Od której godziny można głosować? [Wybory]

Od które godziny można głosować?

Lokale wyborcze otwierają się dla głosujących o godzinie 7:00. Głosy można oddawać nieprzerwanie do godziny 21:00. Każdy, kto przyszedł do lokalu wyborczego do 20:59, musi zostać dopuszczony do głosowania. Jeśli więc do tej godziny ustawi się w kolejce przed lokalem wyborczym, odda głos na prezydenta Polski.

O której otwierają lokale wyborcze za granicą?

Co do zasady wszędzie lokale wyborcze otwierane są o godz. 7:00. Należy jednak mieć na uwadze, że zawsze jest to godzina 7. czasu lokalnego. Oznacza to, iż rozpoczęcie głosowania za granicą może odbywać się wcześniej lub później niż w Polsce. Głosujący za granicą muszą zabrać na głosowanie ważny polski paszport oraz zaświadczenie o prawie do głosowania. Na stronie gov.pl czytamy, że zalecane jest zapisanie sobie w telefonie komórkowym albo wydrukowanie otrzymanego z e-Wybory potwierdzenia wpisania do spisu wyborców.

Otwarcie lokali wyborczych w Ameryce Południowej i Północnej

Na przykład otwarcie lokali wyborczych w obu Amerykach ze względu na różnicę czasów następuje już w sobotę 31 maja.