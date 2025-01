PRFON: 100 zł, 73 500 zł, 10 500 zł, 5544 zł. Osoby niepełnosprawne. Przegląd dofinansowań w 2025 r.

PFRON opublikował kwoty dostępne w niektórych programach wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W artykule krótkie zestawienie tych programów. Tylko program dodatku do prądu elektrycznego (100 zł miesięcznie) już ruszył i można składać wnioski (w praktyce za okres lipiec 2024 r. - grudzień 2024 r.).

W pozostałych programach wnioski można składać od marca 2024 r.

PFRON: Dodatek do prądu 100 zł

Dodatek jest dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Dodatek jest tylko dla osób w rehabilitacji poprzez wentylację pod opieką:

a) ośrodka domowego leczenia tlenem lub

b) ośrodka wentylacji domowej.

UWAGA! Większa część osób wspomaganych przez koncentratory i respiratory nie jest pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem.

Zasady te powodują wykluczenia wielu potrzebujących - osoby niepełnosprawne. Powodem wykluczenia ich z programu PFRON są wymogi formalne - tylko niektóre przychodnie i lekarze mogą wystawić zaświadczenia akceptowane przez PFRON.

Z dokumentów PFRON wynika, że wnioski można składać do końca 2025 r.

Zasadniczo nabór wniosków na szereg programów PFRON (np. wózki inwalidzkie) rusza dopiero od 1 marca 2025 r. W przypadku dodatku do prądu wnioski można składać jednak już od 2 stycznia 2025 r. Tak więc program jest już uruchomiony. Płatności jednak będą dopiero w II albo nawet III kwartale 2025 r. Do końca marca 2025 r. powiaty (one obsługują dodatek) otrzymały od PFRON środki tylko na wnioski z 2024 r.

Dlaczego więc warto złożyć wnioski w styczniu 2025 r.? Przecież nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dzięki wnioskowi ze stycznia 2025 r. można jeszcze nadrobić zaległości i otrzymać dodatek aż od lipca 2024 r. To jest 6 miesięcy (czyli 600 zł - 6x100 zł). Fachowo określono tą zasadę jako "Dla (Obszaru E) obowiązuje okres kwalifikowalny na refundację poniesionych kosztów – 180 dni przed złożeniem wniosku".

Wypłaty dodatku do prądu za 2025 r. to drugi kwartał tego roku (albo i później).

Ważne Podstawą wypłaty dodatku do prądu jest program „Aktywny samorząd”. Edycja 2025 r. "Obszar E" to rehabilitacja w formie wentylacji domowej. Osoby zainteresowane dodatkiem na pokrycie kosztów energii elektrycznej (Obszar E) mogą liczyć na wsparcie realnie w II albo III kwartale 2025 r.

Osoba niepełnosprawna nie musi mieć umowy z zakładem energetycznym i przedstawić faktur potwierdzających płatności za prąd.

PFRON - bardzo proste zasady składania wniosków w SOW

Wnioski są składane przez SOW - są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/

Po złożeniu wniosku należy poczekać na informację w systemie SOW, czy wniosek został przyjęty do realizacji. Potrzebne dokumenty to:

Element 1) skan lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Element 2) Zaświadczenie potwierdzające, że korzystasz z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń):

1. podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem albo

2, opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje dla Ciebie opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.

PFRON: Dopłaty do wyposażenia samochodu

PFRON zaktualizował program "Aktywny samorząd na 2025 r." Osoby niepełnosprawne z dopłatami do wyposażenia samochodu w (Obszarze A) zadanie 1 (73 500 zł) i 4 (do 4620 zł). Przy wydaniu 73 500 zł nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu. Wnioski w marcu 2025 r.

UWAGA! Opisana w artykule pomoc nie dotyczy kupna samochodu, a jego doposażenia!

W ramach zadania 1 można z pieniędzy PFRON dokupić specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego.

W ramach zadania 4 można z pieniędzy PFRON dokupić komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych.

PFRON zastrzega, że udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach: w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2, Obszaru C Zadanie 2 i Obszaru E – nie jest wymagany.

Poniższe wsparcie w 2025 r. to Moduł I, Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

PFRON: Limity 73 500 zł. Osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie do wyposażenia. Wnioski w marcu

Zadanie 1 –pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Oprzyrządowanie samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1) – dofinansowanie na dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu. Urządzenia umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Przykład 1 Do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego. UWAGA! Wyliczenie jest przykładowe.

Takie same warunki obowiązywały w 2023 r. Wtedy PFRON informował o nich tak:

"Nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu.

Wyboru konkretnego przedmiotu dofinansowania i jego sprzedawcy lub usługodawcy, dokonuje Wnioskodawca.

Dofinansowaniem mogą być objęte przykładowo: systemy/stacje dokowania/mocowania wózków bez udziału użytkownika samochodu, systemy ładowania wózka z elektrycznie przesuwanymi drzwiami, specjalistyczne podnośniki umożliwiające transfer użytkownika do samochodu, systemy sterowania głosem urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, sygnał dźwiękowy), rampy/platformy elektroniczne, sterowanie elektroniczne (piloty wielofunkcyjne, pulpity sterujące na kierownicy) i każde inne urządzenie/rozwiązanie, jeśli tylko wyeliminuje lub ograniczy indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu."

PFRON - dopłata maksymalna 4620 zł. Warunki dofinansowania na 2025 r.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Oprzyrządowaniu samochodu(w przypadku Obszaru A Zadanie 4) – jest to dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia również technologie i oprogramowanie).

Podstawa dofinansowania PFRON do kosztów zdobycia prawa jazdy

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Obszar A – likwidacja bariery transportowej m.in.:

Zadanie 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. O zadaniu więcej w artykule:

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Ważne Chodzi tu o dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego.

Koszty kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie 2 i Zadanie 3) – to koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

Jaka jest wartość dofinansowania do prawa jazdy od PFRON?

Rozkład dofinansowania jest następujący:

Zadania 1 (Czyli dofinansowanie do wyposażenia samochodów) – 73.500 zł,

Zadaniu 2 lub 3 – 5.544 zł, w tym:

dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.426 zł,

dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 4.043 zł,

dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 924 zł,

dla kosztów usług tłumacza migowego – 578 zł,

PFRON: dopłaty do 10 500 zł m.in. na laptop albo komputer:

Dla Zadania 1:

dla osoby niewidomej – 10.500 zł oraz 17.325 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 27.825 zł),

na urządzenia brajlowskie (łącznie 27.825 zł), dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.500 zł,

dla Zadania 2:

dla osoby głuchoniewidomej – 4.620 zł,

dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.465 zł ,

, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.310 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 proc. , wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3 – 10.500 zł ,

, w Zadaniu 4 – 6.300 zł ,

, w Zadaniu 5 – 1.733 zł.

więcej o dopłatach PFRON w poniższym artykule: