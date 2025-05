Wieczór wyborczy w mediach

Transmisje z ogłoszenia pierwszych wyników wyborów prezydenckich w 2025 r. będzie można śledzić m.in. na antenach TVP Info, TVN24 i Polsat News, czyw Polskim Radiu. Redakcja Infor.pl także zaplanowała na ten czas transmisję. Transmisja będzie dostępna m.in. na naszym youtubie.

Pierwsze wyniki 18.05.2025 r. już po 21:00: exit poll i late poll

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów podane zostaną do informacji publicznej od razu po zakończeniu ciszy wyborczej. Ta zaś zakończy się o 21:00, chyba, że zostanie wydłużona przez PKW. Będą to sondażowe wyniki exit poll. Wyniki te opierają się na ustnych deklaracjach wyborców. Oznacza to, że powyższe wyniki mogą być obarczone błędem.

Bardziej dokładne są wyniki late poll, które opierają się na publikowanych przez obwodowe komisje wyborcze informacji po podliczeniu głosów. Badania te przeprowadzane są kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Z racji tego, że opierają się one na faktycznie oddanych głosach, a nie ustnych deklaracjach, mają o wiele mniejszy margines błędu niż wyniki z exit poll.

Kiedy PKW ogłosi wyniki wyborów prezydenckich?

Procedura przeprowadzenia wyborów prezydenckich została szczegółowo określona w rozdziale 9 ustawy Kodeks wyborczy. Określa ona m.in. pierwsze czynności obwodowych komisji wyborczych po zakończeniu głosowania, przeliczenie wyjętych kart do głosowania, ustalenie wyników głosowania korespondencyjnego, sporządzanie protokołów i ich dalsze przekazywanie pełnomocnikom. Procedura ustalania wyników wyborów jest skomplikowana i czasochłonna. Choć najczęściej Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki w ciągu 24 do 48 godzin od zakończenia głosowania, prawo nie narzuca jej sztywnych ram czasowych. Wyniki ogłoszone zostaną przez PKW i podane do informacji publicznej.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, 1 czerwca 2025 r. zostanie przeprowadzona druga tura. W dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 rano, do godz. 21:00.