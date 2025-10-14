W 2026 roku podwyżki o ok. 4,5 proc. Niestety nie chodzi o wynagrodzenia. Trzeba będzie zapłacić wyższy podatek

Stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok

Rok 2026 zbliża się nieuchronnie, a wraz z nim rozpocznie się nowy rok podatkowy, a wiele osób będzie musiało dopełnić ciążących na nich obowiązków podatkowych. Należą do nich między innymi te, które dotyczą podatku od nieruchomości. To właśnie początek roku jest tym momentem, w którym jest dokonywany wymiar tego podatku, a do podatników trafiają decyzje, z których dowiadują się oni, jakie obciążenia będą musieli ponieść.

Choć o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie danej gminy decyduje jej rada, to jednak w przypadku podatku od nieruchomości w wielu przypadkach określone przez nią stawki odpowiadają one tym maksymalnym określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To dlatego wielu podatników może przewidzieć ile podatku będą musieli zapłacić, mimo że lokalny samorząd nie podjął jeszcze w tym zakresie stosownej decyzji. Warto jednak przypomnieć, że aby rada gminy mogła podjąć uchwałę podatkową:

1) na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza musi zostać określony wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego;

2) minister właściwy do spraw finansów publicznych musi ogłosić w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

A co jeśli nie zrobi tego na czas? W nowym roku podatkowym będą co do zasady miały zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim (art. 20a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych), a więc podatnicy unikną podwyżki.

W październiku 2025 roku znamy już wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok. I choć zewsząd słychać, że inflacja hamuje, a wzrost cen nie jest już tak szybki, jak wcześniej, to jednak stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 rok wzrosną o ok. 4,5 proc. I choć to dużo mniej niż np. w 2024 roku, gdy mieliśmy do czynienia z rekordową podwyżką wynoszącą aż 15 proc., to jednak jest to większy wzrost, niż ten, z którym mieliśmy do czynienia na 2025 rok (2,7 proc.).

Jednak co te wskaźniki będą oznaczały w praktyce? W 2025 roku stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych (lub ich części) wynosiła 1,19 zł za m2., a w 2026 roku wzrośnie o 6 groszy i wyniesie 1,25 zł za m2. Przy mieszkaniu o powierzchni 50 m2 daje to podwyżkę podatku o 3 zł (z 59,50 zł na 62,50 zł), którą nadal można śmiało ocenić jako nieodczuwalną dla przeciętnego podatnika. Warto jednak zauważyć, że jeszcze w 2020 r. stawka ta wynosiła 0,81 zł, a więc za takie mieszkanie zapłacilibyśmy jedynie 40,50 zł. Właściciele domu (mieszkania) o powierzchni 150 m2 będą z kolei musieli w 2026 r. zapłacić 187,50 zł podatku (w 2025 r. było to 178,50 zł), podczas gdy w 2020 r. ich budżet obciążała w tym zakresie kwota 121,50 zł.

Zdecydowanie bardziej podwyżkę odczują zapewne przedsiębiorcy. Stawka „wyjściowa” podatku jest w ich przypadku wyższa, a nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej mają zazwyczaj większą powierzchnię niż te mieszkalne. Od 1 m2 gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności trzeba będzie zapłacić 1,45 zł, a od budynków firmowych 35,53 zł.