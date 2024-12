Jeszcze w grudniu można zaoszczędzić na podatku. Ale czy wiesz jak? Nie uda się tylko przedsiębiorcom. Oni muszą poczekać

Nowe przepisy dotyczące renty wdowiej wywołują liczne skargi. Wątpliwości budzą m.in. pięcioletni limit czasu od nabycia prawa do renty rodzinnej oraz ograniczenie sumy świadczeń do trzykrotności najniższej emerytury. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do ministerstwa o wyjaśnienia.