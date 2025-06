ZUS: te osoby nie dostaną 800 plus za czerwiec 2025 roku

ZUS informuje, że tylko osoby, które prześlą do 30 czerwca 2025 r. wniosek o 800+ - dostaną świadczenie na dziecko za cały nowy okres wypłat, który trwa od czerwca 2025 r. do maja 2026 r. Natomiast jeżeli ktoś złoży wniosek w lipcu, już nie będzie mógł otrzymać świadczenia wychowawczego za czerwiec.

Wniosek o 800 plus lepiej złożyć do końca czerwca

Większość rodziców już wysłała wymagany wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dostała także świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu wypłat, czyli za czerwiec. Dotychczas opiekunowie wystąpili o świadczenie na niemal 7 mln dzieci. Ale są tacy, którzy o zgłoszeniu zapomnieli albo zwlekają z jego złożeniem.



Rodzic, który zdąży wysłać wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie straci finansowo. Opóźnia sobie jedynie wypłatę, bo ZUS ma czas na realizację czerwcowych wniosków do sierpnia. Zwykle Zakład rozpatruje zgłoszenia zdecydowanie szybciej, są też jednak wnioski z błędami, a te wymagają dalszych wyjaśnień i co za tym idzie więcej czasu na obsługę.

Ważne ZUS wyraźnie informuje, że gdy wniosek o 800+ wpłynie w lipcu lub później, to wypłata świadczenia będzie przysługiwała od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania wstecz.

„Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 5 mld zł. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty” – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Jak złożyć wniosek? Tylko elektronicznie

O 800+ można wystąpić tylko online, jedną z czterech dróg. Wniosek można przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych/eZUS, aplikację mobilną mZUS, rządowy portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Jeśli rodzic nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800+ na bieżący okres, może to sprawdzić po zalogowaniu na PUE/eZUS albo w aplikacji mZUS. Jest tam również informacja o statusie zgłoszenia i wypłatach świadczenia, gdy zostało przyznane.

Dla kogo 800+

800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Od czerwca tego roku jest jeden wyjątek, który dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi przepisami mogą otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.