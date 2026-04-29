REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Wyrok sądu: ponad 67 000 zł od gminy dla właściciela mieszkania za brak lokalu socjalnego na eksmisję zadłużonego najemcy

Wyrok sądu: ponad 67 000 zł od gminy dla właściciela mieszkania za brak lokalu socjalnego na eksmisję zadłużonego najemcy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 18:52
Magdalena Markiewicz
Magdalena Markiewicz
Ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl i Manager w Mzuri CFI
oprac. Paweł Huczko
sąd, odszkodowanie, pieniądze, wyrok
Wyrok sądu: gmina ma zapłacić 67 tys. zł właścicielowi mieszkania za niedostarczenie lokalu socjalnego na eksmisję zadłużonego najemcy. Eksmisja była orzeczona w 2012 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polski rynek wynajmu mieszkań daleki jest od normalności. Sytuacja na rynku najmu mieszkań jest z pewnością daleka od normalności. Problemy eksmisyjne istnieją od wielu lat i mają charakter systemowy o czym niedawno przypomniał Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgłaszają się do niego właściciele mieszkań mający spore problemy z pozbyciem się uciążliwych lokatorów. Okazuje się, że obecna sytuacja wywiera negatywny wpływ również na gminne finanse. Niedawno lokalne media zwróciły uwagę na wysoką kwotę (70 tys. zł), którą właściciel jednego z toruńskich mieszkań uzyskał przed sądem od gminy za długotrwałe niezapewnienie przez gminę lokum socjalnego dla zadłużonych lokatorów - wobec których w 2012 roku (!) zapadł wyrok eksmisyjny. Mowa o sytuacji, w której lokatorzy nie płacą czynszu już od … około 15 lat.

Ważne

Niedawno sąd orzekł, że gmina miejska Toruń będzie musiała zapłacić właścicielowi mieszkania prawie 70 000 zł i odsetki. Powód to wieloletnie opóźnienie w dostarczeniu mieszkania socjalnego dla zadłużonych lokatorów, którzy od lat nie płacą czynszu.

Podobne odszkodowania nie stanowią rzadkości, choć wysokość odszkodowania orzeczona w niedawnym wyroku zwraca dużą uwagę. Roszczenia właścicieli mieszkań są uzasadnione, gdyż bazują na artykule 18 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Co roku gminy za brak możliwości eksmisji płacą odszkodowania liczone w milionach złotych. NBP podaje, że w 2022 r. miasta wojewódzkie zapłaciły ponad 21,3 mln zł odszkodowań, a rok wcześniej - ok. 22,1 mln zł w związku z niezapewnieniem lokali uprawnionym gospodarstwom domowym zagrożonym eksmisją.

Rekord odszkodowania w Toruniu - co wiemy?

Okoliczności sprawy z Torunia znamy dzięki doniesieniom lokalnego medium, a konkretniej „Nowości Dziennika Toruńskiego”. Bazując na tych doniesieniach można ustalić, iż chodzi o Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 14 października 2025 r. (sygnatura akt: X C 769/23 upr). To orzeczenie mówi, że cała sprawa jest spowodowana brakiem płatności czynszu przez rodzinę, wobec której sąd już w 2012 r. wydał wyrok eksmisyjny. Wykonanie wyroku zostało jednak wstrzymane do czasu dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego (zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów). Wspomniany przepis mówi, że: „Orzekając o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu” - cytuje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Na podstawie uzasadnienia wyroku możemy wywnioskować, że gmina miejska Toruń lokalu socjalnego nie dostarczała przez lata i zdecydowała się na ugodę z ówczesnym właścicielem wynajmowanego mieszkania. Ugoda zakładała wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w łącznej kwocie 12 000 zł (za okres od lipca 2014 r. do sierpnia 2017 r.). Kolejny właściciel mieszkania po pewnym czasie uznał, że kwota przyznawana co miesiąc przez miasto na mocy następnej ugody (577 zł) jest zbyt niska. Miasto Toruń nie było zainteresowane wypłatą znacznie wyższej sumy (1500 zł) niż dotychczas. „Sprawa trafiła więc na wokandę sądową i stała się przedmiotem analizy biegłego” - relacjonuje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Biegły stwierdził, że mieszkanie można by wynająć co najmniej za 1700 zł - 1800 zł miesięcznie. Było to argumentem dla sądu, który uznał, iż powództwo właściciela mieszkania (powoda) podlega uwzględnieniu w całości. Na rzecz powoda zasądzono kwotę 67 146 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 2 października 2025 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo gmina miejska Toruń w ramach zwrotu kosztów procesu została zobowiązana do zapłaty 6651,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. „Samorząd ma ponieść wszystkie koszty procesu, gdyż przegrał spór w całości” - wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

REKLAMA

REKLAMA

Jaka jest podstawa prawna roszczeń właścicieli?

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów: „Jeżeli osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku gmina nie dostarczyła lokalu, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny”.

Trzeba wiedzieć, że przepisy nie zwalniają dłużnika z obowiązku płacenia za mieszkanie. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (np. po wypowiedzeniu umowy najmu), powinny uiszczać odszkodowanie w wysokości czynszu rynkowego. Lokatorzy czekający na najem mieszkania socjalnego (już po wyroku eksmisyjnym), płacą natomiast właścicielowi zajmowanego mieszkania taki niski czynsz, jaki opłacaliby w lokalu socjalnym. Różnicę pomiędzy czynszem socjalnym i rynkowym powinna wyrównać gmina. „Tyle mówi teoria. W praktyce gminy bywają czasem niechętne do wypłacania odszkodowań o godziwej wysokości, co skutkuje sporami sądowymi” - zaznacza Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Gminy płacą miliony i prędko się to nie zmieni?

Niektóre gminy sprawniej radzą sobie z zapewnianiem lokali eksmisyjnych, a niektóre nie radzą sobie wcale. Jak podaje NBP, w 2022 r. miasta wojewódzkie zapłaciły ponad 21,3 mln zł odszkodowań w związku z niezapewnieniem lokali uprawnionym gospodarstwom domowym zagrożonym eksmisją. Rok wcześniej kwota odszkodowań była podobna (22,1 mln zł). Nowsze dane GUS w tej materii niestety budzą wątpliwości. Można jednak przypuszczać, że sytuacja nie jest wiele lepsza. „Kolejka osób czekających na lokum w związku z eksmisją wprawdzie się nieco skraca, ale jednocześnie rynkowe czynsze, które chcą odzyskać właściciele mieszkań są wyższe niż 4 - 5 lat temu” - podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości.

Magdalena Markiewicz, ekspertka rynku nieruchomości

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
29 kwi 2026

W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.
PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne (np. zlecenia) w umowy o pracę od 8 lipca 2026 r. Rok abolicji na dobrowolną zmianę umowy i uniknięcie kary do 60 tys. zł. Czym samozatrudnienie różni się od stosunku pracy?
29 kwi 2026

W dniu 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 473). Wyjątkiem są przepisy art. 1 pkt 6 lit. b i pkt 17, art. 9-12 oraz art. 17, które weszły w życie z 8 kwietnia 2026 r. Prezydent RP podpisał tę ustawę 2 kwietnia ale też skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego - co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie nowych przepisów. Ta nowelizacja m.in. nadaje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Wydanie decyzji będzie jednak poprzedzone wydaniem polecenia usunięcia naruszeń, a dopiero jeśli to nie nastąpi, zostanie wydana decyzja. Od tej decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.
Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne
29 kwi 2026

Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.
Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?
29 kwi 2026

Ostatnio w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o stadach dzików w tym loch z warchlakami w centrum nawet dużych miast, nie mówiąc już o dzielnicach peryferyjnych. Co jest tego przyczyną oraz co należy zrobić jeśli dojdzie do spotkania ze zwierzęciem?

REKLAMA

Benzyna zdrożeje, ale diesel stanieje. Ile zapłacimy za paliwo w czwartek 30 kwietnia?
29 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. 30 kwietnia zapłacimy za paliwa od 6,28 zł do 7,14 zł za 1 litr. Więcej zapłacimy za benzynę, natomiast diesel stanieje.
Ulgi i zniżki dla seniorów nie tylko dzięki legitymacji emeryta lub rencisty. Jak je uzyskać?
29 kwi 2026

Legitymacja emeryta-rencisty przede wszystkim potwierdza status świadczeniobiorcy. Ponadto dokument umożliwia korzystanie z wielu zniżek i ulg – od komunikacji po leki i uzdrowiska. Innym dokumentem upoważniającym seniorów do zniżek jest Ogólnopolska Karta Seniora.
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
29 kwi 2026

Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy, jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego będzie z dużym ułatwieniem. Chodzi o dostępność automatów paczkowych m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązanie wprowadzające strefy łatwego dostępu i obniżone panele. Zmiany obejmują także aplikację mobilną, która dzięki integracji z VoiceOver i TalkBack stała się przystępna dla osób niewidomych i słabowidzących. To odpowiedź na demograficzne trendy – w Polsce żyje ponad 4 mln osób z niepełnosprawnościami.
Darmowy kredyt za błędy banku. TSUE piętnuje kolejną konkretną praktykę bankową w sprawie C-744/24
29 kwi 2026

Blisko tydzień temu TSUE wydał wyrok w sprawie C-744/24, który zelektryzował środowiska bankowe i konsumenckie. Jakie będą skutki prawne tego wyroku? Analizy dla czytelników naszego portalu dokonuje radca prawny Paweł Stalski, specjalizujący się w sporach sądowych z bankami w tematyce kredytów i pożyczek.

REKLAMA

Już po majówce sytuacja pracowników się poprawi. Po przedstawieniu dokumentów będą mieli szansę na więcej urlopu i dłuższy okres wypowiedzenia
29 kwi 2026

Już 1 maja pracownicy zaczną zgłaszać się do działów kadr z dokumentami potwierdzającymi ich aktywność zawodową, która dotychczas nie miała znaczenia z punktu widzenia uprawnień pracowniczych. Co mogą zyskać? Dłuższe urlopy, okresy wypowiedzenia i wyższą odprawę.
Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?
29 kwi 2026

Matura 2026 tuż za rogiem, ponieważ pierwsze egzaminy rozpoczną się już 4 maja br. o godz. 9. Wielu maturzystów zaczyna zatem zadawać sobie pytania, o których wcześniej być może jeszcze nie myśleli – jak choćby – czy podczas egzaminu maturalnego można jeść i pić? Jest to istotna informacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę czas trwania egzaminów maturalnych, który w niektórych przypadkach może wynosić nawet 360 minut, czyli aż 6 godzin.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA