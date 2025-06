Nauczanie języka ukraińskiego w polskich szkołach, jako drugiego obcego języka? MEN prostuje i wyjaśnia

Język ukraiński jako drugi język obcy w polskich szkołach?

Jeden z polityków Konfederacji, Paweł Usiądek we wpisie z 5 czerwca br. na platformie X informował :

"Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zadeklarowała 29 maja 2025 roku wsparcie dla inicjatywy wprowadzenia języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego w polskich szkołach. Deklaracja padła podczas spotkania z ukraińską delegacją w Warszawie, w skład której wchodził minister edukacji i nauki Ukrainy Oksen Lisowy.



Obecnie trwają prace nad programami nauczania języka ukraińskiego, które przygotowuje dr Pawło Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Programy te mają umożliwić wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego w wybranych placówkach oświatowych. Decyzja w tej sprawie może zostać uwzględniona w ramach planowanej reformy systemu edukacji w Polsce, która miałaby wejść w życie w latach 2026–2027. Dzieci zamiast angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego będą mogły dobrać sobie jako drugi język obcy ukraiński. Pytanie brzmi po co?(...)"

Dziś informację tę powtórzyła eurposłanka Ewa Zajączkowska-Hernik:

Wcześniej 7 maja 2025 r. portal kresy.pl informował, że ambasada Ukrainy w Polsce wystąpiła w marcu 2025 roku z apelem do rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach, by składali wnioski do dyrektorów placówek oraz lokalnych władz oświatowych o wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego.

MEN prostuje nieprawdziwe informacje

O prawdziwość tych doniesień zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu 18 czerwca 2025 r. Wydział Informacyjno-Prasowy MEN udzielił następujących wyjaśnień:



Minister Edukacji Barbara Nowacka nigdy i nigdzie nie deklarowała wprowadzenia, narzucenia, wspierania języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego do polskich szkół. MEN prostuje nieprawdziwe informacje, jakoby były takie plany.



MEN prostuje te doniesienia także we wpisie na platformie X:

MEN informuje także, że nie ma wiedzy o pracach nad programami nauczania języka ukraińskiego, które przygotowuje rzekomo dr Pawło Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. MEN oświadczył, że nie zlecał takich prac.

Zasady nauczania języka ukraińskiego w polskich szkołach

Ministerstwo wyjaśnia, że język ukraiński może być od wielu lat, zgodnie z decyzją dyrektora szkoły, nauczany jako język obcy w szkole na tych samych zasadach co każdy język nowożytny, np. niemiecki, francuski, ale również języki pozaeuropejskie jak chiński mandaryński czy japoński.



Uczeń ukraińskiego pochodzenia, który posiada obywatelstwo polskie, jest uznawany za członka mniejszości narodowej i ma prawo do nauki języka ukraińskiego w polskiej szkole jako języka mniejszości narodowej. Nauka odbywa się na pisemny wniosek rodziców (lub pełnoletniego ucznia) złożony do dyrektora szkoły. MEN informuje, że szkoła jest zobowiązana do zorganizowania takich zajęć, a państwo zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe. Jednak takie zajęcia nie dotyczą dzieci i młodzieży ukraińskiej z rodzin uchodźczych i imigracyjnych.



Do nauczania w szkołach swojego języka jako języka mniejszości uprawnieni są również uczniowie należący do następujących mniejszości narodowych: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, żydowska oraz mniejszości etnicznych: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.

Egzamin ósmoklasisty i matura

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje też, że lista języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, nie obejmuje języka ukraińskiego i nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie.

Zaś na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka od roku szkolnego 2025/2026 język ukraiński dołączy do listy języków obcych nowożytnych, które zdający mogą wybrać na egzaminie maturalnym; zmiana w tym zakresie została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego, Dz. U. poz. 366 (§ 1 pkt 1 i § 2 tego rozporządzenia).



Aktualnie, w roku szkolnym 2024/2025 w szkołach jest 247 075 uczniów z Ukrainy, w tym 203 uczy się języka ukraińskiego jako języka obcego.