Niepełnosprawni zyskają nowe prawa. Projekt ustawy o asystencji osobistej w Sejmie

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Posłanki zapowiadają, że to przełomowy krok w stronę samodzielności, równości i realizacji konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Wspólny projekt Polski 2050 i Lewicy

Dziś w Sejmie odbyła się wspólna konferencja prasowa Polski 2050 i Lewicy, podczas której posłanki obu klubów ogłosiły złożenie poselskiego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W wakacje posłanki i posłowie Polski 2050 zapowiadali, że jeśli do końca września rząd nie przedstawi swojego projektu, to sami złożą własny. – Dziś dotrzymujemy słowa – powiedziała posłanka Maja Nowak.

– Asystencja osobista to nie przywilej, to prawo do samodzielnego życia, do decydowania o sobie, o edukacji i pracy. To projekt stworzony wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami, opiekunami i ekspertami – nie w gabinetach, ale w dialogu ze społeczeństwem – dodała.

Projekt inspirowany konwencją ONZ

Jak podkreśliła Katarzyna Ueberhan, projekt ma na celu realizację konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i może zmienić życie nawet 100 tys. osób z niepełnosprawnościami oraz 500 tys. opiekunów, dając im realne wsparcie i chwilę wytchnienia.

– Projekt poselski to nasza gotowość do pracy ponad podziałami. Chcemy wspólnie procedować wszystkie trzy projekty – prezydencki, rządowy i poselski. Liczymy, że prace nad nimi będą prowadzone równolegle i szybko – powiedziała.

Magdalena Biejat z Lewicy zaznaczyła, że złożenie projektu to wyraz determinacji obu formacji, by obietnice przekładały się na realną zmianę życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Szansa na zmianę i rozwój rynku pracy

Barbara Oliwiecka zwróciła uwagę, że ustawa o asystencji osobistej to nie tylko wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, ale również impuls dla rynku pracy. – Dzięki tym przepisom część opiekunów będzie mogła wrócić do aktywności zawodowej, a zawód asystenta osobistego zyska należny mu prestiż i stabilność – powiedziała.

Podczas konferencji głos zabrała także Bożenna Hołownia, apelując do rządu o umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. – Chcemy, tak jak wszyscy inni obywatele, pracować na rzecz kraju i dawać z siebie wszystko, co potrafimy. Przestańcie nas trzymać w domach – zaapelowała.

Projekt ustawy o asystencji osobistej to krok w stronę pełniejszego włączenia społecznego, rozwoju nowych zawodów i nowoczesnej polityki społecznej opartej na podmiotowości i zaufaniu. To również inwestycja w rozwój Polski, bo każde włączenie osoby z niepełnosprawnością w życie zawodowe i społeczne oznacza zysk dla całego społeczeństwa.