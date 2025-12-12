REKLAMA

Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1

Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1

12 grudnia 2025, 12:53
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
Budżet państwa sfinansuje składki opiekunowi osoby pobierającej świadczenie wspierające. Na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Trzeba wypełnić druk USW-1
ZUS informuje, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują przepisy, które pozwalają opiekunom osób pobierających świadczenie wspierające na złożenie wniosku o objęcie ich ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi oraz zdrowotnym. Składki w całości finansuje budżet państwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wyłącznie opiekunowie, którzy nie podejmą zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.

Kto może być zgłoszony do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego - jako opiekun osoby pobierającej świadczenie wspierające

Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zgłoszona osoba, która:
- nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające,
- wspólnie mieszka i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające,
- nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z innego tytułu oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty (w tym w KRUS),
- nie jest zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w tym w KRUS),
- złożyła wniosek o zgłoszenie jej do tych ubezpieczeń.

Zgłoszenie do ubezpieczeń przysługuje jednocześnie tylko jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające. Jeżeli ktoś opiekuje się więcej niż jedną osobą pobierającą to świadczenie, prawo do ubezpieczeń przysługuje wyłącznie w związku ze sprawowaną opieką nad jedną z nich.

Zgłoszenie USW-1

Opiekunowie dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń na druku USW-1. Wniosek jest dostępny wyłącznie elektronicznie – informuje Katarzyna Krupicka, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie

Objęcie ubezpieczeniami z tytułu sprawowania opieki obowiązuje w okresie:
- od dnia wskazanego we wniosku jako początek sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające jednak nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku oraz nie wcześniej niż od dnia, od którego przysługuje prawo do tego świadczenia,
- do dnia wskazanego we wniosku jako zakończenie sprawowania opieki – nie później jednak niż do dnia ustania prawa do świadczenia wspierającego tej osoby.

Od jakiej kwoty są naliczane składki?

- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne ZUS będzie naliczał od kwoty odpowiadającej wysokości świadczenia wspierającego otrzymywanego przez osobę pozostającą pod opieką. Koszty składek w całości pokrywa budżet państwa – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Kiedy trzeba złożyć USW-4

Jeżeli opiekun przestanie spełniać warunki do zgłoszenia do ubezpieczeń, w tym zakończy sprawowanie opieki (a data ta nie została wskazana we wniosku zgłoszeniowym), ma obowiązek poinformować o tym ZUS. Służy do tego formularz USW-4 „Informacja o zaprzestaniu spełniania warunków do zgłoszenia do ubezpieczeń”, dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego na druku USW-5

Osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające może zgłosić do tego ubezpieczenia również członków swojej rodziny. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie elektronicznie, poprzez formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. ZUS sporządzi zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:
- nie jest on objęty tym ubezpieczeniem z innego tytułu (np. z umowy zlecenia),
- ani nie został już zgłoszony jako członek rodziny przez inną osobę.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
