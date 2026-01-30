REKLAMA

Czas pracy w 2026 roku. Wszystko o wymiarze czasu pracy, dniach pracy, dniach wolnych, okresach rozliczeniowych, niedzielach handlowych

Czas pracy w 2026 roku. Wszystko o wymiarze czasu pracy, dniach pracy, dniach wolnych, okresach rozliczeniowych, niedzielach handlowych

30 stycznia 2026, 22:24
Tomasz Kowalski
czas pracy, 2026, wymiar czasu pracy, dni pracy, dni wolne, okresy rozliczeniowe, niedziele handlowe, pracownik, pracodawca
Czas pracy w 2026 roku. Wszystko o wymiarze czasu pracy, dniach pracy, dniach wolnych, okresach rozliczeniowych, niedzielach handlowych
Andrzej Rostek
Shutterstock

Wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego w 2026 roku wynosi 2008 godzin. Oznacza to, że pracownik przepracuje 251 dni. W bieżącym roku aż dwa święta przypadną w sobotę. Każde z nich obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć za nie dodatkowy dzień wolny.

Jaki wymiar czasu pracy w 2026 roku

Sposób ustalania wymiar czasu pracy określa Kodeks pracy. Pod pojęciem wymiaru czasu pracy należy rozumieć liczbę godzin, którą pracodawca może zaplanować pracownikowi do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy, bez względu na to, w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony oraz w jakich dniach tygodnia pracuje, ustalamy zawsze w taki sam sposób:

  1. Mnożymy 40 godzin przez pełne tygodnie pracy (pełne tygodnie pracy to 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego),
  2. Dodajemy iloczyn 8 godzin i dni „wystających” poza pełne tygodnie pracy przypadających od poniedziałku do piątku,
  3. Odejmujemy iloczyn 8 godzin i świąt przypadających od poniedziałku do soboty (jedynie święta przypadające w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy).

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2026 r. 

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Styczeń

160

20

Luty

160

20

Marzec

176

22

Kwiecień

168

21

Maj

160

20

Czerwiec

168

21

Lipiec

184

23

Sierpień

160

20

Wrzesień

176

22

Październik

176

22

Listopad

160

20

Grudzień

160

20

W sumie

2008

251

Dni wolne od pracy w 2026 roku

W ustawie o dniach wolnych od pracy jako dni wolne są wymienione wszystkie niedziele oraz 14 świąt państwowych i kościelnych.

 Dni wolne w święta państwowe i kościelne w 2026 roku

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Data w 2026 r.

Święto

Dzień tygodnia

1 stycznia

Nowy Rok

czwartek

6 stycznia

Święto Trzech Króli

wtorek

5 kwietnia

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

niedziela

6 kwietnia

Drugi dzień Wielkiej Nocy

poniedziałek

1 maja

Święto Państwowe

piątek

3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

niedziela

24 maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

niedziela

4 czerwca

Boże Ciało

czwartek

15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

sobota

1 listopada

Wszystkich Świętych

niedziela

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

środa

24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia

czwartek

25 grudnia

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

piątek

26 grudnia

drugi dzień Bożego Narodzenia

sobota

 Święta przypadające w sobotę w 2026 roku

W 2026 roku będą dwa święta przypadające w sobotę:

  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Według Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z tego powodu, ustalając wymiar czasu pracy, należy odjąć od niego iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są święta przypadające w niedzielę. O te święta wymiar czasu pracy nigdy nie jest obniżany.

Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku

Wymiar czasu pracy jest zawsze ustalany dla pełnego okresu rozliczeniowego, a nie dla poszczególnych miesięcy. Pracodawca planujący pracę w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym powinien też pamiętać, że nie może zaplanować jej więcej niż to wynika z wymiaru czasu pracy w danym okresie. Nie wolno bowiem planować pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku 

Miesiące 

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe

styczeń 

- luty

40

320

marzec – 

kwiecień

43

344

maj – 

czerwiec

41

328

lipiec – 

sierpień

43

344

wrzesień – 

październik

44

352

listopad – 

grudzień

40

320

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

styczeń – 

marzec

62

496

kwiecień – 

czerwiec

62

496

lipiec – 

wrzesień

65

520

październik – 

grudzień

62

496

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe

styczeń – 

czerwiec

124

992

lipiec – 

grudzień

127

1016

Niedziele handlowe w 2026 roku

Niedziele, w których sklepy będą czynne, wyznacza ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W 2026 roku będzie osiem niedziel handlowych:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Podstawa prawna:

  • art. 128, art. 129, art. 130 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.),
  • art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 296),
  • art. 7 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 301).
Źródło: INFOR
