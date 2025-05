Wybory prezydenckie 2025: Kto przejdzie do drugiej tury? [SONDA]

rozwiń >

Trzaskowski liderem, ale z malejącym poparciem

Z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że największe szanse na zwycięstwo w I turze wyborów prezydenckich ma Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Na kandydata KO chce głosować 32,3 proc. ankietowanych. Mimo że to wciąż najwięcej, warto zauważyć spadek poparcia – miesiąc temu wynosiło ono 36,2 proc.

Karol Nawrocki rośnie w siłę

Na drugim miejscu znajduje się Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez PiS. Obecnie cieszy się on poparciem 25,2 proc. wyborców, co oznacza wzrost w porównaniu z kwietniem, kiedy uzyskiwał 22,6 proc. Gdyby trend się utrzymał, może on realnie zagrozić Trzaskowskiemu w walce o fotel prezydencki.

Mentzen trzeci, reszta bez szans na II turę?

Sławomir Mentzen, reprezentujący Konfederację, plasuje się na trzecim miejscu z wynikiem 11,2 proc. Choć to wynik dwucyfrowy, znacząco odbiega od notowań dwóch liderów, co oznacza, że jego szanse na wejście do drugiej tury są niewielkie.

Najbardziej niezdecydowani? Wyborcy Trzeciej Drogi

Z sondażu UCE Research dla Onetu wynika, że ponad jedna czwarta Polaków (25,1 proc.) rozważa zmianę kandydata tuż przed wyborami. To oznacza, że sytuacja na ostatniej prostej może się jeszcze diametralnie zmienić.

Kto najczęściej zmienia zdanie?

Trzecia Droga – 32,9 proc. wyborców dopuszcza zmianę decyzji

– 32,9 proc. wyborców dopuszcza zmianę decyzji PiS – 30,8 proc. skłonnych do zmiany kandydata

– 30,8 proc. skłonnych do zmiany kandydata Lewica – 27,2 proc.

– 27,2 proc. Konfederacja – 22,6 proc.

– 22,6 proc. Koalicja Obywatelska – tylko 15,4 proc.

To właśnie wyborcy KO są najwierniejsi swoim kandydatom – aż 50,4 proc. deklaruje, że „zdecydowanie nie” zmieni decyzji.

Deklarowana frekwencja i nastroje społeczne

Zainteresowanie wyborami nieco spadło. Deklarowana frekwencja wynosi 58,2 proc., podczas gdy w kwietniu było to 60 proc. Spadek może mieć wpływ na ostateczny wynik głosowania, zwłaszcza w kontekście mobilizacji elektoratu.

Druga tura: kto z kim i z jakimi szansami?

Choć wybory prezydenckie 2025 wciąż przed nami, eksperci przewidują, że w drugiej turze zmierzą się:

Rafał Trzaskowski (KO)

(KO) Karol Nawrocki (PiS)

Symulacje pokazują, że Trzaskowski wygrywa w każdym scenariuszu:

Z Nawrockim: 53,9 proc. do 38,4 proc.

Z Mentzenem: 53,5 proc. do 33,3 proc.

Jak wygląda reszta stawki?

Oprócz trójki liderów, poparcie rozkłada się następująco:

Szymon Hołownia – 7,9 proc.

– 7,9 proc. Magdalena Biejat – 5,5 proc.

– 5,5 proc. Adrian Zandberg – 4,1 proc.

– 4,1 proc. Grzegorz Braun – 2,5 proc.

– 2,5 proc. Krzysztof Stanowski – 2,4 proc.

– 2,4 proc. Joanna Senyszyn – 1 proc.

– 1 proc. Inni kandydaci – poniżej 1 proc.

Co może zdecydować o ostatecznym wyniku?

Analizując dane sondażowe i skłonność do zmiany kandydata, można wysnuć kilka wniosków:

Mobilizacja elektoratu KO – kluczowa dla zwycięstwa Trzaskowskiego

– kluczowa dla zwycięstwa Trzaskowskiego Niepewność wśród wyborców Trzeciej Drogi – może przeważyć szalę na korzyść innego kandydata

– może przeważyć szalę na korzyść innego kandydata Wzrost poparcia Nawrockiego – wyraźny trend, który może jeszcze nabrać tempa

Podsumowanie: wybory wciąż otwarte

Choć Rafał Trzaskowski pozostaje liderem sondaży, Karol Nawrocki depcze mu po piętach. Trzecie miejsce Sławomira Mentzena pokazuje, że Konfederacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, ale obecnie jego szanse na drugą turę są niewielkie.

Ponad 25 proc. Polaków deklaruje możliwość zmiany decyzji, co oznacza, że ostatnie dni kampanii mogą okazać się decydujące.