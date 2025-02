Dofinansowanie z PFRON na mieszkania - także wynajmowane. Dla kogo? Maksymalne kwoty w I kwartale 2025 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dwóch komunikatach z 7 stycznia 2025 r. udzielił informacji o maksymalnych kwotach dofinansowania w I. kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta oraz w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Maksymalne kwoty dofinansowania w I. kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 12 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2025 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

REKLAMA

WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego dla pozostałych Beneficjentów DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3.617,00 2.665,00 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 3.312,00 2.441,00 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 3.008,00 2.216,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2.826,00 2.082,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2.538,00 1.870,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2.631,00 1.939,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2.441,00 1.798,00 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2.250,00 1.658,00 LUBELSKIE m. Lublin 2.699,00 1.989,00 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2.489,00 1.834,00 LUBELSKIE pozostałe 2.278,00 1.678,00 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 3.010,00 2.218,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2.864,00 2.110,00 LUBUSKIE m. Zielona Góra 3.010,00 2.218,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2.864,00 2.110,00 LUBUSKIE pozostałe 2.718,00 2.003,00 ŁÓDZKIE m. Łódź 2.463,00 1.815,00 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2.267,00 1.671,00 ŁÓDZKIE pozostałe 2.072,00 1.527,00 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 3.168,00 2.334,00 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2.704,00 1.992,00 MAŁOPOLSKIE pozostałe 2.253,00 1.660,00 MAZOWIECKIE m. Warszawa 3.835,00 2.826,00 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 2.930,00 2.159,00 MAZOWIECKIE pozostałe 2.442,00 1.799,00 OPOLSKIE m. Opole 2.489,00 1.834,00 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2.249,00 1.657,00 OPOLSKIE Pozostałe 2.010,00 1.481,00 PODKARPACKIE m. Rzeszów 2.763,00 2.036,00 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2.580,00 1.901,00 PODKARPACKIE pozostałe 2.397,00 1.767,00 PODLASKIE m. Białystok 2.924,00 2.154,00 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2.820,00 2.078,00 PODLASKIE pozostałe 2.717,00 2.002,00 POMORSKIE m. Gdańsk 3.495,00 2.576,00 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3.111,00 2.293,00 POMORSKIE pozostałe 2.727,00 2.009,00 ŚLĄSKIE m. Katowice 2.794,00 2.059,00 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2.556,00 1.883,00 ŚLĄSKIE pozostałe 2.318,00 1.708,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2.782,00 2.050,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2.576,00 1.898,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2.371,00 1.747,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3.658,00 2.695,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3.166,00 2.333,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2.675,00 1.971,00 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3.527,00 2.599,00 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2.924,00 2.154,00 WIELKOPOLSKIE pozostałe 2.436,00 1.795,00 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 2.820,00 2.078,00 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 2.613,00 1.925,00 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 2.405,00 1.772,00

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień: 31.12.2024 r.

Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2025 r.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta

REKLAMA

W ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta, PFRON udziela dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu spełniającego indywidualne kryteria dostępności przez okres 60 miesięcy. Dofinansowanie przysługuje do wszystkich ponoszonych przez najemcę kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu.



Dla kogo dofinansowanie?

REKLAMA

Dofinansowanie do najmu mieszkania lub domu może uzyskać absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

lub

osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

jeśli jednocześnie:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

4) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.



Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinasowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy najemca porusza się z pomocą wózka.



Wraz z upływem 60 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

- od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;

- od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu;

- od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.



PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/ .



Jak i gdzie złożyć wniosek?



Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ . Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.



Składając wniosek można liczyć na pomoc pracowników powiatu, którzy udzielą w urzędzie wsparcia technicznego, wykorzystując do tego celu także sprzęt elektroniczny wnioskodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maksymalne kwoty dofinansowania w I. kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2025 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania docelowego Kwota DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 142.763,00 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 130.751,00 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 118.740,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 111.539,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 100.181,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 103.863,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 96.343,00 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 88.823,00 LUBELSKIE m. Lublin 106.559,00 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 98.238,00 LUBELSKIE pozostałe 89.917,00 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 118.808,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 113.051,00 LUBUSKIE m. Zielona Góra 118.808,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 113.051,00 LUBUSKIE pozostałe 107.295,00 ŁÓDZKIE m. Łódź 97.223,00 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 89.501,00 ŁÓDZKIE pozostałe 81.780,00 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 125.040,00 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 106.731,00 MAŁOPOLSKIE pozostałe 88.943,00 MAZOWIECKIE m. Warszawa 151.393,00 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 115.676,00 MAZOWIECKIE pozostałe 96.397,00 OPOLSKIE m. Opole 98.241,00 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 88.784,00 OPOLSKIE Pozostałe 79.326,00 PODKARPACKIE m. Rzeszów 109.058,00 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 101.846,00 PODKARPACKIE pozostałe 94.635,00 PODLASKIE m. Białystok 115.403,00 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 111.330,00 PODLASKIE pozostałe 107.258,00 POMORSKIE m. Gdańsk 137.978,00 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 122.813,00 POMORSKIE pozostałe 107.648,00 ŚLĄSKIE m. Katowice 110.280,00 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 100.898,00 ŚLĄSKIE pozostałe 91.515,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 109.814,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 101.700,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 93.585,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 144.375,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 124.988,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 105.600,00 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 139.208,00 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 115.407,00 WIELKOPOLSKIE pozostałe 96.173,00 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 111.323,00 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 103.133,00 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 94.943,00

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 31.12.2024 r.

Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2025 r.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie