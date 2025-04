NSA: nieważna uchwała dot. opłaty miejscowej w Zakopanem. Większość hotelarzy nadal pobiera tę daninę od turystów. TIG chce podatku turystycznego pod Tatrami

W dniu 1 kwietnia 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację miasta Zakopane i podtrzymał wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził nieważność uchwały o pobieraniu opłaty miejscowej w Zakopanem. Po tym NSA hotelarze i wynajmujący pokoje pod Giewontem nie wiedzą, czy mają nadal mają pobierać tę daninę od turystów. Tatrzańska Izba Gospodarcza (TIG) proponuje likwidację opłaty miejscowej i zastąpienie jej lokalnym podatkiem turystycznym.

Wyrok NSA: uchwała Rady Mmiasta Zakopane w sprawie opłaty miejscowej jest nieważna

W dniu 1 kwietnia 2025 r. NSA oddalił kasację miasta i podtrzymał wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził nieważność uchwały o pobieraniu opłaty miejscowej w Zakopanem. Skargę na uchwałę złożył profesor ASP Bogdan Achimescu, który argumentował, że jakość powietrza w Zakopanem nie spełnia norm niezbędnych do poboru tej opłaty. W sporze sądowym wspierała go Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.



Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 r., samorządy mogą pobierać opłaty miejscowe lub klimatyczne, jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki. Rozporządzenie określa m.in. normy zanieczyszczenia powietrza, walory klimatyczne i krajobrazowe.

Hotelarze i właściciele pensjonatów w Zakopanem zdezorientowani

„Sytuacja z opłatą miejscową i ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem oznacza dla hotelarzy pod Giewontem mało czytelną sytuację w kwestii poboru tej daniny. Część hotelarzy z Zakopanego zwróciła się do prawników o interpretację przepisów” – powiedział PAP Karol Wagner z TIG.



Jak dodał, większość przedsiębiorców nadal pobiera opłatę miejscową i w pierwszy weekend po ogłoszeniu wyroku NSA nie ma z tym problemów.



„Zwróciliśmy się z pytaniami do Urzędu Miasta Zakopane, który wskazuje, że nawet jeśli pobór zostanie tymczasowo przerwany, to opłata wróci po wejściu w życie nowej uchwały, co ma nastąpić 12 kwietnia, z dniem wejścia w życie nowej uchwały Rady Miasta w tej sprawie” – dodał.

Tatrzańska Izba Gospodarcza chce podatku turystycznego

TIG postuluje jednak głębsze zmiany systemowe. Izba jest za wprowadzeniem nowego rozwiązania – rezygnacji z opłaty miejscowej na rzecz podatku turystycznego. Jak argumentuje Wagner, taki podatek, choćby symboliczny – np. w wysokości 2 zł za dobę pobytu od osoby, byłby nadal przeznaczany na infrastrukturę turystyczną, ale miałby mocniejszą podstawę prawną i nie podlegałby ocenie jakości powietrza w całym województwie. Wskazał on, że taka danina obowiązuje w wielu miastach Europy.



Według burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza, przyjęta z końcem marca nowa uchwała o opłacie miejscowej, która wejdzie w życie 12 kwietnia, ma być podstawą prawną do dalszego pobierania opłaty miejscowej od turystów, choć różni się tylko tym, że stawka została obniżona z 2 zł do 1,90 zł za dobę. Równocześnie burmistrz popiera postulat TIG w sprawie wprowadzenia podatku turystycznego. Dotąd rocznie z tytułu opłaty miejscowej do budżetu Zakopanego trafiało ok. 4,5–5 mln zł.



„Będziemy robić wszystko, aby dążyć do zmian w prawie i wprowadzenia podatku turystycznego. To nic nadzwyczajnego – taka danina funkcjonuje na całym świecie” – zaznaczył w rozmowie z PAP burmistrz Filipowicz.

W ocenie włodarza miasta orzeczenie NSA jest krzywdzące, bo miasto od lat prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza, m.in. rozwijając geotermię i sieć gazową.

