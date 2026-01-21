Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.
- Komu przysługuje zasiłek stały z opieki społecznej
- Kryterium dochodowe
- Wysokość zasiłku stałego
- Zbieg uprawnień do zasiłku stałego i innych świadczeń
Komu przysługuje zasiłek stały z opieki społecznej
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Zasiłek ma na celu pomoc osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku i które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne jest zatem albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.
Kryterium dochodowe
Zasiłek stały jest przyznawany w przypadku, gdy:
- dochód osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- dochód osoby pozostającej w rodzinie oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
W 2026 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 823 zł.
Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.
Wysokość zasiłku stałego
W 2026 roku zasiłek stały ustalany jest w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1313 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1069,90 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.
Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2026 roku wynosi 1229 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.
Zbieg uprawnień do zasiłku stałego i innych świadczeń
Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli osoba otrzymuje:
- rentę socjalną,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
- zasiłek dla opiekuna.
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1044)
