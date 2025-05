MOPS wciąż pomaga, ale w ZUS niepełnosprawna niedowidząca na I grupie spadła do II grupy. Dla ZUS widzi i czyta. Ozdrowiała. Może iść do pracy

Portal Infor.pl udostępnia miejsce na portalu czytelnikom. Dziś list o pokrzywdzeniu przez ZUS obniżeniem grupy inwalidzkiej. Nie znamy wersji ZUS-u ani dokumentów medycznych z akt tej sprawy. Pomimo to list publikujemy, aby pokazać, że chyba w historii opisanej przez Czytelniczkę nie zadziałał mechanizm wyjaśniania (przez ZUS albo działających w jego imieniu lekarzy) przyczyn obniżenia wysokości grupy inwalidzkiej. Gdyby lepiej wyjaśniono osobom niepełnosprawnym wychodzącym z komisji ZUS o przyczynach niekorzystnej dla nich decyzji, to być może w przestrzeni publicznej mniej byłoby sarkastycznych zwrotów typu "cudowne uzdrowienie przez ZUS".

Niestety stałym zarzutem wobec ZUS jest nagłe – z perspektywy osoby niepełnosprawnej – obniżenie stopnia niepełnosprawności (przy niezmienionym stanie zdrowia). Osoby niepełnosprawne i rodziny postrzegają takie sytuacje jako „cudowne uzdrowienie przez ZUS”. To często powtarzany zwrot w listach. Listy czy opinie na forach wskazują (być może) na to, że wadliwie działa sposób informowania rencistów lub osoby niepełnosprawne o przyczynach wprowadzenia przez komisje lekarskie zmian w ich orzeczeniach (często po wielu latach utrzymywania wyższych stopnie niepełnosprawności bądź ograniczeń).

Zmiana grupy inwalidzkiej w dół z I na II grupę - niekorzystne orzeczenie w ZUS

Poniżej list czytelniczki, która pisze, że „Według lekarza nie ma szans, by wyszła z tej choroby, jak i innych. Piszą na orzeczeniu, że stan zdrowia systematycznie pogarsza się, a ZUS, że „ozdrowiała” i ma obecnie 2 grupę i może iść do pracy. Tylko jakiej?". Według niej jest to „upodlenie ciężko chorych ludzi”.

Cudowne ozdrowienia osoby z I grupą inwalidzką i niezdolną do samodzielnej egzystencji

"A co z osobami, nazwijmy cudownie uzdrowionymi przez orzeczników ZUS? Osoba była na 1 grupie i niezdolna do samodzielnej egzystencji, mimo pogorszenia stanu zdrowia — cudownie uzdrowiona. Osoba dostała 2 grupę na stałe, ma usługi opiekuńcze i asystenta osoby niepełnosprawnej z MOPR, załatwiony transport medyczny do specjalistów itd."

Widzi sama do pół metra, a według okulisty z ZUS widzi i czyta

"Jest osobą niedowidzącą, nic sama nie przeczyta, nie napisze. Choruje na ciężką retinopatię cukrzycową, zwyrodnienie plamki żółtej oczu, zaćmę. Widzi sama do pół metra, a według okulisty z ZUS widzi i czyta. Wszystkie sprawy urzędowe pomaga załatwiać rodzina, syn bądź terapeutka z MOPR.

Choruje na dyskopatię wielopoziomową z naciskiem na worek oponowy i nerwy, są okresowo wyłączenia, przez co sama nie może wstać z łóżka, dojść do drzwi, do WC, zejść ze schodów na 1 piętro z 3 pięter. Tak boli kręgosłup. Jest na opiatach z poradni bólu – O (…) r do 40 mg na dobę i kilku innych przeciwbólowych. Nie jednokrotnie karetka zabiera ją z ulicy. Sklepy — jak sama wyjdzie z domu — tak boli kręgosłup.

W trakcie badań choruje na ciężką depresję z odczynem urojeniowym na wskutek uporczywego stalkingu przez byłego sąsiada. Sprawa toczy się, pomaga darmowy prawnik ze stowarzyszenia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i kilkanaście innych chorób."

Ból jest nadal około 3 do 4 w skali

"Jest pod opieką 19 różnych specjalistów, w tym psychologa z MOPR. Po lekach przeciwbólowych ból jest nadal około 3 do 4 w skali. Po lekach przeciwbólowych często urywa się film, jest „naćpana”, ma często myśli rezygnacyjne i samobójcze. Sama w zaostrzeniu choroby kręgosłupa przejdzie 30 do 60 metrów, gdy jest lepiej, może przejść 100 do 250 metrów, zanim pojawi się ból kręgosłupa szyjnego, który odejmuje nogi i ręce z bólu. Siedzi na ławce i płacze z bólu.

Średnio co kilka miesięcy występują takie problemy z poruszaniem się, obecnie to już trwa od września 2024 roku. Czeka na rezonans i nowy lek przeciwbólowy w plastrze dla rajdowców i innych."

Nie nastawi pralki, nie zrobi zakupów, nie napisze ani nie przeczyta, nie pójdzie do lekarza, nie napali w piecu

"Sama nic już praktycznie nie zrobi — na przykład nie nastawi pralki, nie zrobi zakupów, nie napisze ani nie przeczyta, nie pójdzie do lekarza, nie napali w piecu itp. Okresowo nic nie utrzyma w rękach, pojawił się jakiś przykurcz rąk, potworny ból i wykręca obie dłonie z bólu. Ma dopiero 55 lat, a potrzebuje pomocy innych osób.

Sama nie przejdzie przez ulicę, bo światła są zamazane, nie widzi, jaki tramwaj podjeżdża, bo obraz jest zamazany. Pyta ludzi, nie widzi rozkładu jazdy, pyta ludzi. Sama nie zrobi zakupów, bo nie zważy na przykład owoców, prosi ludzi o pomoc. Nie widzi cen ani monet 1, 2, 5 zł, stara się rozróżniać je po wielkości poprzez dotyk, tak samo z zamknięciem drzwi do domu — za pomocą dotyku. Prosi ludzi o pomoc w znalezieniu produktu, jeśli nie widzi na półce, bo widzi tylko to, co ma blisko oczu."

(....)

Są trzy stopnie niepełnosprawności.

Kto dostanie znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 r.

Link do gov.pl (informacje źródłowe)

Wymóg 1. Przez swój stan zdrowia jesteś osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia.

Wymóg 2. Nie możesz samodzielnie funkcjonować i jesteś osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymagasz pielęgnacji, karmienia, mycia).

Kto dostanie umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2025 r.

Wymóg 1. Z powodu stanu zdrowia dana osoba jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia.

Wymóg 2. Potrzebuje czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Kto dostanie lekki stopień niepełnosprawności w 2025

Wymóg 1. Z powodu stanu zdrowia dana osoba ma duże ograniczenia w funkcjonowaniu i może pracować jedynie częściowo, na przykład na pół etatu.

Wymóg 2. Ma trudności w codziennych czynnościach i potrzebuje urządzeń wspomagających prawidłowe funkcjonowanie – na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.