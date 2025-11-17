REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W 2026 roku niektórzy dostaną wyższe zasiłki. Dlaczego nie wszyscy? Chodzi o zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku

W 2026 roku niektórzy dostaną wyższe zasiłki. Dlaczego nie wszyscy? Chodzi o zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 08:10
[Data aktualizacji 17 listopada 2025, 08:10]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
W 2026 roku niektórzy dostaną wyższe zasiłki. Dlaczego nie wszyscy? Chodzi o zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku
W 2026 roku niektórzy dostaną wyższe zasiłki. Dlaczego nie wszyscy? Chodzi o zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany przepisów, szczególnie te wprowadzane na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego, pociągają często za sobą szereg konsekwencji, które nie od razu są łatwe do przewidzenia. Tak będzie również ze zmianami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. Kto skorzysta, a kto ucierpi?

Zmiany, które wejdą w życie przysporzą pracy działom kadr

W dniu 1 stycznia 2026 roku wejdą w życiu przepisy wprowadzające długo oczekiwane zmiany w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy. Choć mówi się głównie o tym, że ich konsekwencją będą korzyści płynące z przeliczenia dodatków stażowych i szybszego uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, to zmian będzie więcej. To co wiadomo już na pewno, to że działy kadr będą od stycznia mierzyły się ze zwiększoną ilością obowiązków. W pierwszej kolejności te działające u pracodawców ze sfery budżetowej, a następnie te z sektora prywatnego. Należy bowiem pamiętać, że choć znowelizowane przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 roku, to od tego dnia będą mieli obowiązek stosować je jedynie pracodawcy z sektora finansów publicznych, natomiast sektor prywatny zastosuje je dopiero od pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, co wynika wprost z art. 9 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ale w jaki sposób wprowadzane zmiany wpłyną na wysokość wypłacanych ubezpieczonym zasiłków?

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Trzeba będzie przeliczyć niektóre podstawy zasiłkowe

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku ustala się poprzez obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, za który wypłacany jest zasiłek, a dokonując obliczeń należy uwzględnić te składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okres pobierania zasiłku. Dodatek stażowy, którego wysokość jest uzależniona od długości zatrudnienia i zmieni się po udokumentowaniu przez pracownika dodatkowych okresów aktywności zawodowej co prawda jest wypłacany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że nie należy uwzględniać go w podstawie obliczenia tych świadczeń, jednak nie wypłaca się go za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, co niestety istotnie komplikuje sprawę. Oznacza bowiem, że jeżeli podstawa do ustalenia wysokości tych świadczeń zostanie ustalona z uwzględnieniem miesięcy, za które pracownikom będzie należał się dodatek stażowy w przeliczonej wysokości, ale do takiego przeliczenia dojdzie już po ich wypłacie, to zajdzie konieczność przeliczenia podstawy. Dla przykładu, jeśli pracownik zatrudniony u pracodawcy ze sfery budżetowej będzie w marcu 2026 roku pobierał zasiłek macierzyński w związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego, to podstawa do jego obliczenia obejmie między innymi styczeń i luty 2026 roku. Jeżeli ten pracownik w kwietniu czy maju złoży dokumenty potwierdzające okresy aktywności zawodowej mające wpływ na podwyższenie jego stażu pracy, a pracodawca przeliczy wysokość przysługującego mu dodatku stażowego oraz wypłaci należne wyrównanie za okres od 1 stycznia 2026 roku, to będzie zmuszony również do przeliczenia podstawy wymiaru tego zasiłku

Podstawa prawna

art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1423)

art. 5 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423)

art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 501)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nie wyrzucisz już bioodpadów. Od 1 grudnia 2025 r. obowiązują nowe zasady pozbywania się frakcji bio w gminach
17 lis 2025

Od 1 grudnia 2025 r., w niektórych gminach w Polsce, obowiązują nowe zasady pozbywania się bioodpadów. Dlaczego frakcja bio, czyli m.in. odpady stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów, nie będą w najbliższym czasie przyjmowane od właścicieli nieruchomości i w jaki sposób należy nimi zatem gospodarować?
Wielkie zmiany dla pracowników. Można z tego skorzystać pierwszy raz. Będziecie zachwyceni
17 lis 2025

Kto pierwszy ten lepszy, tak zazwyczaj wyglądała między pracownikami walka o branie urlopu na dzień, kiedy przypada Wigilia. Ci, którzy wolnego nie mieli miotali się między zawodowymi obowiązkami i przygotowaniami do rodzinnej wieczerzy. Ale z tym już koniec. W tym roku 24 grudnia staje dniem ustawowo wolnym. Pracownicy są zadowoleni, czego nie można powiedzieć, o tych którzy w Wigilię zarabiali pieniądze. Chodzi przede w wszystkim o właścicieli sklepów. Teraz jeśli ktoś złamie zakaz handlu, zostanie ukarany słoną grzywną. Od reguły sa jednak wyjątki.
Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?
16 lis 2025

Wyobraź sobie, że twój rodzic przez lata powtarzał, że „wszystko dostanie się temu, kto się mną opiekował”. W testamencie rzeczywiście zostawia cały majątek – dom, oszczędności, ziemię – jednej osobie, a tobie nie daje ani złotówki. Większość ludzi w takim momencie czuje bezsilność. Ale polskie prawo mówi jasno: nie, to się nie uda. Nawet jeśli testament jest ważny, nawet jeśli spadkodawca był w pełni władz umysłowych – istnieje zachowek. To finansowa tarcza, której nie przebije zwykły testament.
Aerozolowa pułapka: jak jeden dezodorant może kosztować Cię 500 zł
16 lis 2025

Produkty w sprayu – od dezodorantów, przez lakiery do włosów, aż po farby i środki chemiczne – są codziennością w naszych domach. Używamy ich szybko i często bez zastanowienia, wyrzucając puste puszki do kosza. Jednak w polskim prawie aerozole podlegają szczególnym zasadom. Ich niewłaściwa segregacja może skutkować mandatem do 500 zł dla mieszkańca, a dla firm – karami sięgającymi 100 tys. zł.

REKLAMA

Nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L - Premier wezwany do zajęcia się tematem
17 lis 2025

Osoby głuche z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 03-L) od lat zmagają się z pełnopłatnymi przejazdami transportem publicznym, mimo że wiele innych grup niepełnosprawnych korzystają z ustawowych ulg. Po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury umyło ręce, zasłaniając się kompetencjami innych resortów, Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP wystosowała nowy dezyderat w tej sprawie bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów. To wezwanie do kompleksowej rewizji przepisów, które zdaniem wnioskodawców, generują społeczne dysproporcje i bariery w dostępie do aktywności zawodowej i społecznej.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
17 lis 2025

Zwiększenie przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia, to postulat petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Jeszcze jest czas na złożenie tego oświadczenia. Bez niego nie dostaniesz pieniędzy przed świętami. Ten problem dotyczy wielu pracowników
17 lis 2025

By korzystać ze swoich praw, trzeba znać zasady, które je regulują. Tymczasem w przypadku najbardziej powszechnych świadczeń, które przysługują pracownikom od wielu lat, nie tylko łatwo o błędy, ale wiele mitów, które wokół nich narosły, stało się z upływem lat niemal obowiązującym prawem.
Rozwód przed kierownikiem USC a nie w sądzie. Będą dwa etapy. Ale to nowe prawo nie dla wszystkich chętnych
15 lis 2025

Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2025 r. projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do polskiego systemu prawnego możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że rozwód będzie możliwy na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nowe przepisy (jeżeli uchwali je Sejm i Senat a Prezydent podpisze) mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA

30 listopada 2025 r. upływa ważny termin dla wielu rodziców. Wnioski do MOPS i ZUS
14 lis 2025

Z końcem listopada kończy się nie tylko możliwość wnioskowania o świadczenie dobry start z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym terminie warto też złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, aby otrzymywać świadczenie przez cały okres zasiłkowy.
Zadłużenie to nie wstyd – brak reakcji już tak. Dzień bez Długów – dlaczego w Polsce to wciąż marzenie, a nie rzeczywistość?
14 lis 2025

17 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów – święto, które miało przypominać o odpowiedzialnym podejściu do finansów i zachęcać do życia bez zobowiązań. W praktyce jednak dla wielu Polaków to dzień, który zamiast motywować do niezależności finansowej, uświadamia, jak bardzo nasze życie stało się kredytem. Bo nawet jeśli nie mamy długu wobec banku, to często mamy dług wobec siebie – w czasie, energii i spokoju, które poświęcamy, by utrzymać finansową równowagę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA