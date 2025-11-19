REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ważny obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny

Ważny obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 07:39
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
nieruchomości, sezon grzewczy, kontrola, gmina, grzywna, ogrzewanie
Ważny obowiązek każdego właściciela nieruchomości w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026 – gminy ruszają z kontrolami, a spóźnialskim grozi 5 tys. zł grzywny
Shutterstock

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026, gminy przypominają o obowiązku ciążącym na każdym właścicielu i zarządcy budynku mieszkalnego, który posiada źródło ogrzewania. Nieterminowe złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania, z których się korzysta – stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, sięgającą nawet 5 tys. zł. Na właścicielach nieruchomości, korzystających z własnych źródeł ciepła – ciążą jednak również inne obowiązki, których niedopełnienie może skutkować nawet utratą całego dobytku.

Ważny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości, który posiada źródło ogrzewania, czyli – wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) [sezon grzewczy 2025/2026]

Po wejściu w życie ustawy z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127), co nastąpiło 1 stycznia 2021 r. – na każdego właściciela domu lub zarządcę budynku, został nałożony obowiązek zgłoszenia do tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z jakiego źródła ogrzewania korzysta. Obowiązek ten, wynika z art. 27g ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a celem wprowadzenia ewidencji jest wspieranie procesu wymiany starych i szkodliwych kominów na nowe, a tym samym – walka ze smogiem.

W przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. – deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw należało złożyć do 30 czerwca 2022 r., a w przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r.deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia

Deklarację składa się odpowiednio do wójta, burmistrz lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie domu, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu CEEB (dostępnego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/) lub w postaci pisemnej. 

Ważne

Niedopełnienie powyższego obowiązku, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości sięgającej nawet 5 tys. zł. Nie zostanie jednak ukarany ww. grzywną właściciel lub zarządca nieruchomości, którzy złoży deklarację po terminie, ale przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub odpowiednio – prezydent miasta poweźmie wiadomość o popełnieniu wykroczenia. 

O obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła, który ciąży na każdym obywatelu, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym 2025/2026, przypomina m.in. gmina Rokietnica, znajdująca się w województwie wielkopolskim:

„📌 Deklarację CEEB musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, który posiada źródło ogrzewania.

📌Jeśli źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należało złożyć do 30 czerwca 2022 r.. Jeżeli deklaracja jeszcze nie została złożona, konieczne jest najszybsze uzupełnienie formalności.

📌W przypadku nowego źródła ciepła, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

📌Jeśli nastąpiła zmiana źródła ogrzewania (np. wymiany pieca), należy zaktualizować deklarację w systemie CEEB.

📌Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się kominek, koza, piec kaflowy (miejscowy ogrzewacz pomieszczeń) również należy dokonać jego zgłoszenia.

W deklaracji CEEB powinny być ujęte wszystkie zainstalowane źródła ciepła.”

Jak już dom jest zarejestrowany w CEEB – za jego pośrednictwem, w bardzo łatwy sposób, można również umówić wizytę kominiarza, celem przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych, które to są kolejnymi obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości, korzystających z własnych źródeł ciepła. W powyższym celu, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem strony: https://zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy i wybrać konkretną osobę, która dokonuje przeglądów przewodów kominowych w pobliżu miejsca położenia nieruchomości.  

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z przeglądu kominiarskiego – zgodnie z art. 62a ust. 5 prawa budowlanego – zostanie przez kominiarza sporządzony e-protokół, który będzie dostępny w CEEB, a nie tak jak jeszcze niedawno – protokół w wersji papierowej. „Wyłapanie” osób, które nie wywiązują się z powyższego obowiązku (tj. dokonywania cyklicznych przeglądów kominiarskich i czyszczenia kominów) – jest więc aktualnie bardzo łatwe. 

Obowiązek cyklicznych przeglądów kominiarskich i czyszczenia kominów, ciążący na każdym właścicielu lub zarządcy nieruchomości [sezon grzewczy 2025/2026]

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, co najmniej raz w roku, ma obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (nie tylko dymowych i spalinowych, ale również i wentylacyjnych). 

Powyższe kontrole to jednak nie wszystko. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, ma ponadto obowiązek cyklicznego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych:

  • w przypadku domów opalanych paliwem stałym (w tym m.in. drewnem, węglem, peletem lub eko groszkiem) – co najmniej raz na 3 miesiące (czyli 4 razy w roku),
  • a w przypadku domów opalanych paliwem płynnym i gazowym natomiastco najmniej raz na 6 miesięcy (czyli 2 razy w roku),

jak również przewodów wentylacyjnychco najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych nieruchomości. Obowiązki te, zostały ściśle określone w par. 34 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Zgodnie z prawem budowlanym – kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Niedopełnianie obowiązków w zakresie przeglądów kominiarskich i czyszczenia kominów to dla właścicieli nieruchomości nie tylko ryzyko mandatu [sezon grzewczy 2025/2026]

Za niedopełnienie obowiązku wykonania kontroli przewodów kominowych – właściciel lub zarządca budynku, może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, który może nałożyć na niego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. 

Konsekwencje niewywiązywania się przez właścicieli domów z powyższych obowiązków, mogą być jednak znacznie poważniejsze, niż uszczuplenie ich portfeli o kwotę 500 zł. Obowiązek przeprowadzania cyklicznych przeglądów kominiarskich oraz utrzymywania przewodów kominowych w należytym stanie technicznym został bowiem wprowadzony przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców danej nieruchomości. Zapchane przewody kominowe stanowią poważne ryzyko pożarów oraz rozprzestrzeniania się w budynku tlenku węgla (potocznie zwanego czadem), co  z kolei stanowi zagrożenie dla życia jego mieszkańców. Tylko od 1 października br., w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, w Polsce zmarły już 3 osoby.1 Ponadto – jeżeli doszłoby do pożaru nieruchomości i w toku kontroli okazałoby się, że jego przyczyną był nieprawidłowy stan techniczny przewodów kominowych, a właściciel nie dopełnił obowiązków w zakresie ich przeglądu (brak jest w CEEB e-protokołu z przeglądu) oraz cyklicznego czyszczenia – żaden ubezpieczyciel nie wypłaci w takiej sytuacji odszkodowania.

1 Statystyki zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, w Polsce, od 1 października 2024 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 822 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1419)
Źródło: INFOR
Prawo
