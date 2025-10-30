REKLAMA

Luka w przepisach. Opiekun niepełnosprawnych traci 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł). Zyskuje święty spokój

Luka w przepisach. Opiekun niepełnosprawnych traci 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł). Zyskuje święty spokój

30 października 2025, 22:40
[Data aktualizacji 30 października 2025, 22:40]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Luka w przepisach. Opiekun niepełnosprawnych traci 847 zł miesięcznie (4134 zł - 3287 zł). Zyskuje święty spokój
W okresie przyznawania świadczenia wspierającego (kiedy nie wiadomo, czy osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednio dużo punktów poziomu potrzeby wsparcia), opiekun otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Potem musi je oddać wstecznie, a za ten sam okres osoba niepełnosprawna ma świadczenie wspierające. Rząd podpowiada (za przepisami), że rodzina osoby niepełnosprawnej może wybrać świadczenie pielęgnacyjne rezygnując ze wspierającego. Tyle, że to się nie opłaca bo świadczenie pielęgnacyjne jest niższe od wspierającego (w jego maksymalnej wysokości).

W ustawie o świadczeniu wspierającym są co najmniej 3 luki w przepisach. Wynikają z konieczności zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego po ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia przez WZON. Przepisy przewidują możliwość uniknięcia zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny). Wystarczy zrezygnować z wypłaty świadczenia wspierającego za okres rozpatrywania wniosku w WZON. Oznacza to jednak często stratę miesięcznie 847 zł (za okres np. 6 miesięcy) wyliczone z formuły (4134 zł – 3287 zł). Przy 12 miesiącach opóźnienia w przyznaniu punktów z poziomu wsparcia daje to 12 x 847 zł

Rodzina osoby niepełnosprawnej traci 847 zł zł, ale ma święty spokój

Rząd radzi rodzinom osób niepełnosprawnych skorzystanie z możliwości opóźnienia momentu rozpoczęcia wypłaty świadczenia wspierającego – za okres wniosku w WZON nie ma świadczenia wspierającego. Oznacza to stratę 847 zł za każdy miesiąc wniosku w WZON, o ile przyznano świadczenie wspierające w maksymalnej wysokości dla 2025 r. Zyskiem dla rodziny osoby niepełnosprawnej jest uniknięcie kłopotów z:

1) koniecznością zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego (jest niższe niż wartość świadczenia wspierającego więc wybór świadczenia pielęgnacyjnego zamiast wspierającego oznacza stratę)

2) wstecznego zabrania składek ubezpieczeniowych opiekunowi,

3) kłopotów opiekuna z przyznaniem zasiłku dla bezrobotnych.

4134 zł - to maksymalna wartość świadczenia wspierającego w 2025 r.

3287 zł - Wartość świadczenia pielęgnującego w 2025 r.

Przykład

Przykład 1 – nie stosujemy rady rządu. Osoba niepełnosprawna (niepełnosprawność stopień znaczny) zyskuje 6 x 847 zł zachowując pełne świadczenie wspierające za okres wnioskowania w WZON

6 miesięcy trwa rozpatrzenie wniosku o punkty (poziom potrzeby wsparcia). Za 6 miesięcy osoba niepełnosprawna otrzyma 6 x 4134 zł świadczenia wspierającego. Ale opiekun odda świadczenie pielęgnacyjne 6 x 3287 zł. I straci składki ubezpieczeniowe (zdrowotna i społeczne) za ten okres. Tu dodatkowo może mieć kłopoty z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych – bo musi otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne przez 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy, a oddając świadczenie pielęgnacyjne traci 6 miesięcy.

Odpowiedź rządu w pliku PDF do ściągnięcia:

Odpowiedź rządu dotyczy rady jak uniknąć kłopotów ze zwrotem świadczenia pielęgnacyjnego - ten sam mechanizm kłopotów dotyczy składek ubezpieczeniowych opiekuna oraz zasiłku dla bezrobotnych.

Przykład

Przykład 2 – stosujemy rady rządu. Osoba niepełnosprawna (niepełnosprawność stopień znaczny) traci 6 x 847 zł rezygnując ze świadczenia wspierającego za okres wnioskowania w WZON.

Wniosek o przyznanie poziomu potrzeby wsparcia był w WZON przez 6 miesięcy. Przyznano osobie niepełnosprawnej (stopień znaczny) 94 punkty. Świadczenie wspierające wynosi maksymalne 4134 zł. Osoba niepełnosprawna rezygnuje z niego za okres 6 miesięcy. Opiekun zatrzymuje 3287 zł x 6 (za okres 6 miesięcy). Dzięki temu opiekun ma ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ten okres oraz nie ma problemu uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie wspierające, świadczenie pielęgnacyjne, zwrot świadczenia, składki ubezpieczeniowe dla opiekuna, zasiłek dla bezrobotnych dla opiekuna

Świadczenie wspierający to kompromitacja legislacyjna. Przepisy mają 3 słabości: 1) opiekun musi oddać świadczenie pielęgnacyjne za okres rozpatrywania testu samodzielności przez WZON. Część opiekunów osób niepełnosprawnych (stopień znaczny, często orzeczenie stałe) nie wie o tym.

Po oddaniu świadczenia pielęgnacyjnego opiekun wstecznie traci ubezpieczenie zdrowotne i składki zdrowotne

po oddaniu świadczenia pielęgnacyjnego opiekun ma kłopoty z otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych, gdyż powinien pobierać świadczenie pielęgnacyjne przez 12 miesięcy w okresie 18 miesięcy. Po daniu świadczenia pielęgnacyjnego często nie spełnia tego kryterium 12 miesięcy.

Sposób załatania luki w świadczeniu wspierającym kosztuje niepełnosprawnych – rząd podpowiada „stosuj rozwiązanie zapisane w ustawie”. Nie dodaje że osoba niepełnosprawna straci na tym pieniądze.

Rząd informuje: „Aby opiekun osoby z niepełnosprawnościami uniknął obowiązku zwrotu tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobranego za okres, za który osoba ta uzyska świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnościami korzystająca z jego pomocy i opieki może zaznaczyć – jeśli taka będzie jej decyzja – we wniosku o świadczenie wspierające składanym elektronicznie do ZUS, że wnioskuje o przyznanie świadczenia wspierającego bez wyrównania.

Źródła artykułu o świadczeniu wspierającym i pielęgnacyjnym:

Interpelacja nr 2459 w sprawie odsetek - interpelacja pośrednio dotyczy nie tylko zwrotu świadczenia wspierającego, ale także składek ubezpieczeniowych dla opiekunów oraz zasiłku dla bezrobotnych dla nich

Interpelacja nr 2459 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku złożenia przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o świadczenie wspierające (Iwona Hartwich). Link do dokumentu źródłowego

"Szanowna Pani Minister,

z moim biurem kontaktują się opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

(...) nie ma możliwości łączenia świadczenia wspierającego, które otrzymuje pełnoletnia osoba niepełnosprawna, ze świadczeniem pielęgnacyjnym, do którego uprawniony jest opiekun osoby z niepełnosprawnością.

W momencie złożenia wniosku o świadczenie wspierające opiekun traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Gdy okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, pokrywa się z tym, za który ZUS przyznał osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to świadczenie pielęgnacyjne opiekun musi zwrócić gminie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wspierające przez osobę z niepełnosprawnością opiekun osoby niepełnosprawnej musi zwrócić świadczenie pielęgnacyjne czy świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami od dnia złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia?

2) Czy organa gminy otrzymały informacje z ministerstwa w ww. sprawie?

3) Czy do ministerstwa napływają informacje, iż w różnych regionach Polski decyzje o zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego przy wyborze przez osobę z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego są różne, gdyż dotyczą zwrotu samego świadczenia pielęgnacyjnego albo zwrotu tego świadczenia wraz z odsetkami?

Z poważaniem

Iwona Hartwich Posłanka na Sejm RP

Źródło: INFOR
30 paź 2025

W okresie przyznawania świadczenia wspierającego (kiedy nie wiadomo, czy osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednio dużo punktów poziomu potrzeby wsparcia), opiekun otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Potem musi je oddać wstecznie, a za ten sam okres osoba niepełnosprawna ma świadczenie wspierające. Rząd podpowiada (za przepisami), że rodzina osoby niepełnosprawnej może wybrać świadczenie pielęgnacyjne rezygnując ze wspierającego. Tyle, że to się nie opłaca bo świadczenie pielęgnacyjne jest niższe od wspierającego (w jego maksymalnej wysokości).
