Strona główna » Prawo » Wiadomości » 14. emerytura z KRUS - ile i dla kogo w 2025 r. Kiedy wypłata?

14. emerytura z KRUS - ile i dla kogo w 2025 r. Kiedy wypłata?

27 sierpnia 2025, 10:08
14. emerytura z KRUS - ile i dla kogo w 2025 roku. Kiedy wypłata?
14. emerytura z KRUS - ile i dla kogo w 2025 roku. Kiedy wypłata?
shutterstock

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała w komunikacie, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, potocznie zwane "czternastą emeryturą", będzie w 2025 roku wypłacone we wrześniu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach. Kto ma prawo do tego świadczenia, ile wyniesie w tym roku?

rozwiń >

Warunki nabywania prawa do czternastej emerytury oraz zasady jej wypłaty reguluje ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z nią Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych).

Kiedy wypłata czternastej emerytury?

W zwykłych wrześniowych terminach płatności emerytur i rent KRUS wypłaci kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zwane czternastą emeryturą. Świadczenie to wypłacimy razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń, czyli ok. 7, 8, 10, 15, 20 lub 25 września.

We wrześniu 2025 r. czternastą emeryturę KRUS wypłaci także osobom pobierającym świadczenia kwartalnie oraz osobom, których świadczenia zostały zawieszone od 1 września 2025 r.

Kto dostanie czternastą emeryturę z KRUS?

Czternastą emeryturę otrzymają osoby, które 31 sierpnia 2025 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:
a) emerytury rolniczej,
b) renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
c) renty rodzinnej,
d) okresowej emerytury rolniczej,
e) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza 4.728,91 zł miesięcznie.

Ważne

Czternastą emeryturę KRUS wypłaca z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku

W bieżącym roku czternasta emerytura przysługuje osobom uprawnionym w kwocie:
1.878,91 zł - jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2.900 zł,
1.878,91 zł pomniejszonej o różnicę pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł - jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł (zmniejszenie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”).

Świadczenia tego KRUS nie wypłaci, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Przy ustalaniu wysokości przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń brutto, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Czy z kwoty czternastej emerytury dokonywane są potrącenia?

Z czternastej emerytury potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Poza zaliczką i składką nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Czy każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma własną czternastą emeryturę?

Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternasta emerytura.

W związku z tym każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma czternastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2025 r. (z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej).

Każda z osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub innego świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu renty wdowiej otrzyma swoją czternastą emeryturę.

Skąd otrzyma czternastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i z ZUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna czternasta emerytura. Emerytom i rencistom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, czternastą emeryturę wypłaci KRUS.

Natomiast emerytom i rencistom otrzymującym:
1) dwie emerytury, jedną z KRUS i drugą z ZUS lub
2) rentę wdowią, w skład której wchodzą świadczenia wypłacane przez KRUS i świadczenia wypłacane przez ZUS
- czternastą emeryturę wypłaci ZUS.

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty KRUS wyśle decyzję o przyznaniu czternastej emerytury.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2025 r., poz. 183).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: KRUS
