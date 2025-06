Renta wdowia – od kiedy? ZUS podał harmonogram wypłat świadczenia

Renat wdowia 2025: Ponad 900 tys. wniosków już w ZUS

Do 12 czerwca 2025 r. do ZUS wpłynęło ponad 900 tysięcy wniosków o przyznanie renty wdowiej. To zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich instytucji emerytalno-rentowych w Polsce – ZUS obsłuży aż 88% wszystkich spraw. Od 1 lipca Zakład rozpocznie również wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy świadczenia.

Co istotne – otrzymanie decyzji nie będzie równoznaczne z momentem wypłaty pieniędzy. W praktyce może się zdarzyć, że niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają środki jeszcze przed doręczeniem decyzji.

Na czym polega renta wdowia?

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń – 100% własnego świadczenia oraz 15% świadczenia po zmarłym małżonku, lub odwrotnie – 100% renty po zmarłym i 15% świadczenia własnego. To świadczenie ma na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców po śmierci współmałżonka.

W przypadku ok. 300 tys. przypadków, gdzie wypłaty realizują różne instytucje (ZUS oraz inne organy emerytalne), uprawniony otrzyma dwa przelewy: jeden z ZUS, drugi z innej instytucji. Otrzyma natomiast jedną decyzję – od tej instytucji, która wypłaci 15% świadczenia. Druga instytucja poinformuje o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego pełnego świadczenia.

Wnioski również w innych instytucjach

Oprócz ZUS, wnioski przyjmują też inne organy emerytalno-rentowe. Na dzień 30 maja 2025 r.:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW) : 547 wniosków,

: 547 wniosków, Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) : 3 506 wniosków,

: 3 506 wniosków, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA: 5 559 wniosków.

Natomiast KRUS (dane z 4 czerwca) otrzymał już 117 457 wniosków i rozpoczął wysyłkę decyzji.

Co warto zapamiętać?

Wypłaty rent wdowich ruszają 1 lipca 2025 r.

Terminy wypłat to: 1., 6., 10., 15., 20., 25. dzień miesiąca.

Decyzje będą rozsyłane od 1 lipca, ale świadczenie może trafić na konto wcześniej.

W razie wątpliwości warto śledzić komunikaty ZUS i swojej instytucji emerytalnej.

Renta wdowia to ważna zmiana w systemie świadczeń – dla wielu osób oznacza realne wsparcie finansowe po stracie bliskiej osoby.