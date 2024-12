40 tys. zł na zakup samochodu do wzięcia już na początku lutego 2025 r. [za zezłomowanie starego auta w ciągu ostatnich 4 lat – premia 5-10 tys. zł; cena nowego samochodu – do 225 tys. zł netto]

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniu 16 grudnia br., ogłosił iż na początku lutego 2025 r. – ruszy nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego. W ramach programu „Mój elektryk 2.0” osoby fizyczne, będą mogły uzyskać nawet 40 tys. zł dopłaty do zakupu bezemisyjnego auta. Budżet programu ma wystarczyć na zakup ok. 40 tys. samochodów.

Program „Mój elektryk 2.0” – nową odsłoną programu „Mój elektryk”

Program „Mój elektryk 2.0”, w ramach którego nabór wniosków o dopłaty do samochodów elektrycznych, ma ruszyć już na początku lutego 2025 r. – jest nową odsłoną programu „Mój elektryk”, który pierwotnie miał obowiązywać do 30 września 2025 r., jednak w związku z wyczerpaniem środków przed terminem zakończenia naboru wniosków – w dniu 21 sierpnia 2024 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu naboru w ścieżce leasingowej (tj. w okresie od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.). Kontynuowane były natomiast (i są nadal) nabory wniosków o dopłaty pojazdów zakupionych za gotówkę lub sfinansowanych kredytem dla osób indywidualnych i przedsiębiorców. W związku z nową odsłoną programu, który ma „ruszyć” już w lutym 2025 r. – nabór wniosków w ramach programu „Mój elektryk” ma zostać ostatecznie zamknięty z dniem 31 stycznia 2025 r.

W ramach programu „Mój elektryk” osoby fizyczne mogły uzyskać 18 750 zł dofinansowania do zakupu samochodu, a jeżeli posiadają Kartę Dużej Rodziny – 27 000 zł. W tym pierwszym przypadku – maksymalna cena pojazdu nie mogła przekroczyć 225 tys. zł brutto, a w tym drugim – koszt zakupu samochodu nie był limitowany.

W ramach programu „Mój elektryk 2.0” dotacja, którą będzie można uzyskać, będzie zatem dużo wyższa, bo opiewająca nawet na 40 tys. zł. Maksymalna cena pojazdu – podobnie jak w poprzedniej edycji programu – nie będzie mogła przekroczyć 225 tys. zł, jednak tym razem będzie to kwota netto (bez VAT), a zatem również ulegnie ona zwiększeniu. Od lutego 2025 r. – będzie można znowu wnioskować o dopłaty nie tylko do zakupu, ale również do leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodów elektrycznych.

„Nowa odsłona programu „Mój elektryk” z budżetem ponad 1,6 miliarda złotych pozwoli dofinansować prywatne inwestycje w auta elektryczne – zarówno osób fizycznych, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To, obok dotacji do zeroemisyjnego transportu publicznego i infrastruktury na potrzeby stacji ładowania, zapewnia kompleksowe wsparcie elektromobilności. Jednym z priorytetów nowej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest poprawa jakości powietrza, której nieodłącznym elementem jest rozwój niskoemisyjnego transportu” – zapowiedział nowy program zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, Paweł Augustyn.

Program „Mój elektryk 2.0” – kto może skorzystać z dofinansowania?

O dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego – w ramach programu „Mój elektryk 2.0” będą mogły ubiegać się:

osoby fizyczne (na zakup pojazdu, który będzie wykorzystywany w celach prywatnych ) oraz

osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

O dotację w ramach programu, nie będą natomiast mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą w innej formie prawnej, niż jednoosobowa działalność gospodarcza – tj. np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W powyższej sprawie – w dniu 9 grudnia br. – rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska, wystąpiła do Minister Klimatu i Środowiska oraz do prezesa NFOŚiGW z pismami, w których poddała pod wątpliwość kryteria programu wykluczające ze wsparcia podmioty wykonujące działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to rozwiązanie dyskryminujące, czego – jak twierdzi rzeczniczka MŚP – „nie sposób zaakceptować w świetle zasad proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania”. W jej ocenie – forma prawna wykonywania działalności gospodarczej, nie powinna być jedynym kryterium warunkującym możliwość skorzystania z dofinansowania. Występując o wyjaśnienie w powyższej sprawie, Agnieszka Majewska zawnioskowała jednocześnie o podjęcie przez MKiŚ oraz NFOŚiGW działań umożliwiających inną, alternatywną formę wsparcia przedsiębiorców wykluczonych z programu „Mój elektryk 2.0”.

Według informacji podanych przez NFOŚiGW – w wyniku konsultacji społecznych programu i zgłoszonych w ramach nich licznych uwag – w programie została wprowadzona zmiana polegająca na zagwarantowaniu wyższej podstawowej kwoty dofinansowania dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Na wyższą kwotę wsparcia posiadacze Karty Dużej Rodziny, mogli również liczyć w ramach poprzedniej edycji programu (podstawowa kwota wsparcia opiewała wówczas dla nich na 27 tys. zł, podczas gdy dla pozostałych osób fizycznych – na 18 750 zł).

Program „Mój elektryk 2.0” – ile będzie wynosić dopłata do elektryka?

W ramach programu „Mój elektryk 2.0” będzie można uzyskać dofinansowanie do zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodu elektrycznego.

Osoby fizyczne, będą mogły uzyskać dofinansowanie w łącznej wysokości 40 tys. zł, na które będą składały się następujące kwoty:

w przypadku zakupu samochodu:

18 750 zł – jako kwota podstawowa wsparcia, niezależna od żadnych dodatkowych kryteriów,

10 000 zł – jako dodatkowa kwota za zezłomowanie przez beneficjenta swojego samochodu spalinowego (którego beneficjent był właścicielem przez co najmniej 3 lata i pod warunkiem, że zezłomowanie nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.) oraz

11 250 zł – jako dodatkowa kwota dla osób, których dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, nie przekraczał 120 tys. zł;

w przypadku leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodu:

30 000 zł – jako maksymalna wysokość dofinansowania do opłaty wstępnej, niezależna od żadnych dodatkowych kryteriów,

5 000 zł – jako dodatkowa kwota za zezłomowanie przez beneficjenta swojego samochodu spalinowego (którego beneficjent był właścicielem przez co najmniej 3 lata i pod warunkiem, że zezłomowanie nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.) oraz

5 000 zł – jako dodatkowa kwota dla osób, których dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, nie przekraczał 120 tys. zł.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą natomiast – również mogą liczyć na dofinansowanie w łącznej wysokości 40 tys. zł, jednak będą się na nią składać kwoty:

w przypadku zakupu samochodu:

30 000 zł – jako kwota podstawowa wsparcia, niezależna od żadnych dodatkowych kryteriów oraz

10 000 zł – jako dodatkowa kwota za zezłomowanie przez beneficjenta swojego samochodu spalinowego (którego beneficjent był właścicielem przez co najmniej 3 lata i pod warunkiem, że zezłomowanie nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.);

a w przypadku leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodu:

30 000 zł – jako maksymalna wysokość dofinansowania do opłaty wstępnej, niezależna od żadnych dodatkowych kryteriów oraz

10 000 zł – jako dodatkowa kwota za zezłomowanie przez beneficjenta swojego samochodu spalinowego (którego beneficjent był właścicielem przez co najmniej 3 lata i pod warunkiem, że zezłomowanie nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.).

Warto również zwrócić uwagę, że jako koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach programu – będą uznawane nie tylko koszty związane z nabyciem samochodu elektrycznego, które beneficjent poniesie po rozpoczęciu naboru wniosków w lutym 2025 r., ale również wszystkie koszty, które zostaną poniesione w okresie od 01.07.2024 r. do 31.03.2026 r. i które stanowić będą:

koszty zakupu nowego pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1 oraz

koszty opłaty wstępnej ustalonej w umowach leasingu lub wynajmu długoterminowego.

Podatek od towarów i usług (VAT) jest natomiast wydatkiem niekwalifikowalnym.

Program „Mój elektryk 2.0” – jakie samochody będą kwalifikować się do wsparcia?

W ramach programu „Mój elektryk 2.0” będzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodu elektrycznego, który spełniać będzie następujące kryteria:

będzie nowym pojazdem zeroemisyjnym kategorii M1 w rozumieniu załącznika nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującym do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, jego cena nie będzie przekraczała 225 tys. zł netto, jego przebieg – w dacie zakupu (tj. wystawienia faktury VAT potwierdzającej zakup pojazdu), a w przypadku umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego – w dacie przekazania beneficjentowi pojazdu do używania albo używania na podstawie protokołu przekazania pojazdu – nie będzie przekraczał 6 tys. km, będzie zarejestrowany na terytorium Polski na beneficjenta programu lub firmę, z którym wiąże go umowa leasingu lub wynajmu długoterminowego, przez co najmniej 2 lata od dnia od zakupu pojazdu lub przekazania go do używania w ramach umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego, będzie ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC, co najmniej w okresie trwałości (tj. przez 2 lata od zakupu pojazdu lub przekazania go do używania w ramach umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego),

Program „Mój elektryk 2.0” – kiedy ruszy nabór wniosków?

Zgodnie z komunikatem NFOŚiGW z dnia 16 grudnia 2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków w programie „Mój elektryk 2.0” planowane jest na początek lutego 2025 r.

Dofinansowanie ma być udzielane wyłącznie w formie refundacji, czyli po zakupie pojazdu lub po uiszczeniu opłaty wstępnej ustalonej w umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego oraz po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu.

Budżet całego programu opiewa na ponad 1,6 mld zł, co – według szacunków NFOŚiGW – ma wystarczyć na dofinansowanie zakupu co najmniej 40 tys. szt. samochodów elektrycznych.

Program ma być realizowany w latach 2025-2026 w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków. Sposób składania i rozpatrywania wniosków zostanie określony w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Program „Mój elektryk 2.0” – ile razy można skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania do zakupu, leasingu lub długoterminowego wynajmu samochodu elektrycznego w ramach programu „Mój elektryk 2.0” będzie można skorzystać tylko jeden raz (na jeden pojazd zeroemisyjny). W przypadku złożenia wniosku na pojazd, który jest współwłasnością kilku osób – pozostałe osoby będące współwłaścicielami tego pojazdu, nie będą mogły wystąpić o wsparcie na inne pojazdy.

Jednym przypadkiem, w którym dopuszczalne będzie ponowne, jednokrotne ubieganie się o dofinansowanie kolejnego samochodu przez tą samą osobę – będzie sytuacja, w której dojdzie do kradzieży lub szkody całkowitej dofinansowanego pojazdu.