniższej emerytury.