Kiedy NFZ zacznie zwracać pieniądze za prywatne wizyty u lekarzy? Czy będzie to jeszcze w 2025 roku?

Kiedy NFZ zacznie zwracać pieniądze za prywatne wizyty u lekarzy? Choć rządzący nie palą się do dotrzymania obietnicy, która padła podczas kampanii wyborczej, to jednak toczą się prace nad ustawą nowelizującą, która miałaby zapewnić pacjentom zwrot kosztów leczenia.

Opieka zdrowotna w Polsce to system co najmniej niedoskonały. Jest tak pomimo wprowadzania kolejnych zmian i faktu, że duża część społeczeństwa korzysta na co dzień z pomocy medycznej w ramach systemu prywatnych abonamentów, czy to finansowanych we własnym zakresie, czy przez pracodawców. To dlatego jedna z istotnych obietnic przedwyborczych, które zostały złożone w trakcie kampanii dotyczyła właśnie tej sfery życia Polaków. O co chodziło? O wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w sytuacji, gdy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty przekroczy 60 dni, pacjent będzie mógł skorzystać z płatnej wizyty na rynku prywatnym, a NFZ zwróci mu poniesione w związku z tym koszty. Po wygranych wyborach resort zdrowia zaczął dostrzegać wiele minusów i niebezpieczeństw związanych z realizacją tego pomysłu. Mówiąc w skrócie, chodziło o możliwe nadużycia ze strony pacjentów i placówek, utratę płynności finansowej NFZ, a także wzrost cen za prywatne wizyty u lekarzy.

Toczą się prace nad poselskim projektem ustawy

Gdy resort mówił o obawach, posłowie z klubu Konfederacji i koła Wolni Republikanie przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (obecnie druk sejmowy nr 1080), który 26 listopada 2024 roku trafił do konsultacji publicznych. Jakie zmiany przewiduje?

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu celem nowelizacji jest wprowadzenie mechanizmu skracającego czas oczekiwania na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do maksymalnie 60 dni. W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie uzyska świadczenia w tym terminie, ma prawo do zwrotu całości kosztów poniesionych w związku z koniecznością skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.

Zaproponowane zmiany precyzują:

1) procedurę zwrotu kosztów, która przewiduje, że świadczeniobiorca będzie składał wniosek do właściwego oddziału NFZ, a ten będzie miał 30 dni na dokonanie zwrotu;

2) odpowiedzialność Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) polegającą na tym, że nie będzie on mógł przerzucać odpowiedzialności finansowej na świadczeniodawców, którzy nie udzielili świadczenia w terminie;

3) obowiązki NFZ w zakresie organizacji świadczeń: NFZ będzie zobowiązany do takiego planowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, aby zapewnić ich dostępność w wymaganym przez świadczeniobiorcę terminie.

Projektodawcy przewidują pozytywne skutki zmian

Jak przewidują projektodawcy, wprowadzenie zmian wywoła pozytywne skutki społeczne. Wprowadzenie ustawowego limitu 60 dni oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w ramach AOS oraz możliwość zwrotu kosztów prywatnych wizyt przez NFZ może bowiem znacząco poprawić dostępność do specjalistycznej opieki medycznej. Pacjenci będą mogli szybciej uzyskać diagnozę i rozpocząć leczenie, co przełoży się na poprawę ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Zmniejszenie czasu oczekiwania może również prowadzić do redukcji liczby powikłań i zaostrzeń chorób wynikających z opóźnionego dostępu do specjalistów. Ponadto, zdaniem projektodawców, proponowane rozwiązania mogą przyczynić się do zmniejszenia nierówności społecznych w dostępie do opieki zdrowotnej.

Wbrew obawom rządu, projektodawcy twierdzą, że omawiane zmiany miałyby pozytywny wpływ na stan finansów publicznych – zarówno gdy mowa o budżecie państwa, jak i finansach samorządów terytorialnych. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że przyczyniłyby się one do skuteczniejszego zarządzania zasobami przez NFZ, a także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa dzięki szybszemu dostępowi do specjalistów przekładającemu się na wcześniejsze wykrywanie i leczenie chorób.

W dniu 18 marca 2025 roku projekt został skierowany do I czytania w Komisjach.

