Wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego w 2026 roku wynosi 2008 godzin. Oznacza to, że pracownik przepracuje 251 dni. W bieżącym roku aż dwa święta przypadną w sobotę. Każde z nich obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć za nie dodatkowy dzień wolny.

Jaki wymiar czasu pracy w 2026 roku

Sposób ustalania wymiar czasu pracy określa Kodeks pracy. Pod pojęciem wymiaru czasu pracy należy rozumieć liczbę godzin, którą pracodawca może zaplanować pracownikowi do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.

Wymiar czasu pracy, bez względu na to, w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony oraz w jakich dniach tygodnia pracuje, ustalamy zawsze w taki sam sposób:

Mnożymy 40 godzin przez pełne tygodnie pracy (pełne tygodnie pracy to 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego), Dodajemy iloczyn 8 godzin i dni „wystających” poza pełne tygodnie pracy przypadających od poniedziałku do piątku, Odejmujemy iloczyn 8 godzin i świąt przypadających od poniedziałku do soboty (jedynie święta przypadające w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy).

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2026 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Styczeń 160 20 Luty 160 20 Marzec 176 22 Kwiecień 168 21 Maj 160 20 Czerwiec 168 21 Lipiec 184 23 Sierpień 160 20 Wrzesień 176 22 Październik 176 22 Listopad 160 20 Grudzień 160 20 W sumie 2008 251

Dni wolne od pracy w 2026 roku

W ustawie o dniach wolnych od pracy jako dni wolne są wymienione wszystkie niedziele oraz 14 świąt państwowych i kościelnych.

Dni wolne w święta państwowe i kościelne w 2026 roku

Data w 2026 r. Święto Dzień tygodnia 1 stycznia Nowy Rok czwartek 6 stycznia Święto Trzech Króli wtorek 5 kwietnia Pierwszy dzień Wielkiej Nocy niedziela 6 kwietnia Drugi dzień Wielkiej Nocy poniedziałek 1 maja Święto Państwowe piątek 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja niedziela 24 maja pierwszy dzień Zielonych Świątek niedziela 4 czerwca Boże Ciało czwartek 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny sobota 1 listopada Wszystkich Świętych niedziela 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości środa 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia czwartek 25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia piątek 26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia sobota

Święta przypadające w sobotę w 2026 roku

W 2026 roku będą dwa święta przypadające w sobotę:

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Według Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z tego powodu, ustalając wymiar czasu pracy, należy odjąć od niego iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są święta przypadające w niedzielę. O te święta wymiar czasu pracy nigdy nie jest obniżany.

Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku

Wymiar czasu pracy jest zawsze ustalany dla pełnego okresu rozliczeniowego, a nie dla poszczególnych miesięcy. Pracodawca planujący pracę w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym powinien też pamiętać, że nie może zaplanować jej więcej niż to wynika z wymiaru czasu pracy w danym okresie. Nie wolno bowiem planować pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku

Miesiące Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe styczeń - luty 40 320 marzec – kwiecień 43 344 maj – czerwiec 41 328 lipiec – sierpień 43 344 wrzesień – październik 44 352 listopad – grudzień 40 320 Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe styczeń – marzec 62 496 kwiecień – czerwiec 62 496 lipiec – wrzesień 65 520 październik – grudzień 62 496 Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe styczeń – czerwiec 124 992 lipiec – grudzień 127 1016

Niedziele handlowe w 2026 roku

Niedziele, w których sklepy będą czynne, wyznacza ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W 2026 roku będzie osiem niedziel handlowych:

25 stycznia ,

, 29 marca ,

, 26 kwietnia ,

, 28 czerwca ,

, 30 sierpnia ,

, 6 grudnia ,

, 13 grudnia ,

, 20 grudnia.

Podstawa prawna: