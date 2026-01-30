Czas pracy w 2026 roku. Wszystko o wymiarze czasu pracy, dniach pracy, dniach wolnych, okresach rozliczeniowych, niedzielach handlowych
Wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego w 2026 roku wynosi 2008 godzin. Oznacza to, że pracownik przepracuje 251 dni. W bieżącym roku aż dwa święta przypadną w sobotę. Każde z nich obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć za nie dodatkowy dzień wolny.
- Jaki wymiar czasu pracy w 2026 roku
- Dni wolne od pracy w 2026 roku
- Święta przypadające w sobotę w 2026 roku
- Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku
- Niedziele handlowe w 2026 roku
Jaki wymiar czasu pracy w 2026 roku
Sposób ustalania wymiar czasu pracy określa Kodeks pracy. Pod pojęciem wymiaru czasu pracy należy rozumieć liczbę godzin, którą pracodawca może zaplanować pracownikowi do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.
Wymiar czasu pracy, bez względu na to, w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony oraz w jakich dniach tygodnia pracuje, ustalamy zawsze w taki sam sposób:
- Mnożymy 40 godzin przez pełne tygodnie pracy (pełne tygodnie pracy to 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego),
- Dodajemy iloczyn 8 godzin i dni „wystających” poza pełne tygodnie pracy przypadających od poniedziałku do piątku,
- Odejmujemy iloczyn 8 godzin i świąt przypadających od poniedziałku do soboty (jedynie święta przypadające w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy).
Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2026 r.
Miesiąc
Liczba godzin pracy
Liczba dni pracy
Styczeń
160
20
Luty
160
20
Marzec
176
22
Kwiecień
168
21
Maj
160
20
Czerwiec
168
21
Lipiec
184
23
Sierpień
160
20
Wrzesień
176
22
Październik
176
22
Listopad
160
20
Grudzień
160
20
W sumie
2008
251
Dni wolne od pracy w 2026 roku
W ustawie o dniach wolnych od pracy jako dni wolne są wymienione wszystkie niedziele oraz 14 świąt państwowych i kościelnych.
Dni wolne w święta państwowe i kościelne w 2026 roku
Data w 2026 r.
Święto
Dzień tygodnia
1 stycznia
Nowy Rok
czwartek
6 stycznia
Święto Trzech Króli
wtorek
5 kwietnia
Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
niedziela
6 kwietnia
Drugi dzień Wielkiej Nocy
poniedziałek
1 maja
Święto Państwowe
piątek
3 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja
niedziela
24 maja
pierwszy dzień Zielonych Świątek
niedziela
4 czerwca
Boże Ciało
czwartek
15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
sobota
1 listopada
Wszystkich Świętych
niedziela
11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości
środa
24 grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia
czwartek
25 grudnia
pierwszy dzień Bożego Narodzenia
piątek
26 grudnia
drugi dzień Bożego Narodzenia
sobota
Święta przypadające w sobotę w 2026 roku
W 2026 roku będą dwa święta przypadające w sobotę:
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Według Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z tego powodu, ustalając wymiar czasu pracy, należy odjąć od niego iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są święta przypadające w niedzielę. O te święta wymiar czasu pracy nigdy nie jest obniżany.
Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku
Wymiar czasu pracy jest zawsze ustalany dla pełnego okresu rozliczeniowego, a nie dla poszczególnych miesięcy. Pracodawca planujący pracę w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym powinien też pamiętać, że nie może zaplanować jej więcej niż to wynika z wymiaru czasu pracy w danym okresie. Nie wolno bowiem planować pracy w godzinach nadliczbowych.
Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2026 roku
Miesiące
Liczba dni pracy
Liczba godzin pracy
Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe
styczeń
- luty
40
320
marzec –
kwiecień
43
344
maj –
czerwiec
41
328
lipiec –
sierpień
43
344
wrzesień –
październik
44
352
listopad –
grudzień
40
320
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
styczeń –
marzec
62
496
kwiecień –
czerwiec
62
496
lipiec –
wrzesień
65
520
październik –
grudzień
62
496
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
styczeń –
czerwiec
124
992
lipiec –
grudzień
127
1016
Niedziele handlowe w 2026 roku
Niedziele, w których sklepy będą czynne, wyznacza ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W 2026 roku będzie osiem niedziel handlowych:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Podstawa prawna:
- art. 128, art. 129, art. 130 ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.),
- art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 296),
- art. 7 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 301).
