Strona główna » Prawo » Wiadomości » eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?

eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2025, 13:02
eZUS zastąpi PUE ZUS
eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?
ZUS

Portal eZUS, który już niedługo zastąpi PUE ZUS, będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. – Jesteśmy w trakcie wprowadzania kolejnych zmian. Pod koniec tego roku planujemy je udostępnić klientom – zapowiada Magdalena Mazur-Wolak, dyrektorka Departamentu Relacji z Klientami. Platforma Usług Elektronicznych ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 roku. Obecnie korzysta z niego 13,6 mln klientów ZUS.

eZUS - jakie nowe funkcjonalności w 2025 roku

Pierwsze zmiany w eZUS wprowadzono w sierpniu 2024 roku. Były to zmiany nazwy portalu i zmodyfikowany sposób logowania, w tym logowanie dwuskładnikowe. Znacznie zwiększyło to poziom bezpieczeństwa klientów.

Pod koniec 2025 roku w eZUS pojawią się usprawnienia w obszarze obsługi płatnika składek. Nasi klienci biznesowi będą mogli korzystać z portalu w nowej odsłonie. O zmianach będziemy szczegółowo informować i w razie potrzeby wspierać klientów w korzystaniu z narzędzia. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie to konieczne, bo ono samo poprowadzi użytkownika „za rękę” – mówi Magdalena Mazur-Wolak.

Co nowego w eZUS:

1. Strona startowa konta płatnika i nowe menu

Z nowego okna startowego płatnik uzyska szybki dostęp do najbardziej interesujących informacji, takich jak:
• saldo,
• e-ZLA,
• sprawy płatnika,
• wiadomości,
• kalendarz wizyt.

Płatnik będzie mógł personalizować układ i rodzaj prezentowanych kafli na stronie startowej oraz zarządzać nimi.

2. Składki i salda

Informacje o saldach będą w jednym miejscu w zakładkach:
• bieżące saldo i z poprzednich miesięcy,
• deklaracje składek (ZUS DRA),
• informacje o należnych składkach i wpłatach.

Ten widok zastąpi pięć dotychczasowych oddzielnych zakładek, co ułatwi klientom sprawdzanie rozliczeń z ZUS.

3. Katalog usług

W tej zakładce sprawy najczęściej wybierane przez klienta będą się wyświetlały jako podpowiedzi „Wybrane dla ciebie”. Pozostałe będzie można wyszukać na liście lub przez wyszukiwarkę.

4. Wnioski i kreatory

Wszystkie wnioski będą w nowej wizualizacji. Przez kolejne kroki poprowadzi kreator z paskiem postępu – klient będzie widział, na którym etapie się znajduje. Na końcu pojawi się jasna informacja, czy dokument został wysłany.

5. Wnioski wysłane przez płatnika i odpowiedzi na nie

Sprawy zostaną połączone w wątki. Klienci zobaczą, na jakim etapie jest sprawa. Jeśli będzie odpowiedź, wyświetli się pogrubioną czcionką. Klient będzie mógł zaznaczyć wiele dokumentów różnego typu i wysłać je łącznie, zbiorczą wysyłką.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. Wiadomości

W eZUS zmienią się nazwy skrzynek odbiorczych. Zostaną podzielone na:
• powiadomienia,
• korespondencję z CKK,
• komunikaty.

W „Powiadomieniach” klient znajdzie subskrypcje i informacje np. o nowym dokumencie do odebrania. W „Korespondencji z CKK” będzie korespondencja z Centrum Kontaktu Klientów ZUS. W „Komunikatach” będą m.in. informacje o planowanych przerwach technicznych.

Przewidziane są też zmiany, które ułatwią korzystanie z portalu. Okna eZUS będą dostosowane do standardów dostępności cyfrowej i elastycznie dopasowywane do rozdzielczości urządzenia użytkownika.

Nowa aplikacja mobilna - mZUS dla Płatnika

W pierwszej połowie 2026 roku pojawi się kolejna aplikacja mobilna ZUS – mZUS dla Płatnika. W niej płatnicy składek będą mogli m.in.:

• przeglądać informacje o saldach,
• przeglądać zwolnienia lekarskie,
• wysyłać dokumenty do ZUS (RWN, RD-3, wniosek o zaświadczenie A1, zgłoszenie umowy o dzieło),
• wygenerować zaświadczenie automatyczne,
• skontaktować się z CKK jako klient uwierzytelniony (połączenie priorytetowe, pełny dostęp do indywidualnych informacji),
• umówić się na e-wizytę lub wizytę w placówce.

W kolejnym etapie – planowanym w drugiej połowie 2026 r. – płatnicy w aplikacji będą również mogli regulować składki z wykorzystaniem płatności mobilnych.

Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

