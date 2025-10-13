REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ulga rehabilitacyjna na remont: duże korzyści, jeszcze większe pułapki

Ulga rehabilitacyjna na remont: duże korzyści, jeszcze większe pułapki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2025, 10:31
Katarzyna Kania
Prawnik
dziecko niepełnosprawne, czas pracy, kodeks pracy, niepełnosprawność
Ulga rehabilitacyjna na remont: duże korzyści, jeszcze większe pułapki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy osoba z niepełnosprawnością może odliczyć wydatki na remont łazienki, kuchni czy montaż klimatyzacji? Teoretycznie tak, ale w praktyce obowiązuje szara strefa interpretacji dotycząca ulg remontowych . Urzędy skarbowe często różnie oceniają te same sytuacje, a brak jednoznacznych przepisów zmusza podatników do walki o każdą złotówkę odliczenia.

Ulga rehabilitacyjna: szansa dla wielu, ale nie bez komplikacji

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej – w tym na adaptację i wyposażenie mieszkania zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Niestety, nie istnieje zamknięty katalog kosztów, które można bezpiecznie odliczyć. To sprawia, że zarówno podatnicy, jak i urzędnicy często poruszają się w gęstej mgle przepisów i interpretacji.

REKLAMA

REKLAMA

Choć w praktyce skarbówka akceptuje odliczenia m.in. za remont łazienki, wymianę okien, montaż uchwytów, ogrzewania czy nawet klimatyzacji – zdarzają się sytuacje, w których urząd odmawia prawa do ulgi, argumentując to np. „nieadekwatnością” wydatku do rodzaju niepełnosprawności.

Przepisy milczą, urzędy różnie interpretują

Podstawę do skorzystania z ulgi podatkowej stanowi art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten umożliwia odliczenie wydatków poniesionych na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego, dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na brak szczegółowych regulacji, każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Nie istnieje zamknięta lista pomieszczeń czy wydatków, które automatycznie kwalifikują się do ulgi. Istotne jest, aby między poniesionym kosztem a potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności istniał bezpośredni związek.

REKLAMA

Co istotne, przepisy nie przewidują żadnych limitów kwotowych – wydatki można odliczyć w pełnej wysokości, o ile są odpowiednio udokumentowane. Jaka niepełnosprawność, takie wydatki

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga także w nowym domu? To zależy...

Przy ocenie, czy dany wydatek może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej, istotne znaczenie ma symbol przyczyny niepełnosprawności wskazany w orzeczeniu. Przykładowo, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może uzasadnić konieczność montażu pochylni, wymiany wanny na kabinę prysznicową czy poszerzenia drzwi. Natomiast te same wydatki mogą nie zostać uznane za uzasadnione w przypadku osoby z niepełnosprawnością słuchu.

Ulga nie obejmuje także zakupu przedmiotów codziennego użytku, takich jak standardowa lodówka czy zwykły materac.

Czy ulgę można zastosować przy pracach w nowo wybudowanym domu? Takie pytanie zadał Czytelnik, który wprowadzał się do dopiero co ukończonego budynku. Urząd skarbowy uznał, że ulga przysługuje wyłącznie przy remoncie istniejących pomieszczeń, a nie ich pierwotnym wykończeniu.

Zdaniem ekspertów, to błędne podejście. – Przepisy mówią o „adaptacji i wyposażeniu”, a nie remoncie. Oznacza to, że można odliczyć także wydatki poniesione przy urządzaniu nowego domu, o ile mają one związek z niepełnosprawnością – podkreśla Grzegorz Sadura.

Warto jednak zabezpieczyć się interpretacją indywidualną, ponieważ organy podatkowe mogą próbować podważyć np. zakup drzwi, kafelków czy systemów grzewczych, uznając je za „zwykłe wyposażenie”, a nie przystosowanie do potrzeb osoby z orzeczeniem.

Co można odliczyć? Przykłady z praktyki

Z dotychczasowych interpretacji podatkowych wynika, że skarbówka potwierdza możliwość odliczenia m.in.: płytek antypoślizgowych, uchwytów i niskich brodzików, drzwi i okien o podwyższonej izolacyjności, klimatyzacji i mat grzewczych, kabiny prysznicowej (również bez brodzika), nowych szafek kuchennych oraz zabezpieczeń antywłamaniowych – jeśli zalecił to lekarz, pieca CO i podgrzewacza gazowego, wykonania pochylni oraz montażu barierek.

Nie można natomiast odliczyć kosztów takich jak: układanie podjazdu z kostki brukowej wokół budynku, zagospodarowanie terenu, standardowe meble lub wyposażenie niepowiązane z niepełnosprawnością.

Wnioski: jak korzystać z ulgi bezpiecznie?

  1. Dokumentuj każdy wydatek – faktury, zalecenia lekarskie, zdjęcia adaptacji mogą być przydatne w przypadku kontroli.
  2. Złóż wniosek o interpretację indywidualną, zwłaszcza w nietypowych przypadkach (np. nowy dom, nietypowe wyposażenie).
  3. Zadbaj o uzasadnienie – związek wydatku z rodzajem niepełnosprawności musi być oczywisty i możliwy do udowodnienia.

Ulga rehabilitacyjna to realna pomoc, ale wymaga znajomości przepisów i ostrożności. W razie sporu z fiskusem – to podatnik musi wykazać, że działał zgodnie z prawem.

Powiązane
Ulga na leki 2026. Dowiedz się, jak uzyskać nawet 795 zł zwrotu w PIT
Ulga na leki 2026. Dowiedz się, jak uzyskać nawet 795 zł zwrotu w PIT
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zapłakany kurier i złamane prawo: wielka cisza państwa wobec współczesnego niewolnictwa. Anatomia wyzysku i czarna lista zaniechań
13 paź 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej milczy, gdy tu i teraz, na naszych ulicach, uprawiane jest współczesne niewolnictwo. Nie gdzieś daleko, nie w obozach pracy czy na plantacjach, ale w centrum Wrocławia, Warszawy i Krakowa. Tysiące młodych ludzi – imigrantów, studentów, desperatów – jeździ na „rowerach”, które rowerami już dawno nie są, wozi jedzenie bez badań sanitarnych, pracuje bez umów i bez ubezpieczenia. Algorytm przydziela im zlecenia, flotowiec odbiera połowę zarobku, a państwo odwraca wzrok.To nie jest „innowacja”. To nie jest „elastyczny rynek pracy”. To jest systemowy wyzysk, ubrany w kolorowe aplikacje i slogany o nowoczesności. Współczesne niewolnictwo – tyle że w białych rękawiczkach – pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Komornik zajmie nawet minimalne wynagrodzenie – dłużnicy mają się czego obawiać. Koniec z „patologią egzekucyjną”, „pro dłużniczymi” przepisami i nierównym traktowaniem wierzycieli
13 paź 2025

Zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do kwoty stanowiącej równowartość 80% (a nie jak obecnie – 100%) minimalnego wynagrodzenia za pracę – to postulat petycji obywatelskiej, nad którą już niebawem „pochyli” się Sejm. Żądana zmiana przepisów miałaby położyć kres „dramatycznemu stanowi egzekucji w naszym kraju”, który w ocenie petytorki – spowodowany jest „deprecjonowaniem od wielu lat postępowania egzekucyjnego w Polsce poprzez coraz większe ograniczenia w samej egzekucji, stanowiące pro dłużnicze, a jednocześnie przeciwne interesom Wierzyciela przepisy.”
Zaostrzą kary, a nawet zrobią z tego przestępstwo - teraz to tylko wykroczenie zagrożone mandatem 500 zł
13 paź 2025

Co do zasady dozwolone jest swobodne poruszanie się pojazdami jedynie po drogach publicznych. Drogi leśne natomiast są z takiej swobody na ogół wyłączone, chyba że wyraźnie zdecydowano inaczej – np. ustawiony przy drodze leśnej znak dopuszcza wjazd lub jej wykorzystanie, albo znajduje się oznaczenie parkingu. Obecnie za naruszenie zakazu poruszania się pojazdami po drogach leśnych grozi mandat w wysokości 500 zł. Ale już trwają prace legislacyjny nad zaostrzeniem przepisów i w niektórych przypadkach to może stać się przestępstwem.
Ulga rehabilitacyjna na remont: duże korzyści, jeszcze większe pułapki
13 paź 2025

Czy osoba z niepełnosprawnością może odliczyć wydatki na remont łazienki, kuchni czy montaż klimatyzacji? Teoretycznie tak, ale w praktyce obowiązuje szara strefa interpretacji dotycząca ulg remontowych . Urzędy skarbowe często różnie oceniają te same sytuacje, a brak jednoznacznych przepisów zmusza podatników do walki o każdą złotówkę odliczenia.

REKLAMA

Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy
13 paź 2025

Wrzesień i październik to miesiące, w których rozpoczynają się nowy rok szkolny i nowy rok akademicki. Dla wielu uczniów i studentów oznacza to konieczność dopełnienia formalności związanych z potwierdzeniem w odpowiednich organach, że kontynuują naukę. Stawką może być nawet 1800 złotych.
Wyrzucasz zużyte baterie lub żarówki do zwykłych odpadów? Może Cię to kosztować nawet 5000 zł
12 paź 2025

Czy czasami przez roztargnienie albo z wygody wyrzuciłeś zużyte baterie, lub przepalone żarówki, w tym LED, do zwykłych pojemników na odpady segregowane, albo do odpadów zmieszanych? Okazuje się, że taka z pozoru niewinna czynność może Cię kosztować nawet 5000 zł!
Nie popełnij tego błędu w 2026 r.: Te 3 miesiące to pułapka! ZUS obniży Twoją emeryturę, jeśli złożysz wniosek w złym terminie
12 paź 2025

Przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, a wybór miesiąca złożenia wniosku do ZUS w 2026 r. będzie miał kluczowe znaczenie. Jeśli popełnisz błąd i złożysz wniosek w marcu, kwietniu lub maju, stracisz nawet kilkaset złotych rocznie! To efekt mechanizmu waloryzacji, który co roku faworyzuje wnioski złożone w lutym i lipcu. Sprawdź, dlaczego te trzy miesiące stanowią pułapkę dla przyszłych emerytów i jak zyskać na prognozowanej waloryzacji 4,88%.
4800 zł dodatku dla matek od ZUS. Kto dostanie matczyną emeryturę i jak złożyć wniosek?
12 paź 2025

Matczyna Emerytura (RŚU) gwarantuje minimalne świadczenie (ok. 1780 zł brutto) matkom, które wychowały czworo lub więcej dzieci i nie wypracowały stażu. Maksymalny dodatek roczny to 4800 zł. Świadczenie przysługuje od 60. roku życia matki i wymaga złożenia wniosku w ZUS, gdyż nie jest przyznawane automatycznie.

REKLAMA

Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
11 paź 2025

Przykład: Osoba niepełnosprawna (stopień znaczny) jest pod opieką całodobową w specjalnym ośrodku. Opłata miesięczna za dom opieki wynosi 4000 zł. Nie można pokryć kosztu 4000 zł ze świadczenia wspierającego. Ten zakaz jest bez sensu. I na tym polega luka w przepisach
Wystarczy 200 zł i możesz mieć wpisane nowe uprawnienia w prawo jazdy bez kosztownego kursu – chodzi o kod 96
11 paź 2025

Kursy na prawo jazdy lub poszerzenie uprawnień od wielu lat systematycznie drożeją – niemal co roku można się spodziewać korekty cen w górę. Ale jest pewien rodzaj uprawnienia, które możesz nabyć bez konieczności odbywania kosztownego kursu – musisz tylko zapłacić 200 zł i od razu przystępujesz do egzaminu, tzn. w najbliższym wolnym terminie w ośrodku egzaminowania.

REKLAMA