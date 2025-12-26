Składki ubezpieczeniowe (ZUS i zdrowotne) za opiekuna osoby ze świadczeniem wspierającym zapłaci budżet państwa. Jakie warunki trzeba spełnić? Konieczny wniosek do ZUS

Od 1 stycznia 2024 r. (także w 2025 r. i 2026 r.) opiekunowie osób pobierających świadczenie wspierające mogą zostać objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Wystarczy złożyć elektroniczny wniosek do ZUS. Opiekun zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające może zgłosić do tego ubezpieczenia także członków swojej rodziny.

Kiedy opiekun osoby ze świadczeniem wspierającym może być objęty składkami na koszt państwa

Opiekunowie osób korzystających ze świadczenia wspierającego mogą zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu objęcia ich ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz zdrowotnym. Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie osób, które nie podejmują zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Do ubezpieczeń może zostać zgłoszony opiekun, który:

1) nie podejmuje zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające,

2) mieszka i prowadzi gospodarstwo domowe z osobą pobierającą świadczenie wspierające,

3) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i nie ma przyznanego prawa do emerytury ani renty (również w KRUS),

4) nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (w tym w KRUS),

5) złoży odpowiedni wniosek do ZUS.



Zgłoszenie do ubezpieczeń przysługuje jednocześnie tylko jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające. Jeżeli ktoś opiekuje się więcej niż jedną osobą pobierającą to świadczenie, prawo do ubezpieczeń przysługuje wyłącznie w związku ze sprawowaną opieką nad jedną z nich.

Jaki wniosek trzeba złożyć i kiedy?

Opiekunowie dokonują zgłoszenia na formularzu USW-1, dostępnym wyłącznie w formie elektronicznej. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wskazanego we wniosku jako początek opieki, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku i nabycia prawa do świadczenia wspierającego, aż do daty wskazanej jako zakończenie opieki, ale nie później niż do dnia ustania prawa do świadczenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Ważne Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne ZUS będzie naliczał od kwoty odpowiadającej wysokości świadczenia wspierającego otrzymywanego przez osobę pozostającą pod opieką. Koszty składek w całości pokrywa budżet państwa.

Obowiązek informacyjny

Jeżeli opiekun przestanie spełniać warunki do zgłoszenia do ubezpieczeń, w tym zakończy sprawowanie opieki (a data ta nie została wskazana we wniosku zgłoszeniowym), ma obowiązek poinformować o tym ZUS. Służy do tego formularz USW-4 „Informacja o zaprzestaniu spełniania warunków do zgłoszenia do ubezpieczeń”, dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Opiekun może zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny

Opiekun zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające może zgłosić do tego ubezpieczenia także członków swojej rodziny. Procedura odbywa się wyłącznie elektronicznie – poprzez formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. ZUS dokona zgłoszenia członka rodziny, jeżeli:

• nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. z umowy zlecenia),

• nie został już wcześniej zgłoszony jako członek rodziny przez inną osobę.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim