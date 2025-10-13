Czy osoba z niepełnosprawnością może odliczyć wydatki na remont łazienki, kuchni czy montaż klimatyzacji? Teoretycznie tak, ale w praktyce obowiązuje szara strefa interpretacji dotycząca ulg remontowych . Urzędy skarbowe często różnie oceniają te same sytuacje, a brak jednoznacznych przepisów zmusza podatników do walki o każdą złotówkę odliczenia.

Ulga rehabilitacyjna: szansa dla wielu, ale nie bez komplikacji

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej – w tym na adaptację i wyposażenie mieszkania zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Niestety, nie istnieje zamknięty katalog kosztów, które można bezpiecznie odliczyć. To sprawia, że zarówno podatnicy, jak i urzędnicy często poruszają się w gęstej mgle przepisów i interpretacji.

REKLAMA

REKLAMA

Choć w praktyce skarbówka akceptuje odliczenia m.in. za remont łazienki, wymianę okien, montaż uchwytów, ogrzewania czy nawet klimatyzacji – zdarzają się sytuacje, w których urząd odmawia prawa do ulgi, argumentując to np. „nieadekwatnością” wydatku do rodzaju niepełnosprawności.

Przepisy milczą, urzędy różnie interpretują

Podstawę do skorzystania z ulgi podatkowej stanowi art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Przepis ten umożliwia odliczenie wydatków poniesionych na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego, dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na brak szczegółowych regulacji, każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Nie istnieje zamknięta lista pomieszczeń czy wydatków, które automatycznie kwalifikują się do ulgi. Istotne jest, aby między poniesionym kosztem a potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności istniał bezpośredni związek.

REKLAMA

Co istotne, przepisy nie przewidują żadnych limitów kwotowych – wydatki można odliczyć w pełnej wysokości, o ile są odpowiednio udokumentowane. Jaka niepełnosprawność, takie wydatki

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga także w nowym domu? To zależy...

Przy ocenie, czy dany wydatek może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej, istotne znaczenie ma symbol przyczyny niepełnosprawności wskazany w orzeczeniu. Przykładowo, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może uzasadnić konieczność montażu pochylni, wymiany wanny na kabinę prysznicową czy poszerzenia drzwi. Natomiast te same wydatki mogą nie zostać uznane za uzasadnione w przypadku osoby z niepełnosprawnością słuchu.

Ulga nie obejmuje także zakupu przedmiotów codziennego użytku, takich jak standardowa lodówka czy zwykły materac.

Czy ulgę można zastosować przy pracach w nowo wybudowanym domu? Takie pytanie zadał Czytelnik, który wprowadzał się do dopiero co ukończonego budynku. Urząd skarbowy uznał, że ulga przysługuje wyłącznie przy remoncie istniejących pomieszczeń, a nie ich pierwotnym wykończeniu.

Zdaniem ekspertów, to błędne podejście. – Przepisy mówią o „adaptacji i wyposażeniu”, a nie remoncie. Oznacza to, że można odliczyć także wydatki poniesione przy urządzaniu nowego domu, o ile mają one związek z niepełnosprawnością – podkreśla Grzegorz Sadura.

Warto jednak zabezpieczyć się interpretacją indywidualną, ponieważ organy podatkowe mogą próbować podważyć np. zakup drzwi, kafelków czy systemów grzewczych, uznając je za „zwykłe wyposażenie”, a nie przystosowanie do potrzeb osoby z orzeczeniem.

Co można odliczyć? Przykłady z praktyki

Z dotychczasowych interpretacji podatkowych wynika, że skarbówka potwierdza możliwość odliczenia m.in.: płytek antypoślizgowych, uchwytów i niskich brodzików, drzwi i okien o podwyższonej izolacyjności, klimatyzacji i mat grzewczych, kabiny prysznicowej (również bez brodzika), nowych szafek kuchennych oraz zabezpieczeń antywłamaniowych – jeśli zalecił to lekarz, pieca CO i podgrzewacza gazowego, wykonania pochylni oraz montażu barierek.

Nie można natomiast odliczyć kosztów takich jak: układanie podjazdu z kostki brukowej wokół budynku, zagospodarowanie terenu, standardowe meble lub wyposażenie niepowiązane z niepełnosprawnością.

Wnioski: jak korzystać z ulgi bezpiecznie?

Dokumentuj każdy wydatek – faktury, zalecenia lekarskie, zdjęcia adaptacji mogą być przydatne w przypadku kontroli. Złóż wniosek o interpretację indywidualną, zwłaszcza w nietypowych przypadkach (np. nowy dom, nietypowe wyposażenie). Zadbaj o uzasadnienie – związek wydatku z rodzajem niepełnosprawności musi być oczywisty i możliwy do udowodnienia.

Ulga rehabilitacyjna to realna pomoc, ale wymaga znajomości przepisów i ostrożności. W razie sporu z fiskusem – to podatnik musi wykazać, że działał zgodnie z prawem.