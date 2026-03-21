Strona główna » Prawo » Wiadomości » Renta socjalna 2026: brutto, netto i limity kwotowe. Kto i jak może ją uzyskać? Czy można dorabiać do tego świadczenia?

Renta socjalna 2026: brutto, netto i limity kwotowe. Kto i jak może ją uzyskać? Czy można dorabiać do tego świadczenia?

21 marca 2026, 16:37
oprac. Paweł Huczko
pieniądze, renta socjalna
Renta socjalna w 2026 roku: brutto, netto i limity kwotowe. Kto i jak może ją dostać? Czy można dorobić do tego świadczenia?
Renta socjalna to świadczenie, którego przyznanie nie zależy od stażu pracy ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. ZUS odpowiada też na pytania ile wynosi obecnie renta socjalna i czy pobierając to świadczenie można pracować?

IIe wynosi renta socjalna w 2026 roku? Brutto - netto

Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, która dokonywana jest od 1 marca.
Od 1 marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. renta socjalna wynosiła 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto).

Od 1 marca 2026 r., wskutek waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych kwota renty socjalnej wzrosła do 1978,49 zł brutto. Kwota ta przekłada się na wypłatę 1800,43 zł (netto).

Kto może uzyskać rentę socjalną

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18. roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia,
- w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobą pełnoletnią jest nie tylko ta, która ukończyła 18 lat, ale także kobieta, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeśli całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały.

Renta socjalna może być również przyznana na czas określony w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

- Przyznanie oraz pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które czasowo przebywają za granicą, na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Kiedy renty socjalnej nie dostaniesz

Renta socjalna nie przysługuje osobom, które mają już wcześniej ustalone prawo do:
- emerytury,
- renty z tytułu niezdolności do pracy,
- świadczenia przedemerytalnego,
- zasiłku przedemerytalnego,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
lub pobierają świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

Renta socjalna nie jest także przyznawana osobom, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie przysługuje również w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie ma prawo do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (do 28 lutego 2026 roku te 300% wynosiło 5636,73 zł brutto, a od 1 marca 2026 r. 5935,47 zł brutto), przysługuje mu prawo do obu tych świadczeń.

Natomiast gdy łączna kwota obu świadczeń przekroczy ww. limit (obecnie 5935,47 zł brutto), to ZUS obniży rentę socjalną.

Trzeba jednak wiedzieć, że obniżona renta socjalna nie może być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co odpowiada aktualnie kwocie 197,85 zł brutto (przed 1 marca 2026 r. było to 178,96 zł brutto).

Jeśli natomiast kwota renty rodzinnej przekroczy 300% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna nie będzie przysługiwać. Od 1 marca 2026 r. najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
300% tej kwoty to od marca 2026 r.: 5935,4 zł.

ZUS: Na rencie socjalnej można pracować ale są limity dorabiania

- Osoby pobierające rentę socjalną mają możliwość podejmowania pracy zarobkowej, jednak powinny pamiętać o obowiązujących progach przychodu, które mogą prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Limity zarobkowe są aktualizowane co trzy miesiące. Od 1 marca 2026 r. do końca maja 2026 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 6438,50 zł brutto. Zarobki nieprzekraczające tej kwoty miesięcznie nie wpłyną na wysokość renty wypłacanej przez ZUS. Natomiast, aby uniknąć wstrzymania wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien obecnie przekraczać 11 957,20 zł brutto. - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

W 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, natomiast graniczna roczna kwota przychodu osiągnęła 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2025 roku.

Ważne

Od 1 marca 2026 r. do końca maja br kwota graniczna wynosi 6438,50 złotych brutto. Miesięczne zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na wysokość wypłacanego świadczenia. Jeśli przychód jest wyższy od 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co od 1 marca 2026 r. do końca maja br wynosi 11 957,20 zł brutto Jeśli pracujący rencista przekroczy tę kwotę, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

Źródło: ZUS
