Obowiązkowe BDO dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich – zmiany od 1 stycznia 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady niebezpieczne muszą zarejestrować się w BDO. Od nowego roku przestały obowiązywać zwolnienia ilościowe, z których korzystały podmioty wytwarzające niewielkie ilości takich odpadów. Zmianę tę odczują m.in. właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych, którzy od kilku dni masowo składają wnioski o rejestrację w BDO.

Koniec zwolnień z rejestracji w BDO dla branży beauty

Branżę beauty, a dokładnie przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli zarejestrowani w BDO, czeka spora rewolucja. 1 stycznia 2025 r. zmienił się katalog odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji w BDO. Z nowego rozporządzenia usunięto wszystkie kody odpadów niebezpiecznych, co oznacza, że wytwarzający je przedsiębiorcy muszą zarejestrować się BDO, a następnie prowadzić ewidencję odpadów (uproszczoną albo pełną).

Przypomnijmy, że w latach 2019-2024 firmy wytwarzające mniej niż 200 kg odpadów niebezpiecznych rocznie były zwolnione z obowiązku ich ewidencjonowania, a tym samym z rejestracji w BDO. Zwolnienia ilościowe przestały obowiązywać wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Jakie rodzaje odpadów usunięto z rozporządzenia? Z punktu widzenia firm z branży beauty, najistotniejszą zmianą jest z wykreślenie z listy odpadów o kodach:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

ex 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

Pod tymi oznaczeniami kryją się m.in. wszelkiego rodzaju spraye i aerozole, puste opakowania po farbach, środkach dezynfekujących, lakierach do włosów, utleniaczach, lakierach do paznokci, klejach do rzęs oraz kosmetykach zawierających retinoidy albo wysokie stężenia kwasów. Wiele firm z branży beauty nie zdaje sobie sprawy, że z pozoru bezpieczne produkty, przeznaczone do nakładania na skórę, włosy lub paznokcie, są w rzeczywistości klasyfikowane jako substancje niebezpieczne.

- Od kliku tygodni masowo zgłaszają się do nas kosmetyczki, manikiurzystki, fryzjerzy, i inni przedstawiciele branży beauty, którzy dopiero co dowiedzieli się o swoich nowych obowiązkach. Tacy przedsiębiorcy zwykle są zagubieni w gąszczu przepisów środowiskowych i potrzebują wsparcia najpierw w wypełnieniu formularza rejestrowego w BDO, a następnie w zidentyfikowaniu swoich pozostałych obowiązków, które różnią się w zależności m.in. od rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów. – mówi Agata Ryś, specjalistka w dziedzinie ochrony środowiska i Członek Zarządu Interzero. – Firmy z branży beauty wskazują też na brak jednoznacznych, rzetelnych informacji o konieczności rejestracji w BDO zarówno ze strony organów państwa, jak i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które nie zawsze nadążają za zmianami legislacyjnymi. Nic w tym dziwnego – przepisy środowiskowe bardzo szybko ewoluują, co często rodzi konieczność korzystania z usług firm doradztwa środowiskowego.

Rejestracja w BDO dla salonów fryzjerskich nieunikniona. Wysokie kary dla spóźnialskich

Nie ulega wątpliwości, że nowe regulacje dotkną większości salonów fryzjerskich i barberskich. W wyniku prowadzenia takiej działalności wytwarzane są odpady niebezpieczne w postaci chociażby pustych opakowań po:

produktach do stylizacji włosów: lakierach i piankach, nabłyszczaczach, woskach w sprayu oraz sprayach termoochronnych,

lakierach i piankach, nabłyszczaczach, woskach w sprayu oraz sprayach termoochronnych, farbach do włosów oraz dekoloryzatorach,

do włosów oraz dekoloryzatorach, rozjaśniaczach, utleniaczach i aktywatorach,

środkach dezynfekujących.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytworzenie chociażby jednego takiego odpadu w ciągu roku równoznaczne jest z obowiązkiem uzyskania wpisu do BDO. Brak rejestracji w BDO może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę administracyjnej kary finansowej w wysokości nawet do 1 000 000 zł.

Dodajmy, że podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne miały wystarczająco długie vacatio legis, by dopełnić niezbędnych formalności. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2024 r., a projekt rozporządzenia znany był już w sierpniu ubiegłego roku. Przedstawiciele branży beauty nie mogą więc tłumaczyć się zbyt krótkim czasem na dostosowanie się do nowych regulacji.

Co mogą zrobić firmy z branży beauty, które nie zdążyły zarejestrować się w BDO przed 1 stycznia 2025 r.? Jeśli wytwarzają odpady niebezpieczne, powinny jak najszybciej złożyć wniosek rejestrowy w systemie BDO, by uniknąć potencjalnych kar. Warto pamiętać, że rejestracja w BDO po terminie zwykle nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. Jeśli jednak przedsiębiorca nie zdąży dokonać jej przed ewentualną kontrolą (np. z WIOŚ), musi liczyć się z nałożeniem na firmę dotkliwych kar.

Wpis do BDO dla salonów kosmetycznych – jakie odpady podlegają obowiązkowej ewidencji?

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązek rejestracji w BDO ma też większość salonów kosmetycznych. Mowa tu nie tylko o dużych gabinetach oferujących szeroki wachlarz usług, ale też o najmniejszych, jednoosobowych firmach: stylistkach paznokci, rzęs i brwi, kosmetyczkach, wizażystkach, masażystkach, fizjoterapeutach i rehabilitantach. Niemal każdy z tych podmiotów w wyniku swojej działalności wytwarza odpady niebezpieczne, których nie można zakwalifikować do strumienia odpadów komunalnych.

Na mocy nowego rozporządzenia, obowiązkowej ewidencji w BDO podlegają m.in. puste opakowania po:

produktach do stylizacji paznokci: lakierach hybrydowych i tradycyjnych, cleanerach, acetonie,

lakierach hybrydowych i tradycyjnych, cleanerach, acetonie, woskach do depilacji,

kosmetykach zawierających pochodne witaminy A (tzw. retinoidy: retinol, retinal),

(tzw. retinoidy: retinol, retinal), kosmetykach zawierających kwasy o wysokim stężeniu,

środkach dezynfekujących i odkażających,

i odkażających, produktach w sprayu do utrwalania makijażu (tzw. fixerach),

do utrwalania makijażu (tzw. fixerach), klejach do rzęs.

Jak określić, czy dany odpad jest niebezpieczny? Taka informacja powinna być umieszczona na opakowaniu albo w karcie charakterystyki produktu. Zwykle ma ona postać piktogramów w kształcie rombu (tzw. znaków ostrzegawczych), haseł ostrzegawczych (np. NIEBEZPIECZEŃSTWO, UWAGA) oraz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i środki ostrożności.

Zmiany prawne, które wymusiły rejestrację w BDO kosmetyczek i fryzjerów

Zniesienie ilościowych zwolnień z obowiązku ewidencji odpadów niebezpiecznych podyktowane było koniecznością dostosowania krajowych przepisów do ustawodawstwa unijnego, a konkretnie do dyrektywy 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre inne dyrektywy. Art. 35 tej dyrektywy nakłada na wielu przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich odpadów niebezpiecznych, niezależnie od ich ilości. Wśród tych przedsiębiorców znaleźli się m.in. wytwórcy odpadów niebezpiecznych.

Nowe rozporządzenie zmieniające katalog odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w BDO, wydane zostało na podstawie delegacji zawartej w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029). Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy, wytwórcą odpadów jest każdy podmiot, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. Nie ulega więc wątpliwości, że przedsiębiorcy prowadzący salony fryzjerskie i kosmetyczne, w których wykorzystywane są produkty o właściwościach niebezpiecznych, są wytwórcami odpadów niebezpiecznych.

Czy branża beauty może liczyć na przywrócenie zwolnień z rejestracji w BDO?

W świetle przytoczonych wyżej przepisów jest to raczej niemożliwe. Wprowadzenie zwolnień z poradzenia ewidencji jakiegokolwiek rodzaju odpadów niebezpiecznych byłoby sprzeczne z przepisami wspomnianej dyrektywy 2008/98/WE.

Przedsiębiorcy z branży beauty powinni więc sprawdzić, czy wśród wytwarzanych przez ich odpadów znajdują się też odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne. Jeśli tak, ich obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji tych odpadów w systemie BDO, a to z kolei wiąże się z koniecznością uzyskania wpisu do rejestru.

Podobnego zdania są eksperci:

- Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadowej to wyjątkowa sytuacja przewidziana przepisami ustawy o odpadach i nie powinna dotyczyć odpadów niebezpiecznych. Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów precyzyjnie wskazuje w art. 35 na obowiązek prowadzenia ewidencji m.in. przez wytwórców odpadów niebezpiecznych bez względu na ilość wytwarzanych przez nich odpadów. Dotychczasowe zwolnienie w tym zakresie było więc niezgodne z prawem europejskim, a najnowsza zmiana przepisów usuwa to uchybienie. – mówi Paweł Sosnowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych w Interzero i specjalista z zakresu prawa odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. odpadów opakowaniowych. – Przepisy ustawy o odpadach wspierają jednak drobnych przedsiębiorców i dają możliwość skorzystania z uproszczonej ewidencji z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów, o ile ilość wytwarzanych przez przedsiębiorcę odpadów niebezpiecznych nie przekracza 100 kilogramów rocznie. Wymaga to jednak uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Wątpliwości nie pozostawiają również komunikaty organizacji zrzeszających firmy z branży beauty, które obecną sytuację określają nawet mianem „Afery BDO 2025”. Przedstawiciele przedsiębiorców są zdania, że każdy salon kosmetyczny i fryzjerski, w którym wytwarza się choćby 1 odpad niebezpieczny rocznie, powinien od 2025 r. zarejestrować się w BDO. Wskazują też, że właściciele salonów beauty ponoszą pełną odpowiedzialność za brak wymaganej rejestracji w BDO – jeśli organ kontroli uzna, że wytwarzane w salonie odpady są odpadami niebezpiecznymi, może nałożyć na firmę kary finansowe.