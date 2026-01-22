Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Wysokość świadczenia ustala pracownik socjalny, biorąc pod uwagę sytuację ubiegającego się o zasiłek i możliwości MOPS. Minimalna kwota zasiłku wynosi 20 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

Zasiłek okresowy jest świadczeniem z pomocy społecznej udzielanym osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy nie określają szczegółowego katalogu takich sytuacji, wymieniają jedynie przykładowo długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy, w praktyce nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Kryterium dochodowe osoby samotnej i w rodzinie

Zasiłek okresowy przysługuje:

REKLAMA

osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W 2026 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł. Natomiast dla osoby w rodzinie jest to kwota w wysokości 823 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy podkreślić, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Wysokość zasiłku okresowego

Zasiłek okresowy nie ma określonej stałej kwoty. Wysokość świadczenia ustala pracownik socjalny, biorąc pod uwagę możliwości MOPS i sytuację ubiegającego się o zasiłek. Kwota zależy od dochodu wnioskodawcy i kryteriów dochodowych. Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między odpowiednim kryterium dochodowym a dochodem tej osoby. Minimalny zasiłek okresowy wynosi 20 zł miesięcznie, przy czym rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku.

Ważne Pani Wanda jest osobą samotnie gospodarującą i jej dochód wynosi 995 zł. Kwalifikuje się więc do otrzymywania zasiłku okresowego, bowiem kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 1010 zł. Różnica między kryterium dochodowym a dochodem pani Wandy wynosi 15 zł (1010 zł – 995 zł = 15 zł), więc zasiłek okresowy zostanie podwyższony do 20 zł.

Podstawa prawna: