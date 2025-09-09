REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Poczta Polska: nie wszyscy emeryci są zwolnieni z abonamentu RTV w 2025 roku. Są limity: wysokości emerytury i wieku

Poczta Polska: nie wszyscy emeryci są zwolnieni z abonamentu RTV w 2025 roku. Są limity: wysokości emerytury i wieku

09 września 2025, 10:30
telewizor, abonament rtv
Poczta Polska: nie wszyscy emeryci są zwolnieni z abonamentu RTV
Shutterstock

Emeryci, którzy ukończyli 60 lat i miesięcznie otrzymują do 4090,86 zł (brutto) są zwolnieni z opłaty abonamentu RTV; w tym celu muszą zgłosić się do placówki pocztowej - przekazała w marcu br. Poczta Polska w odpowiedzi na pytania PAP. Zwolnienie dotyczy ponadto m.in. osób po 75 roku życia, bezrobotnych i z niepełnosprawnościami.

Poczta Polska: emerytura do 4090,86 zł brutto zwalnia z opłaty abonamentu RTV

Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, a więc realizuje zadania związane z abonamentem RTV w zakresie jego przyjmowania, ewidencjonowania i kontroli obowiązku rejestracji odbiorników - przypomniała spółka.

Jak wyjaśniła, ustawa o abonamencie wskazuje osoby zwolnione od uiszczania opłaty. Wśród nich są seniorzy, których miesięczna emerytura nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Wedle tej zasady, w 2025 r. świadczenie tych osób nie może być większe niż 4090,86 zł.

Zmiana w zakresie ustalania wysokości emerytury, od której obowiązuje zwolnienie, odbywa się raz w roku na podstawie komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Ostatni taki komunikat GUS wydał 11 lutego 2025 r., tym samym kwota została zwiększona z dotychczasowych 3577,74 zł.

Trzeba iść na pocztę i okazać dowód osobisty i decyzję dot. emerytury

Osoba uprawniona do zwolnienia, aby zostać nim objęta, musi zgłosić się w placówce pocztowej i okazać potrzebne dokumenty. Są to: dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. "W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach" - podkreśliła Poczta Polska.

Zwolnienie z abonamentu także dla osób 75+, niepełnosprawnych, bezrobotnych

Zwolnienie od opłat - jak dodał operator - przysługuje od początku następnego miesiąca po dniu złożenia oświadczenia w placówce Poczty. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat i są zwolnione od abonamentu. Opłaty uiszczać nie muszą również m.in. osoby bezrobotne, niewidome, niesłyszące i z niepełnosprawnościami, w tym inwalidzi wojenni i wojskowi.

Pełna lista zwolnień z abonamentu rtv w 2025 r. w poniższym artykule:

Ile wynosi abonament rtv

Obecnie wysokość miesięcznych opłat za abonament RTV wynosi 8,70 zł w przypadku radioodbiorników oraz 27,30 zł w przypadku odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych. (PAP) jls/ malk/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Zapisz się na newsletter

Prawo
