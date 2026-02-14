REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania do tych pieców z programu Czyste Powietrze?

UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania do tych pieców z programu Czyste Powietrze?

14 lutego 2026, 18:15
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.

Od 2030 roku kotły gazowe nadal będą mogły być używane i naprawiane w przypadku awarii w dotąd istniejących budynkach. A co z ogrzewaniem w nowych budynkach?

Rok 2030 nie wprowadza również żadnych zmian w zakresie ogrzewania istniejących budynków. Kotły gazowe nadal będą mogły być używane i naprawiane w przypadku awarii. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nowych budynków lub tych modernizowanych do standardu zeroemisyjnego – od tego momentu nie będzie można w nich stosować paliw kopalnych. Alternatywy to m.in. biometan, biopropan, pellet czy systemy hybrydowe łączące kocioł z pompą ciepła.

Do 2040 r. UE rekomenduje stopniowe wycofanie paliw kopalnych, a dostawcy będą mogli zapewnić dostęp do gazu odnawialnego także w starszych budynkach. Docelowo, do 2050 r., wszystkie budynki w Unii mają osiągnąć standard zeroemisyjny. W tym czasie kotły gazowe nadal będą mogły być użytkowane, jednak wyłącznie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Dlaczego nie ma dofinansowania do pieców gazowych?

Wielkim rozczarowaniem dla Polaków było wyłączenie kotłów gazowych z programu Czyste Powietrze. 51,5% respondentów uważa, że kotły gazowe powinny być nadal dofinansowywane ze środków publicznych – na wsiach takich wskazań jest jeszcze więcej, aż 54,3%. Tylko 6,9% Polaków popiera wycofanie wsparcia finansowego dla kotłów gazowych.

Od kilku lat w mediach powracają informacje o rzekomym zakazie stosowania kotłów gazowych w Polsce w związku z regulacjami Unii Europejskiej. Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej przejrzysta. Nie trzeba się spieszyć z demontażem kotła gazowego – będzie można go używać i naprawiać do 2050 r. Tylko w nowych budynkach i modernizacjach od 2030 roku trzeba planować alternatywy dla gazu kopalnego. Polska wspiera stopniowe odejście od węgla i paliw kopalnych, ale gaz będzie obecny w gospodarstwach domowych przez całe pokolenia – komentuje Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP).

Dofinansowanie kotłów gazowych możliwe i w 2025 r. Montaż kotłów gazowych zgodny z prawem do 2030 r. we wszystkich budynkach

Aktualnie UE zakazuje tylko dofinansowania samodzielnych kotłów gazowych na paliwa kopalne. Natomiast dopuszczalne jest dofinansowanie kotłów na paliwa odnawialne (biometan, biopropan) oraz instalacji hybrydowych złożonych z kotła gazowego oraz urządzenia OZE, jak kolektor słoneczny czy pompa ciepła.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, o tym, czy kocioł może być dofinansowany, decydować powinno wykorzystywane paliwo, a nie sama technologia.

Komisja Europejska zaleca też, by dofinansowaniu podlegały koszty związane z przejściem na wykorzystanie gazów odnawialnych w kotle grzewczym.

Jak już wspomniano, UE nie zakazuje obecnie montażu ani używania kotłów gazowych. Do 2030 r. nie ma ograniczeń w instalowaniu kotłów gazowych, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Także Polska nie ogranicza aktualnie montażu kotłów gazowych pomimo wstrzymania finansowania ze środków publicznych.

Nowe i modernizowane budynki po 2030 r.

Po 2030 roku budynki nowe lub modernizowane do standardu zeroemisyjnego nie będą mogły korzystać z paliw kopalnych (w tym gazu ziemnego i oleju opałowego).
Alternatywnymi, dopuszczalnymi paliwami do ogrzewania pomieszczeń będą od 2030 roku:
- Biometan lub biopropan (odnawialny gaz),
- Pellet (biomasa),
- Systemy hybrydowe (np. kocioł + pompa ciepła).

Istniejące budynki po 2030 r.

Budynki istniejące będą mogły nadal korzystać z kotłów gazowych i naprawiać instalacje w razie awarii. Z czasem (do 2040 r.) dostawcy powinni zapewnić gaz odnawialny do takich budynków. W większości przypadków zmiana paliwa nie będzie wymagała wymiany samego kotła.

Długoterminowa perspektywa – do 2050 r.

UE celuje w pełną modernizację budynków do standardu zeroemisyjnego. Oznacza to, że spalanie paliw kopalnych całkowicie zaniknie. Kotły nadal będą mogły być używane, ale wyłącznie z odnawialnym gazem lub biomasą.

Polacy doceniają kotły gazowe

Z 7. edycji badania EKObarometr zrealizowanego przez agencję SW Research wynika, że 52,7% Polaków uważa, że wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu . Aż 43,6% Polaków wskazuje, że ten sam efekt ma wykorzystanie autogazu w samochodach osobowych, a 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Aż 74% Polaków jest zdania, że europejska polityka klimatyczna nie powinna być wstrzymywana. Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) była wśród partnerów badania EKObarometr 2025.

LPG pozostaje paliwem powszechnym i lubianym przez Polaków. 47,9% Polaków deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z gazu płynnego, przy czym wśród mieszkańców terenów wiejskich takich wskazań jest 50,5%. Wbrew stereotypom, gaz płynny najpopularniejszy jest wśród ludzi młodszych – korzysta z niego 52,1% osób w grupie wiekowej 25-44 lata. Starsi respondenci częściej korzystają z paliw stałych.

Wielkim rozczarowaniem dla Polaków było wyłączenie kotłów gazowych z programu Czyste Powietrze. 51,5% respondentów uważa, że kotły gazowe powinny być nadal dofinansowywane ze środków publicznych – na wsiach takich wskazań jest jeszcze więcej, aż 54,3%. Tylko 6,9% Polaków popiera wycofanie wsparcia finansowego dla kotłów gazowych.

Ponadto 52,3% Polaków utrzymuje, że LPG to dobre rozwiązanie grzewcze dla obszarów, gdzie nie ma dostępu do gazociągów ani ogrzewania z sieci miejskiej, a 52,7% – że wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem LPG przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu. Wobec ubiegłego roku liczba wskazań pozytywnych wzrosła.

Warto podkreślić, że w 2024 roku nadal szybko rosła liczba zbiorników na LPG do ogrzewania budynków – odnotowano około 14,3 tys. nowych rejestracji, ich liczba wzrosła do 156 tys., a średnioroczni przyrost w latach 2022-2024 wyniósł 9,4%. Wobec ciepłych zim, jakie towarzyszą nam w ostatnich latach, liczba instalacji grzewczych zasilanych gazem płynnym rośnie znacznie szybciej, niż zużycie paliwa dla celów grzewczych. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki postępującej wymianie tzw. „kopciuchów”, starych pieców na paliwa stałe, najważniejszego źródła smogu na terenach słabo zurbanizowanych, na nowoczesne kotły kondensacyjne. Według Polskiego Alarmu Smogowego, 2 mln „kopciuchów” nadal odpowiada za 86% całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM2.5 oraz za ok. 93% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce. Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego – w tym LPG i LNG - oraz produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego zastosowań, w tym instalacjami autogazowymi. POGP założona została w 1996 r. i od tego momentu aktywnie uczestniczy w promocji gazu płynnego jako dostępnego, bezpiecznego, ekonomicznego oraz ekologicznego źródła energii. W 7. Edycji badania EKOBarometr POGP pełnił rolę partnera strategicznego w części „Zielona energia”. https://www.pogp.pl/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
