Podlaski Bon Turystyczny: Sekretne zakątki Podlasia czekają na Ciebie – teraz taniej!

Podlasie skrywa nieodkryte tajemnice, które teraz możesz poznać w wyjątkowy sposób – z bonem turystycznym, który pozwala zaoszczędzić na noclegach w regionie. Od 20 kwietnia turyści będą mieli okazję poczuć magię tego miejsca, korzystając z dofinansowania na noclegi w wybranych obiektach.

Od 20 kwietnia 2025 roku turyści, którzy odwiedzą województwo podlaskie, będą mogli skorzystać z wyjątkowego wsparcia w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego. Dzięki temu programowi osoby spoza regionu otrzymają dofinansowanie na noclegi w wybranych obiektach turystycznych, takich jak hotele, pensjonaty czy pola kempingowe. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 2 miliony złotych, aby wesprzeć lokalną turystykę i zachęcić Polaków do odkrywania mniej znanych, ale niezwykle malowniczych zakątków Podlasia. To doskonała okazja, by połączyć wypoczynek z pomocą regionowi w odbudowie po kryzysie przy granicy.

Cel bonu turystycznego: wsparcie regionu Podlaskiego

Główny cel tego bonu to wsparcie turystyki w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Od lata 2021 r. przy tej granicy trwa wywołany przez stronę białoruską kryzys migracyjny, tzw. wojna hybrydowa. Turystyka jest jedną z branż, która ponosi skutki tej sytuacji.

Operatorem bonu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT), która będzie obsługiwać cały proces korzystania z programu. PROT już wcześniej informowała, że od 24 marca do 11 kwietnia do programu mogą się zgłaszać zainteresowani udziałem w programie właściciele różnych obiektów noclegowych z regionu.

Harmonogram działania bonu turystycznego: dostępność od 20 kwietnia

"Będą miały na to trzy tygodnie. Będą zgłaszały się do 11 kwietnia. Później my je zweryfikujemy i w niedzielę wielkanocną (20 kwietnia) bony będą mogli generować turyści z Polski" - powiedziała dyrektorka Biura Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Katarzyna Sadowska, prezes PROT. Wcześniej, 24 marca ruszy strona internetowa bonu: podlaskibonturustyczny.pl. Na początku będzie dostępna dla przedsiębiorców, a od 20 kwietnia dla turystów.

Bon będzie dofinansowaniem dla osób spoza województwa podlaskiego, które będą korzystać z uczestniczących w programie polach kempingowych, kamperowych, pensjonatach, hotelach kategoryzowanych gwiazdkami. W zależności od rodzaju tego noclegu kwota wsparcia w ramach bonu będzie wynosić - jak podał urząd marszałkowski - od 200 do 400 zł. Turysta będzie otrzymywał bon na numer telefonu. Bon będzie dopłatą do co najmniej dwóch noclegów w obiektach, które będą uczestniczyć w programie.

Marszałek Łukasz Prokorym: "Podlaskie to bezpieczne miejsce na wypoczynek"

"Chcemy tym bonem pokazywać, że w naszym województwie jest bardzo bezpiecznie. My jako Podlasianie o tym wiemy i chcemy tym bonem zachęcać, aby mieszkańcy innych regionów Polski wybierali nasze województwo jako miejsce na odpoczynek i na poznawanie nowych rejonów naszego kraju" - powiedział na konferencji prasowej marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.

Marszałek dodał, że 2 mln zł na bon, to pula wyjściowa na ten program. Zaznaczył, że w zależności od tego jakim zainteresowaniem bon będzie się cieszył, władze województwa będą rozważać, czy nie przeznaczyć na program więcej pieniędzy.

Innowacyjne rozwiązanie dla branży turystycznej

Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk powiedział, że sytuacja na granicy z Białorusią spowodowała, że do Podlaskiego przyjeżdża mniej turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy, a bon- jako innowacyjne rozwiązanie w skali regionalnej - ma przedsiębiorcom turystycznym pomóc. Przedstawiciel województwa podlaskiego w rządzie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podkreślił, że ważnym zadaniem władz województwa, ale i regionalnych polityków jest promocja województwa, zachęcanie mieszkańców innych regionów, państw, aby do Podlaskiego przyjeżdżali i to robią.

Poseł KO Krzysztof Truskolaski poinformował, że aby wsparcie dla branży turystycznej było większe, trwają rozmowy np. z ministerstwem sportu i turystyki, by włączyło się do Podlaskiego Bonu Turystycznego. Powiedział, że prowadził rozmowy z ministrami Sławomirem Nitrasem i Pawłem Borysem w tej sprawie. "Będziemy walczyć o to, aby również polski rząd, ministerstwo sportu i turystyki zaangażowało się w ten bon" - powiedział Truskolaski.