Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia

Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia

21 stycznia 2026, 11:06
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.

Komu przysługuje zasiłek stały z opieki społecznej

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Zasiłek ma na celu pomoc osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do pracy z powodu wieku i które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne jest zatem albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Kryterium dochodowe

Zasiłek stały jest przyznawany w przypadku, gdy:

  • dochód osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • dochód osoby pozostającej w rodzinie oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2026 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 823 zł.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość zasiłku stałego

W 2026 roku zasiłek stały ustalany jest w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1313 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1069,90 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2026 roku wynosi 1229 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zbieg uprawnień do zasiłku stałego i innych świadczeń

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli osoba otrzymuje:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  • zasiłek dla opiekuna.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1044)
