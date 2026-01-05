Na pełnym etacie w 2026 r. liczba godzin pracy mocno różni się między miesiącami – od 160 do 184. To otwiera furtkę: jeśli w umowie masz stawkę godzinową zamiast miesięcznej, Twoje roczne zarobki mogą być wyższe nawet o ponad 5 000 zł brutto. Ale uwaga: to nie jest automatyczna „trzynastka dla każdego" – wszystko zależy od zgody pracodawcy i zapisów w umowie. Pokazujemy dokładne wyliczenia, tabelę godzin 2026 i realny scenariusz rozmowy z szefem.

Wymiar czasu pracy w 2026 roku – ile godzin do przepracowania?

Rok 2026, biorąc pod uwagę weekendy oraz święta ustawowo wolne od pracy, obejmuje dla pracownika pełnoetatowego pracującego w typowym wymiarze (średnio 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu) dokładnie 2008 godzin (słownie: dwa tysiące osiem) do przepracowania. Ta liczba ma zasadnicze znaczenie dla osób pracujących za najniższą stawkę godzinową, które pragną ustalić, ile maksymalnie mogą zarobić w skali roku.

Kwoty najniższego wynagrodzenia miesięcznego i godzinowego w 2026 roku

Dnia 15 września 2025 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów ustalające kwotę najniższej płacy miesięcznej oraz minimalnej stawki za godzinę pracy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku. Najniższe wynagrodzenie za pracę wyniesie 4806 zł brutto za miesiąc, natomiast minimalna stawka za godzinę – 31,40 zł brutto. W roku 2026 nie przewiduje się żadnej kolejnej podwyżki w ciągu roku – obydwie stawki pozostaną niezmienne przez cały okres dwunastu miesięcy, co jest konsekwencją niskiej stopy inflacji.

Ile można zyskać w całym 2026 roku wybierając minimalną stawkę godzinową zamiast miesięcznej? Dodatkowa pensja w zasięgu ręki

Kalkulacja jest prosta. Najniższa płaca miesięczna w 2026 roku będzie wynosić dokładnie 4.806,00 zł brutto. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na pełen etat z minimalną stawką miesięczną, pracujący przez cały rok, zarobi 57.672,00 zł brutto (4.806,00 zł × 12 miesięcy).

Z kolei pracownik, który uzgodni minimalną stawkę godzinową – 31,40 zł – i przepracuje całe 2008 godzin przypadających na rok 2026, zarobi 63.051,20 zł brutto (31,40 zł × 2008 godzin).

Różnica w zarobkach między tymi dwoma wariantami wynosi zatem dokładnie 5.379,20 zł. Biorąc pod uwagę, że najniższa płaca miesięczna to 4.806,00 zł, różnica ta przewyższa pełną dodatkową pensję – czyli odpowiada tzw. trzynastce. Ponieważ 2026 właśnie się zaczyna, warto przemyśleć, jak zapewnić sobie ten dodatkowy zarobek – zwłaszcza jeśli zamierzasz podpisać nową umowę o pracę. W takiej sytuacji warto rozważyć wybór stawki godzinowej od samego startu. W ten sposób można mieć dodatkowe pieniądze z umowy o pracę bez większej ilości pracy.

Ważne Ta różnica nie bierze się „z niczego". Stawka godzinowa 31,40 zł nie jest tym samym co minimalna miesięczna podzielona przez godziny. To osobna stawka z rozporządzenia, pierwotnie przeznaczona dla umów zlecenia. Na etacie możesz ją wynegocjować, ale: pracodawca musi się zgodzić,

w niektórych miesiącach będziesz dostawał więcej, w innych mniej,

PIP ma zastrzeżenia do tej konstrukcji (patrz niżej).

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy - dlaczego ma zastrzeżenia?

Państwowa Inspekcja Pracy prezentuje pogląd, że uzgodnienie minimalnej stawki godzinowej – wprowadzonej głównie z myślą o osobach wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jest niedozwolone, gdy skutkuje tym, że pracownik w danym miesiącu otrzymuje płacę niższą od minimalnej stawki miesięcznej. Jednakże to stanowisko pomija istotną kwestię: umowa o pracę może przewidywać wynagrodzenie według stawki godzinowej – co jest prawnie dopuszczalne i ma umocowanie ustawowe. Ponadto PIP nie uwzględnia jednej z fundamentalnych zasad prawa pracy – zasady uprzywilejowania dla pracownika. Zasada ta oznacza, że strony umowy o pracę mogą ustalić warunki korzystniejsze od tych wynikających z minimalnych standardów prawnych. W tym kontekście każdy pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie godzinowe powinien sam rozważyć: czy lepsze dla niego jest otrzymywanie stałej sumy co miesiąc – w 2026 roku 4.806,00 zł brutto – czy też, pomimo zmienności miesięcznych wypłat, łącznie zarobić w całym roku o ponad jedną pensję więcej?

Stanowisko doktryny prawa pracy i orzecznictwa sądowego - pełna akceptacja

Określenie kwoty wynagrodzenia w umowie o pracę dopuszczalne jest w odniesieniu do różnych jednostek czasu – najpowszechniej używana jest stawka miesięczna, lecz dozwolone są również tygodniowa, „dniówka" oraz stawka godzinowa. Takie podejście jest akceptowane przez przedstawicieli nauki prawa pracy w Polsce i nie wzbudza kontrowersji. Jak podaje M. Zieleniecki w Komentarzu do Kodeksu pracy (wyd. 7, 2025, art. 78): „Metoda czasowa polega na powiązaniu wysokości wynagrodzenia z czasem świadczenia pracy. Wynagrodzenie odpowiada iloczynowi stawki wynagrodzenia oraz liczby jednostek czasu wykonywania pracy w trakcie okresu, za który się je oblicza. W polskiej tradycji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia metodą czasową wykorzystywane są przeważnie stawki miesięczne lub godzinowe, co sugeruje zresztą sam ustawodawca w niektórych przepisach KP (np. art. 81 § 1, art. 1511 § 3, art. 1515 § 3 KP). Nie ma jednak przeszkód, aby odnosić stawki wynagrodzenia do innych jednostek czasu, np. tygodni lub dni.”.

Nie tylko przedstawiciele doktryny, lecz również orzecznictwo sądowe potwierdza, że uzgodnienie stawki godzinowej jest w pełni dopuszczalne. Przykładem tego jest orzeczenie Sądu Najwyższego.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 lutego 2025 r., sygn. I PSKP 36/24: W przywołanym orzeczeniu w uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik może uzgodnić z pracodawcą w ramach stosunku pracy stawkę godzinową. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się tak, że pracownik i pracodawca zawarli pisemną umowę o pracę ze stawką miesięczną, jednak podczas postępowania dowodowego ujawniono, iż w rzeczywistości strony ustnie uzgodniły stawkę godzinową i wedle tych ustnych ustaleń rozliczały płacę, a sąd uznał te zeznania za wiarygodne, potwierdzając tym samym, że uzgodnienie stawki godzinowej przez strony stosunku pracy jest jak najbardziej dopuszczalne. Przy czym naturalnie nie rekomendujemy ustalania wysokości wynagrodzenia w sposób nieformalny, jak miało to miejsce w opisywanej sprawie. Sąd mógł przecież nie dać wiary zeznaniom ustnym i określić wysokość roszczeń na podstawie pisemnej umowy o pracę.

Sposoby ustalenia wynagrodzenia z pracodawcą

Pracownik wraz z pracodawcą mają możliwość określenia kwoty płacy na różnych zasadach – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i w innej wspólnie ustalonej formie. Przepisy nie zabraniają uzgodnienia wynagrodzenia według stawki za godzinę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ilość dni roboczych w kolejnych miesiącach jest różna – w związku z tym miesięczna wypłata przy stawce godzinowej będzie zmienna, uzależniona od liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu.

Przykład Jan Kowalski, pracujący na pełen etat jako magazynier, uzgodnił z pracodawcą stałe miesięczne wynagrodzenie wynoszące 5.500,00 zł brutto. Znaczy to, że bez względu na to, ile dni roboczych przypadnie w danym miesiącu – 23 czy 18 – Jan dostanie za każdy pełny miesiąc równo 5.500,00 zł brutto. Z kolei jego współpracownik, Jerzy Nowak, także zatrudniony na cały etat na identycznym stanowisku, uzgodnił stawkę godzinową w wysokości 35,00 zł brutto. W październiku 2025 roku przypadły 23 dni robocze (wyłączając soboty, niedziele i święta), czyli 184 godziny pracy – Jerzy otrzymał więc w tym miesiącu 6.440,00 zł (184 × 35,00 zł). W listopadzie 2025 roku dni roboczych było 18 (po uwzględnieniu świąt), co przekłada się na 144 godziny pracy – tym samym jego pensja w tym miesiącu wyniosła 5.040,00 zł (144 × 35,00 zł). Widać zatem, że Jan Kowalski, przepracowując tę samą liczbę godzin co Jerzy Nowak, dostał za obydwa miesiące w sumie 11.000,00 zł brutto (2 × 5.500,00 zł), natomiast Jerzy Nowak za analogiczny okres zainkasował 11.480,00 zł brutto – czyli o 480 zł więcej.

Ten przykład ilustruje, że decyzja o stawce godzinowej oznacza większe wahania wysokości miesięcznych wypłat. Mimo to w pewnych okolicznościach może się to opłacać – szczególnie gdy liczba dni roboczych w danym roku przewyższa średnią.

Ile tracisz za każdy miesiąc zwłoki? I jak rozmawiać z pracodawcą?

Styczeń 2026 już trwa – każdy tydzień to konkretna strata. Różnica 5.379,20 zł dotyczy pełnego roku (2008 godzin roboczych). Ale co jeśli zmienisz sposób naliczania dopiero od marca lub kwietnia? Prosta kalkulacja:

Zwłoka 1 miesiąc = strata ok. 448 zł,

Zwłoka 3 miesiące = strata ok. 1 344 zł

Zwłoka pół roku = strata ok. 2 688 zł

Im szybciej podpiszesz aneks do umowy lub wynegocjujesz stawkę godzinową w nowej umowie, tym więcej zyskasz w 2026 roku. A jak rozmawiać z pracodawcą? Wielu pracowników obawia się, że szef odmówi. Ale warto wiedzieć, że :

Formalność jest prosta – wystarczy aneks do umowy zmieniający zapis z "4.806,00 zł miesięcznie" na "31,40 zł za godzinę" ,

, Argument do przedstawienia szefowi: "Nadal płacisz minimalną stawkę, tylko inaczej zapisaną".

Co możesz przykładowo powiedzieć pracodawcy: „Stawka godzinowa uprości rozliczenia przy zmianach grafiku lub nieobecnościach"

„To rozwiązanie stosowane np. w produkcji i logistyce" Czego NIE mów: „To dla ciebie to samo" – bo nie jest, pracodawca zapłaci ok. 5 400 zł więcej rocznie

„Każdy tak robi" – bo to nieprawda i łatwo zweryfikować

Jeśli zmienisz sposób naliczania wynagrodzenia dopiero w połowie roku, Twoja "trzynastka" skurczy się o połowę. Dlatego najlepszy moment na rozmowę z pracodawcą o aneksie do umowy to teraz – na początku stycznia, zanim miną kolejne dni robocze rozliczane według mniej korzystnej stawki miesięcznej.

Definicja minimalnego wynagrodzenia i proces jego ustalania

Minimalne wynagrodzenie stanowi najniższą prawnie określoną kwotę płacy, którą pracodawca musi wypłacić osobie zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Wypłata pensji poniżej tego poziomu oznacza złamanie uprawnień przysługujących pracownikowi. Najniższe wynagrodzenie pełni nie tylko funkcję podstawy płacy za pracę – oddziałuje także na inne kwestie finansowe i prawne. Przykładowo, płaca za okres przestoju w zakładzie pracy nie może być niższa od minimalnej stawki miesięcznej. Także odprawa przy zwolnieniach grupowych jest bezpośrednio związana z tą sumą – jej wysokość nie może przekraczać piętnastokrotności najniższej płacy miesięcznej. Co więcej, kwota najniższego wynagrodzenia wyznacza bazę do wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez nowych przedsiębiorców – w ramach tzw. preferencyjnych stawek obowiązujących przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy składki te naliczane są od sumy odpowiadającej 30% minimalnej płacy miesięcznej.

Określenie kwoty najniższego wynagrodzenia przebiega według ściśle określonej procedury zapisanej w przepisach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje projekt nowej kwoty najniższej płacy i przedkłada go Radzie Ministrów do analizy. Rada Ministrów przedstawia swoją opinię odnośnie tego projektu. Gdy projekt zostanie zaakceptowany, kierowany jest do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego – ciału skupiającemu przedstawicieli rządu, związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Rada Dialogu Społecznego powinna do 15 lipca przedłożyć Radzie Ministrów własną propozycję. Jeżeli jednak Rada Dialogu Społecznego nie przedstawi własnego projektu w tym terminie, Rada Ministrów może samodzielnie określić kwotę najniższej płacy do 15 września. W takiej sytuacji ustalona kwota nie może być jednak niższa od wyjściowego projektu, który Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło Radzie Ministrów na starcie całej procedury.

Czy osoby na umowach zlecenia z minimalną stawką godzinową również zarobią w 2026 roku więcej niż pracownicy etatowi z minimalną płacą miesięczną?

Tak – osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, otrzymujące minimalną stawkę godzinową, w 2026 roku zarobią więcej niż pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym. Przedstawione wyliczenia odnoszą się również do osób, dla których minimalna stawka godzinowa została pierwotnie ustanowiona w przepisach – czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również tzw. „samozatrudnionych", czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników i bez zawierania umów ze zleceniobiorcami.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Najczęściej zadawane pytania - podsumowanie FAQ:

1. Czy stawka godzinowa na etacie jest legalna?

Tak – potwierdza to doktryna i orzecznictwo SN.

2. Czy pracodawca musi się zgodzić na aneks?

Nie – to kwestia negocjacji.

3. Czy w każdym miesiącu dostanę tyle samo?

Nie – w miesiącach z 160 godzinami wyjdzie 5 024 zł, ale w miesiącach z 184 godzinami: ok. 5 777 zł.

4. Co jeśli PIP zakwestionuje taką umowę?

PIP może nakazać wyrównanie do minimalnej miesięcznej - ale w tym roku nawet miesiące z minimalną liczbą godzin roboczych dają kwotę 5 024 zł, czyli i tak wyższą niż minimalna stawka miesięczna.

5. Czy to działa też na zleceniu?

Tak – dla zleceń stawka 31,40 zł jest standardem.

6. Ile tracę, jeśli zmienię umowę dopiero od lipca?

Około połowy różnicy, czyli ok. 2 700 zł. Jednak w każdym miesiącu, z uwagi na różną liczbę dni pracujących, straty są różne.