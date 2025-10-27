eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?

Portal eZUS, który już niedługo zastąpi PUE ZUS, będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. – Jesteśmy w trakcie wprowadzania kolejnych zmian. Pod koniec tego roku planujemy je udostępnić klientom – zapowiada Magdalena Mazur-Wolak, dyrektorka Departamentu Relacji z Klientami. Platforma Usług Elektronicznych ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 roku. Obecnie korzysta z niego 13,6 mln klientów ZUS.

eZUS - jakie nowe funkcjonalności w 2025 roku

Pierwsze zmiany w eZUS wprowadzono w sierpniu 2024 roku. Były to zmiany nazwy portalu i zmodyfikowany sposób logowania, w tym logowanie dwuskładnikowe. Znacznie zwiększyło to poziom bezpieczeństwa klientów.



– Pod koniec 2025 roku w eZUS pojawią się usprawnienia w obszarze obsługi płatnika składek. Nasi klienci biznesowi będą mogli korzystać z portalu w nowej odsłonie. O zmianach będziemy szczegółowo informować i w razie potrzeby wspierać klientów w korzystaniu z narzędzia. Mamy jednak nadzieję, że nie będzie to konieczne, bo ono samo poprowadzi użytkownika „za rękę” – mówi Magdalena Mazur-Wolak.



Co nowego w eZUS:



1. Strona startowa konta płatnika i nowe menu



Z nowego okna startowego płatnik uzyska szybki dostęp do najbardziej interesujących informacji, takich jak:

• saldo,

• e-ZLA,

• sprawy płatnika,

• wiadomości,

• kalendarz wizyt.



Płatnik będzie mógł personalizować układ i rodzaj prezentowanych kafli na stronie startowej oraz zarządzać nimi.

2. Składki i salda



Informacje o saldach będą w jednym miejscu w zakładkach:

• bieżące saldo i z poprzednich miesięcy,

• deklaracje składek (ZUS DRA),

• informacje o należnych składkach i wpłatach.



Ten widok zastąpi pięć dotychczasowych oddzielnych zakładek, co ułatwi klientom sprawdzanie rozliczeń z ZUS.

3. Katalog usług



W tej zakładce sprawy najczęściej wybierane przez klienta będą się wyświetlały jako podpowiedzi „Wybrane dla ciebie”. Pozostałe będzie można wyszukać na liście lub przez wyszukiwarkę.

4. Wnioski i kreatory



Wszystkie wnioski będą w nowej wizualizacji. Przez kolejne kroki poprowadzi kreator z paskiem postępu – klient będzie widział, na którym etapie się znajduje. Na końcu pojawi się jasna informacja, czy dokument został wysłany.

5. Wnioski wysłane przez płatnika i odpowiedzi na nie



Sprawy zostaną połączone w wątki. Klienci zobaczą, na jakim etapie jest sprawa. Jeśli będzie odpowiedź, wyświetli się pogrubioną czcionką. Klient będzie mógł zaznaczyć wiele dokumentów różnego typu i wysłać je łącznie, zbiorczą wysyłką.

6. Wiadomości



W eZUS zmienią się nazwy skrzynek odbiorczych. Zostaną podzielone na:

• powiadomienia,

• korespondencję z CKK,

• komunikaty.



W „Powiadomieniach” klient znajdzie subskrypcje i informacje np. o nowym dokumencie do odebrania. W „Korespondencji z CKK” będzie korespondencja z Centrum Kontaktu Klientów ZUS. W „Komunikatach” będą m.in. informacje o planowanych przerwach technicznych.



Przewidziane są też zmiany, które ułatwią korzystanie z portalu. Okna eZUS będą dostosowane do standardów dostępności cyfrowej i elastycznie dopasowywane do rozdzielczości urządzenia użytkownika.

Nowa aplikacja mobilna - mZUS dla Płatnika

W pierwszej połowie 2026 roku pojawi się kolejna aplikacja mobilna ZUS – mZUS dla Płatnika. W niej płatnicy składek będą mogli m.in.:



• przeglądać informacje o saldach,

• przeglądać zwolnienia lekarskie,

• wysyłać dokumenty do ZUS (RWN, RD-3, wniosek o zaświadczenie A1, zgłoszenie umowy o dzieło),

• wygenerować zaświadczenie automatyczne,

• skontaktować się z CKK jako klient uwierzytelniony (połączenie priorytetowe, pełny dostęp do indywidualnych informacji),

• umówić się na e-wizytę lub wizytę w placówce.



W kolejnym etapie – planowanym w drugiej połowie 2026 r. – płatnicy w aplikacji będą również mogli regulować składki z wykorzystaniem płatności mobilnych.



Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego