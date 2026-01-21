Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.

Komu przysługuje zasiłek stały z opieki społecznej

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Zasiłek ma na celu pomoc osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku i które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne jest zatem albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Kryterium dochodowe

Zasiłek stały jest przyznawany w przypadku, gdy:

dochód osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby pozostającej w rodzinie oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2026 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 823 zł.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Wysokość zasiłku stałego

W 2026 roku zasiłek stały ustalany jest w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( 1313 zł ) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

– różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( ) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1069,90 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2026 roku wynosi 1229 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zbieg uprawnień do zasiłku stałego i innych świadczeń

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli osoba otrzymuje:

rentę socjalną ,

, świadczenie pielęgnacyjne ,

, specjalny zasiłek opiekuńczy ,

, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek dla opiekuna.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

