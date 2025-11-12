Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4100 złotych brutto

Czy świadczenie pomostowe, którego średnia wysokość przekracza 4 tys. złotych to korzystne rozwiązanie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Średnia wysokość świadczenia nie mówi nam bowiem wiele o tym, jaka jest sytuacja poszczególnych świadczeniobiorców.

Wyjątki od powszechnego wieku emerytalnego

Wśród grup zawodowych, które mają możliwość skorzystania ze szczególnych uprawnień emerytalnych znajdują się nauczyciele. Niezależnie od nabycia uprawnień emerytalnych na powszechnie obowiązujących zasadach, czyli po osiągnięciu 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn, osoby wykonujące ten zawód mogą również skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego i emerytury stażowej. Choć zasady, na jakich przyznawane są te świadczenia budzą kontrowersje, to jednak są osoby, które ubiegają się o ich przyznanie, a następnie korzystają z możliwości ich pobierania.

W przypadku świadczenia kompensacyjnego kontrowersje budzi nie tylko jego wysokość, która jest oceniana jako zbyt niska, ale również zasady, na jakich można nabyć to świadczenie. Należy bowiem:

- osiągnąć odpowiedni wiek (inny dla kobiet i mężczyzn),

- mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy „nauczycielskiej” w określonego rodzaju placówkach w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

- rozwiązać stosunek pracy.

Po 50 roku życia niektórzy mogą ubiegać się o to świadczenie

Kwestia wieku jest w tej sytuacji szczególnie mocno krytykowana. Po pierwsze dlatego, że jest on różny dla kobiet i mężczyzn, a po drugie dlatego, że wraz z upływem czasu, zmienia się. I tak, w 2025 i 2026 r. wynosi on dla kobiet co najmniej 55 lat, a dla mężczyzn 61 lat. W 2027 roku wzrośnie do 57 i 62 lat, w 2029 roku do 58 i 63 lat, a w 2031 roku do 59 i 64 lat. Jak z tego jasno wynika, celem zmian wprowadzanych zakresie granicy wiekowej jest stopniowe wygaszenie świadczenia.

Póki co jednak, mogą ubiegać się o nie ci nauczyciele, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego przyznanie pracują jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, we wskazanych w przepisach typach placówek, wśród których znajdują się: publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania, określone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Wysokość świadczenia nie jest stała i każdorazowo jest uzależniona od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy, jednak nie może być niższe niż minimalna emerytura, która wynosi w 2025 roku 1878,91 zł brutto. Średnia wysokość świadczenia pobieranego przez uprawnionych wynosiła w maju 2025 r. 4183,39 zł brutto, w czerwcu 4125 zł, a w lipcu 4176,33 zł brutto. Są to kwoty wynikające z danych opublikowanych przez ZUS.