REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?

Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 05:33
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
Sanatorium senior seniorka lekarz uzdrowisko trening ćwiczenia rehabilitacja ulga rehabilitacyjna
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Niezależnie od zwolnień z opodatkowania, emeryci mają prawo do skorzystania z ulg, które można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. W praktyce największe znaczenie dla seniorów mają ulga rehabilitacyjna oraz w jej ramach – ulga na leki.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, podatnicy mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Ulga ta jest przeznaczona dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub osoby, na których utrzymaniu pozostają).

REKLAMA

REKLAMA

Co ważne, ulga rehabilitacyjna nie ma charakteru jednolitego. Niektóre wydatki podlegają limitom kwotowym, natomiast inne są odliczane w pełnej wysokości. Dla przykładu, wydatki na leki można odliczyć w całości, o ile spełniają warunki określone w powyższym przepisie.

Ulga rehabilitacyjna. Limity i zasady odliczania wydatków

Wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej dzielą się na dwie grupy: wydatki, które można odliczyć w pełnej wysokości oraz wydatki podlegające limitowi kwotowemu.

Wydatki podlegające odliczeniu w pełnej wysokości (bez limitu)

Wydatki z tej grupy można odliczyć od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej i udokumentowanej. Nie ma znaczenia, jak duża jest ta kwota.

REKLAMA

Kategoria wydatku

Co obejmuje (przykłady)

Warunki odliczenia

Opłacenie turnusu rehabilitacyjnego

Koszt udziału w turnusie, zgodnie z fakturą.

Należy posiadać zaświadczenie od organizatora o zakwalifikowaniu na turnus.

Zakup sprzętu

Sprzęt rehabilitacyjny, pomoce techniczne, indywidualne wyposażenie ułatwiające wykonywanie czynności życiowych (np. łóżka ortopedyczne, schodołazy, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie).

Musi to być sprzęt faktycznie niezbędny w związku z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie).

Zakup leków

Zakup leków stale używanych, przepisanych przez lekarza specjalistę.

Kluczowy warunek: odliczeniu podlega kwota stanowiąca nadwyżkę ponad 100 zł w danym miesiącu.

Przystosowanie mieszkania

Wydatki na dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. instalacja podjazdów, likwidacja barier architektonicznych w łazience).

Musi dotyczyć faktycznie zajmowanego lokalu/budynku mieszkalnego.

Opłacenie opieki medycznej

Opłaty za pobyt w zakładzie leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, usługi pielęgniarskie i opiekuńcze (jeżeli opieka jest niezbędna ze względu na niepełnosprawność).

Konieczne jest udokumentowanie fakturami/rachunkami za usługi.

Psy asystujące

Wydatki na zakup i szkolenie psa asystującego (specjalnie wyszkolonego).

Warunkiem jest posiadanie orzeczenia oraz certyfikatu psa asystującego.

[Uzupełnienie 2026] Usługi terapeutyczne

Opłacenie wizyt u psychologa klinicznego i neuropsychologa, jeżeli są one ściśle związane z niepełnosprawnością.

Wymagane jest skierowanie lub zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Wydatki objęte limitem kwotowym

Odliczenie tych wydatków jest ograniczone do ustawowo określonej kwoty, niezależnie od tego, ile faktycznie wydano.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kategoria wydatku

Roczny limit odliczenia

Warunki odliczenia

Opłacenie transportu/przejazdów

2280 zł

Limit ten dotyczy opłacenia usług transportu dla osoby niepełnosprawnej (lub przewozu własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne).

Utrzymanie psa asystującego

2280 zł

Limit ten dotyczy kosztów utrzymania psa (np. wyżywienie, wizyty weterynaryjne) wpisanego do ewidencji.

[Uzupełnienie 2026] Środki absorpcyjne

Wydatki na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, podkłady i inne środki absorpcyjne.

Planowany limit to 2280 zł rocznie (ostateczna kwota wymaga potwierdzenia w ustawie na 2026 r.).

Ulga rehabilitacyjna. Kluczowe wskazówki dla emerytów

Emeryci, którzy często korzystają z ulgi rehabilitacyjnej, powinni pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które mają bezpośredni wpływ na wysokość odliczenia:

Odliczenie leków – zasada 100 zł

Jest to najczęściej popełniany błąd w rozliczeniach. Ulga nie dotyczy całej kwoty wydanej na leki, lecz tylko tej części miesięcznych wydatków, która przekracza 100 zł.

Przykład 1

Odliczanie wydatków na leki (zasada 100 zł)

Pan Adam (73 lata) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i stale przyjmuje leki przepisane przez lekarza specjalistę. Aby prawidłowo obliczyć przysługującą mu ulgę w zeznaniu podatkowym za 2025 rok, musi sumować wydatki na leki w każdym miesiącu. Miesięczny limit wydatków, który należy przekroczyć, aby móc odliczyć nadwyżkę, wynosi 100 zł.

Poniżej przedstawiono wydatki Pana Adama na leki w pierwszych miesiącach 2025 roku wraz z kwotą do odliczenia:

Styczeń: Wydatki na leki wyniosły 350 zł. Kwota do odliczenia to nadwyżka ponad 100 zł, czyli 250 zł (350 zł - 100 zł).

Luty: Wydatki wyniosły 80 zł. Ponieważ wydatki nie przekroczyły 100 zł, kwota do odliczenia wynosi 0 zł.

Marzec: Wydatki wyniosły 150 zł. Kwota do odliczenia to nadwyżka ponad 100 zł, czyli 50 zł (150 zł - 100 zł).

Kwiecień: Wydatki wyniosły 220 zł. Kwota do odliczenia to nadwyżka ponad 100 zł, czyli 120 zł (220 zł - 100 zł).

Podsumowanie odliczenia za cztery miesiące:

Pan Adam w skali tych czterech miesięcy może odliczyć: 250 zł+0 zł+50 zł+120 zł=420 zł.

Wskazówka dla emeryta: Kluczowe jest sumowanie wydatków lekowych w każdym miesiącu oddzielnie. Nawet jeśli emeryt wyda łącznie dużą kwotę w ciągu roku, ale w większości miesięcy nie przekroczy progu 100 zł, jego faktyczna ulga może być niższa niż oczekiwana. Dlatego niezbędne jest przechowywanie wszystkich faktur i paragonów, aby prawidłowo obliczyć miesięczne nadwyżki.

Koszty własnego transportu (samochód)

Limit 2280 zł dotyczy również przewozu osoby niepełnosprawnej własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W tym przypadku nie trzeba przedstawiać rachunków za paliwo, lecz wystarczy oświadczenie o poniesieniu wydatku w danym roku, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć rocznego limitu.

Łączenie ulg i dofinansowania

Emeryci i renciści mogą skorzystać z ulgi, nawet jeśli część kosztów została pokryta z innych źródeł (np. ZUS, PFRON, zakłady pracy, fundacje). Warunek: odliczeniu podlega wyłącznie część wydatków, która nie została sfinansowana lub dofinansowana z tych funduszy.

Przykład 2

Łączenie ulgi z dofinansowaniem PFRON

Pani Elżbieta (68 lat, na rencie) kupiła nowy wózek inwalidzki, który kosztował 15 000 zł.

• Dofinansowanie: Pani Elżbieta otrzymała dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 10 000 zł.

• Wkład własny: Z własnych środków pokryła pozostałą część, czyli .

Odliczenie w PIT:

Zgodnie z zasadą, Pani Elżbieta może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wyłącznie tę kwotę, którą faktycznie poniosła z własnej kieszeni.

• Kwota do odliczenia: 5000 zł.

Wniosek: Kwota dofinansowana z PFRON (10 000 zł) nie może być odliczona, ponieważ nie stanowiła wydatku obciążającego bezpośrednio budżet Pani Elżbiety. W ten sposób ulga pozwala na odzyskanie części pieniędzy wydanych z majątku osobistego, ale nie jest mechanizmem podwójnego zysku.

Udokumentowanie i weryfikacja

Każdy wydatek musi być udokumentowany fakturą, rachunkiem lub dowodem wpłaty, z którego jasno wynika, kto, kiedy i za co zapłacił. W przypadku braku dokumentu, odliczenie jest niemożliwe.

Wydatki na niepełnosprawnego współmałżonka

Jeżeli emeryt pozostaje w związku małżeńskim i dochody nie pozwalają mu na pełne odliczenie ulgi (lub nie miał dochodów do odliczenia), może odliczyć wydatki poniesione na niepełnosprawnego współmałżonka.

Wymagane jest, aby współmałżonek był na jego utrzymaniu i spełniał warunki (np. posiadał orzeczenie o niepełnosprawności).

W przypadku wydatków na niepełnosprawnego współmałżonka kluczowy jest limit jego dochodów. Aby móc odliczyć wydatki na niepełnosprawnego podopiecznego (w tym współmałżonka), jego roczny dochód (nie licząc rent socjalnych, zasiłków pielęgnacyjnych czy dodatków dla sierot zupełnych) nie może przekroczyć 16 061,28 zł (limit ten może być nieznacznie wyższy w 2026 r. z uwagi na waloryzację).

Przykład 3

Odliczenie wydatków współmałżonka

Pani Zofia (75 lat) i Pan Jan (78 lat) są małżeństwem. Pani Zofia posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i poniosła w roku podatkowym udokumentowane wydatki rehabilitacyjne na kwotę 7000 zł (np. turnus i leki). Pani Zofia otrzymuje rentę, która z uwagi na kwotę wolną od podatku jest zbyt niska, by mogła w pełni odliczyć ulgę 7000 zł (ma zbyt mały dochód do opodatkowania). Pan Jan (zdrowy współmałżonek) posiada emeryturę opodatkowaną i ma wystarczającą podstawę opodatkowania, aby odliczyć całą ulgę.

Odliczenie w PIT:

Ponieważ Pani Zofia jest na utrzymaniu Pana Jana (jej dochody są niskie), a jej wydatki rehabilitacyjne spełniają warunki, Pan Jan ma prawo odliczyć całą kwotę 7000 zł od własnego dochodu w swoim zeznaniu PIT (lub w ramach wspólnego rozliczenia).

Wniosek:

Mechanizm ten pozwala na efektywne wykorzystanie ulgi rehabilitacyjnej w ramach rodziny. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie ma wystarczającego dochodu do opodatkowania, aby skorzystać z ulgi, może to za nią zrobić współmałżonek. Warunkiem jest to, aby wydatki były poniesione w związku z niepełnosprawnością małżonka, który pozostaje na utrzymaniu osoby odliczającej ulgę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 511, z późn. zm.)

Powiązane
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak uzyskać zwolnienie z PIT krok po kroku?
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak uzyskać zwolnienie z PIT krok po kroku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
07 paź 2025

Niezależnie od zwolnień z opodatkowania, emeryci mają prawo do skorzystania z ulg, które można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. W praktyce największe znaczenie dla seniorów mają ulga rehabilitacyjna oraz w jej ramach – ulga na leki.
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak uzyskać zwolnienie z PIT krok po kroku?
07 paź 2025

Wiele osób mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostaje aktywna zawodowo. Takim emerytom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego (PIT-0) na przychody do 85 528 zł rocznie. Wyjaśniamy, kto dokładnie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i jak ją aktywować u pracodawcy, by uniknąć najczęstszych błędów.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
07 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

Koniec ulg podatkowych w 2026? Ministerstwo Finansów zmienia zasady
07 paź 2025

Ministerstwo Finansów planuje w najbliższym czasie uszczelnienie systemu podatkowego, co przełoży się na istotne ograniczenia w popularnych ulgach podatkowych dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Projektowane zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2026 roku i uderzą przede wszystkim w ulgę mieszkaniową, preferencyjną stawkę IP Box oraz zasady opodatkowania darowizn poleasingowych samochodów.

REKLAMA

Niepewna przyszłość dla świadczeń dla lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Godziwe świadczenia tylko dla stopnia znacznego?
06 paź 2025

Mamy (według zapowiedzi w Sejmie aż do nawet 2028 r.) prawie pewny brak waloryzacji dla takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny (od 2019 r.!), a także takie świadczenia jak dodatek dopełniający (do renty socjalnej) i dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy (projekt ustawy), które oparte są o niesamodzielność, a nie niepełnosprawność. Także w świadczeniu wspierającym samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby je otrzymać. Potrzebny jest jeszcze poziom wsparcia (ocena samodzielności). Zestawienie tych zmian prowokuje do ważnego dla osób niepełnosprawnych pytania - "Czy w przyszłości będą coraz mniej ważne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym?"
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
06 paź 2025

Aż 3 miesiące wolnego co 7 lat. Z takiego uprawnienia mieliby skorzystać wszyscy pracownicy. Urlop regeneracyjny byłby rozwiązaniem na kształt urlopu zdrowotnego przysługującego nauczycielom, sędziom, czy policjantom.
W 2026 r. znowu wzrosną opłaty dla kierowców, niektóre nawet o 300% – podwyżki za badanie na stacjach diagnostycznych to był dopiero początek, rząd już szykuje kolejne
06 paź 2025

Nie tak dawno wzrosły opłaty na stacjach diagnostycznych za badania techniczne pojazdów mechanicznych. W przypadku samochodów osobowych podwyżka nastąpiła z kwoty 98 zł do 149 zł, a więc aż o ok. 50%. To jednak dopiero początek podwyżek dla kierowców – w I połowie 2026 r. planowane są podwyżki opłat związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. Jedna z opłat wzrośnie nawet o 300%. W jakich przypadkach trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni?
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
06 paź 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Trwają właśnie prace nad petycją dotyczącą tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje projekt ustawy przewidujący wypłaty od 5000 do nawet 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat.

REKLAMA

Mieszkanie senioralne. Przyszłość bez barier. Bezpieczeństwo, komfort, niezależność
06 paź 2025

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, mieszkania senioralne stają siękluczowym elementem nowoczesnej polityki mieszkaniowej. Według prognoz GUS, do 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły 40% populacji.
50 tys. zł grzywny i brak możliwości uczęszczania do publicznej placówki przez niezaszczepione dziecko – 17 października 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące szczepień ochronnych
06 paź 2025

Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a już niebawem – w jednym z miast w Polsce, niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków.

REKLAMA